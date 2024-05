Misterio en torno a la muerte de Ebrahim Raisi: "No se descarta ninguna hipótesis"

El presidente iraní Ebrahim Raisi murió en un accidente de helicóptero este domingo. El accidente desata diversas hipótesis, entre las que no se descarta un sabotaje interno o externo.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Fernando Pedrosa, experto en internacionales con especialización en Medio Oriente, quien habló sobre el impacto de la muerte del mandatario iraní.

Muerte de Ebrahim Raisi

“Hay muchas internas en Irán, no se descarta ninguna hipótesis”, dijo Pedrosa, quien luego completó: “Se estaba pensando en Raisi como un sucesor del Ayatollah, la ley dice que tiene que haber elecciones”.

“Para la Guardia Revolucionaria, la sucesión en manos del hijo del Ayatollah sería una derrota”, disparó el entrevistado. “Se puede cambiar el equilibrio de poder en breve”, detalló.

Orden de arresto a Benjamin Netanyahu y a Hamas

“La Corte Penal Internacional estudia genocidios y juzga a personas, no a Estados”, dijo el experto. “El tribunal no se expidió aún, no hay ninguna consecuencia concreta de esta acusación aún”, añadió.

En esa misma línea, se acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra. En cambio, a Hamas se le acusa de terrorismo, secuestro y diversos delitos sexuales. “Están igualando a un Estado con un grupo terrorismo”, concluyó.