Pymes: cómo sobreviven entre la crisis y el aumento en los costos de servicio

Si bien la grave crisis económica del país afecta a todos los rubros de las PyMes, el dedicado al textil es tal vez uno de los que, en mayor y primera medida repercute ante que otros.

Para hablar sobre esta problemática, Canal E se comunicó con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina y empresario pyme textil, quien expresó: “Venimos en una situación más que caótica porque estamos sintiendo que es un camino hacia el abismo donde ya no hablamos de cierre de turnos ni suspensiones, sino de la antesala al cierre de pequeñas y medianas empresas”.

Sin salida

Según el entrevistado, “no hay una sola variable que sea positiva del país” porque “no existe una política económica orientada a la producción nacional”, así como tampoco “tenemos nada que beneficie al sector productivo argentino, sino todo lo contrario”. Y agregó: “Si esto no se revierte, no se detiene o no cambia de dirección, vamos a estar hablando en pocos meses del cierre masivo de pequeñas empresas, generando mayor desempleo y pobreza en nuestro país”.

En continuidad con el tema, González aseguró que “pareciera que no se está tomando en serio” el problema y “aunque haya todavía un clima de optimismo, la situación es crítica”. Y continuó: “El sector apuesta al país hace mucho tiempo generando empleos genuinos, no llevamos nuestras actividades al exterior, sino que queremos ampliar la planta y los sectores productivos; pero estamos viendo que esto empieza a acotarse y eso sí que es muy grave”.

Las PyMes durante la gestión Fernández

Al ser consultado sobre cómo se encontraba el sector en el Gobierno de Alberto Fernández, González contó que, “en el sector productivo estaba mucho mejor el nivel de actividad” y había un nivel de desempleo muy bajo del 6,3%. “También es cierto que había muchas dificultades con el comercio exterior y que el poder adquisitivo del trabajador era muy bajo y no le alcanzaba, pero hoy la situación empeoró y no encontramos una variable que sea positiva”, continuó.

Ley Bases

Con respecto a la Ley Bases el empresario sostuvo que, “no viene a solucionar los problemas”, sino todo lo contrario porque “va a comenzar agravarse la situación”. Y añadió: “Cuando hablamos del régimen de inversiones, vemos que está orientado al sector internacional porque no hay ningún artículo que beneficie a la cadena de valor”.

Para cerrar, dijo: “Si algo que justamente necesitamos nosotros es fortalecer la cadena de valor, porque ahí están las pymes que generan empleo; pero cuando se desmenuza el artículo del capítulo del régimen de importación lo único que uno puede ver es una profundización de la crisis y el comienzo de la desmantelación del aparato productivo nacional”.