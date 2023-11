Milei a Massa en el inicio del debate presidencial: "Si fueras Pinocho ya me hubieras pinchado un ojo"

A partir de las 21 horas, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) se enfrentan en el tercer debate presidencial organizado por la CNE, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre. El evento tiene lugar nuevamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con la moderación de cuatro periodistas.



El primer bloque abordará temas relacionados con Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, y Educación y Salud, mientras que el segundo se centrará en Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos, y Convivencia Democrática.

Massa cruza a Milei: "Te voy a dar un consejo, el debate es largo y no te pongas nervioso.

"Javier, dijiste que vas a eliminar subsidios, que vas a privatizar Vaca Muerta, a dolarizar, a privatizar ríos y mares, que vas a eliminar el Banco Central, quiero que me respondas si vas a hacer todo eso por sí o por no", le pregunta Massa a su contrincante.





“No me vas a condicionar a contestarte por sí o no. Pero ustedes estuvieron mintiendo respecto a los subsidios, vos sos un mentiroso. Vos nos reventaste los ingresos. Voy a terminar con el Banco Central porque es el origen de la inflación, es la maquinita", responde Milei.



Massa le responde: "Te voy a dar un consejo: el debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que quiere son respuestas".

"No mientas, no te agredí, expreso con pasión la indignación que me provoca todo", intenta explicar Milei, un poco más calmado.

Minutos después, Massa le dijo a Milei que hizo "toda su carrera como standupero de televisión" pero advirtió que "lo que está en juego es el futuro de los argentinos". Siguiendo esta lÍnea, pregunta: "¿A cual le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?".

Milei le respondió que si un "mentiroso acusa a otro de mentiroso, el acusado dice la verdad", y le dijo que si él (Massa) fuera "Pinocho" ya le habría "pinchado un ojo".

Segundo eje: Relaciones Exteriores

Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, sostuvo al hablar sobre la relación de Argentina con el mundo: "Argentina tiene la responsabilidad, en un mundo absolutamente convulsionado, de pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Hay que tener en claro la multipolaridad, tener relaciones con todos los países que abran los brazos para vender trabajo argentino. Los principales socios son Brasil, China, hay que defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos”

Posteriormente, el Massa enumeró cuatro ejes prioritarios: "la agenda de seguridad alimentaria -que además es una oportunidad para la Argentina-, la agenda energética -que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y shale oil-, tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la base de la demanda de minerales y de óxidos raros, y tenemos en la economía del conocimiento -por la elegibilidad de nuestra gente construida en el sistema de educación pública- la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales".



Y agregó Massa, en relación con la “Santa Sede”: “Este hombre trató de maligno al argentino más importante de la historia, al Papa Francisco, nosotros vamos a trabajar para que Francisco venga al país en 2024. Y tenemos que defender la causa de Malvinas"



“Como liberal libertario creo en el comercio internacional y su apertura. Pero creo que el Estado no tiene que meterse en las relaciones comerciales, porque termina siendo un estorbo, como lo que hoy sucede en el Mercosur. Algunos mienten diciendo que yo digo que no hay que comercializar con China o con Brasil, pero eso es falso. Eso tiene que quedar en manos de los privados. Yo sostengo mi alineación con Estados Unidos, Israel y con el mundo libre. No quiero tener relaciones con quienes no respetan la democracia liberal, con esos no quiero saber nada", declaró Milei.



