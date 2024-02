Las perlitas de la sesión: recomendación de psiquiatras, insultos y un "¡viva Cristo!"

Mientras afuera hubo varios incidentes entre policía y manifestantes, la segunda jornada de debate en el Congreso para tratar la ley ómnibus presentada por el Ejecutivo registró una fuerte tensión, con diputados de todos los partidos políticos protagonizando cruces con insultos, descalificaciones y momentos insólitos. La sesión duró 12 horas y media y luego de la medianoche entró a un nuevo cuarto intermedio, por lo que se retomará este viernes a las 10.

Las imágenes de los incidentes en las afueras del Congreso en medio del debate por la Ley Ómnibus

Una diputada de La Libertad Avanza citó a Nicolás Avellaneda y gritó "¡Viva Cristo!"

La diputada mendocina de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, habló con orgullo de pertenecer a una familia militar, criticó a los gobiernos de los últimos 40 años y cerró su exposición con una cita de Nicolás Avellaneda. “Una frase importantísima que dijo Avellaneda en 1877, cuando se repatriaron los restos del general San Martín, dice así: ‘Los pueblos que olvidan de sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y las que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son las que mejor preparan el porvenir. ¡Viva Cristo!, ¡viva la patria!, ¡viva Malvinas! y ¡viva la libertad! Sí a la ley Bases”, dijo.

Qué dijeron sobre Bullrich por su operativo antipiquetes: “miliquita”, “dictadora” y “mono con navaja”

Como consecuencia del violento operativo desplegado este jueves sobre la manifestación que ocurría frente al Congreso, que derivó en una larga lista de heridos de bala de goma y gente descompensada por la utilización de gas pimienta, muchos diputados criticaron la labor de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Eduardo Toniolli, diputado de Unión por la Patria, se refirió a la represión efectuada el miércoles y calificó a Bullrich como un “mono con navaja”. Toniolli presenció el momento en el que la policía detuvo a cuatro jóvenes que estaban sentadas en la calle cantando el himno, una de ellas militante de la UCR, y aseguró que las fuerzas “estaban intentando llevarse a alguien, un trofeo de caza para justificar el operativo", al que calificó como “desmesurado y desproporcionado”.

El santafesino advirtió “sobre el peligro de dar una reforma penal de las características que quieren darle a alguien que es un mono con navaja”, en alusión a la ministra de Seguridad. También alertó sobre “el peligro de darle delegación de facultades y dictar una emergencia de seguridad que le permita tratar el conflicto social de esta manera”.

En ese sentido, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, denunció que la ministra dispuso la “intervención federal” de la Ciudad de Buenos Aires y comentó: “la movilización de ayer era absolutamente tranquila y ella decidió provocar para generar este show represivo, al cual la miliquita Patricia Bullrich nos tiene acostumbrados”.

“Todo el operativo de ayer no sólo fue brutal, desproporcionado, violento, agresivo, hiriente, lesionó personas, utilizó gases que están prohibidos. Tenemos compañeros con los brazos quemados, defendiéndose de los gases lacrimógenos y vamos a realizar las denuncias correspondientes”, anunció Bregman y señaló: “Patricia Bullrich no cometió un error, no cometió un exceso, cometió una política deliberada que, de aprobarse la reforma que aquí se quiere, va a llevar a que esto sea la regla”.

Luego, una diputada de Unión por la Patria, Mónica Litza, solicitó que Bullrich “tenga humanidad” con las fuerzas de seguridad que son "jóvenes", "trabajadores" que "están al rayo del sol desde la mañana" y que "no hay necesidad de que estén". Cuando estalló la represión, pasadas las 17.30, los diputados de la izquierda y el kirchnerismo solicitaron un cuarto intermedio por una hora para acercarse a la plaza. Cuando fue rechazada a mano alzada por una mayoría de legisladores que se pronunciaron por continuar el debate, Nicolás del Caño estalló: “Hijos de remil puta que son”, recriminó y Bregman sumó: “Eso es Patricia Bullrich al mando de la Ciudad”.

Ley Ómnibus: el oficialismo acercó al Congreso un borrador del proyecto, con importantes modificaciones

De todas formas, múltiples legisladores salieron del recinto y se acercaron al conflicto que se desarrollaba en la plaza. Al regresar, la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, relató: “Cuando llegué a la calle, en medio de una nube de gas pimienta, me encontré con un operativo desmedido, montado por la ministra Bullrich. Como todo lo que Bullrich hace: desmedido. Hay, efectivamente, un puñado de manifestantes de distintas fuerzas políticas, ambientales y feministas en la Plaza del Congreso. Cuando Patricia Bullrich se hace cargo de estas situaciones siempre terminan mal las cosas”.

"Yo entiendo que ella haya quedado acomplejada porque no pudo ganar una elección, lo que no entiendo es por qué a ese complejo, siempre en su carrera como dictadora en democracia, lo usa para reprimir a las fuerzas del pueblo. Yo respeto y valoro que ustedes crean en las fuerzas del cielo. Ustedes respeten y valoren que nosotros creamos en las fuerzas del pueblo", añadió.

A Pichetto lo aplaudieron y lanzó: “No sean pelotudos”

Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, solicitó a Martín Menem “ordenar la sesión” y dijo: “Dígale a la barra que no aplauda”. Luego puntualizó que “sería importante que aparezcan las autoridades del oficialismo, sino cualquiera habla y dice cualquier cosa”.

A continuación se refirió a la situación tensa que se vivió luego de que la oposición pidiera que se pase a un cuarto intermedio por la represión policial, y dijo: “El bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente…”, y fue interrumpido por los aplausos del oficialismo y la oposición dialoguista.

“No, no aplaudan nada, viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta”, recriminó y continuó explicando: “No lo vamos a permitir porque sería violentar a un poder del Estado, que es el Legislativo. Lamentamos los hechos de violencia e indudablemente debe investigarse ese tema. La gente tiene derecho a manifestarse, a lo que no tiene derecho es a provocar actos violentos”.

Fuertes palabras del diputado Neri Araujo Hernández: "Serpentario", "idiotas" y "les quiero recomendar un psiquiatra"

El diputado por Tierra del Fuego, de Unión por la Patria, Jorge Neri Araujo Hernández comenzó su intervención reconociendo que "desde hace muy poco participo en política, hace dos meses. Cuando salí elegido me sentí orgulloso, pero me habían hablado de que este recinto era un serpentario. Y sí, están allá, en la vereda de enfrente. Les quiero recomendar un psiquiatra a ustedes, por varios motivos. Primero, porque están teniendo un comienzo de Alzheimer o demencia senil, porque tienen memoria a corto plazo. Están hablando únicamente de los últimos cuatro años", señaló.

"Se olvidan de que la deuda con el FMI la generó el actual ministro de Economía, Caputo, y se la robó toda. Segundo, un psiquiatra porque tienen la autoestima muy baja. Los trataron de valijeros, coimeros y de idiotas útiles. Parece que no entendieron la situación: son útiles hasta que saquen esta ley, después van a seguir siendo idiotas", apuntó el diputado contra el oficialismo y la oposición "dialoguista".

A su turno, Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, despotricó contra Neri Araujo Hernández por sus descalificaciones y pidió que "después de dos días de debate, se reconstruya institucionalidad y no todos hablen de posicionamientos personales". También le recriminó a Martín Menem no haber "desalojado las gradas", a pesar de haberse comprometido a hacerlo. "No sólo no se desalojaron, sino que hay más gente", señaló y cruzó a la hermana del presidente.

"No es responsabilidad de los legisladores salir a parar los abusos del operativo de seguridad que hay en la calle, no podemos ni debemos hacerlo. Pero observo con preocupación que los funcionarios del Poder Ejecutivo son quienes deberían estar haciéndolo, y tenemos sentada en las gradas a la secretaria general de la Presidencia. Quiero imaginarme que no se va a retirar de este recinto con un auto de vidrios negros y custodios, sino que va a salir por la calle como lo haremos todos nosotros, a hacernos cargo, hablar con la gente, y explicar los abusos de operativo de seguridad", le exigió a Karina Milei.

Rodríguez Machado comparó a Cristina Kirchner con Hugo Chávez

La diputada cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, decidió responderle a la oposición de Unión por la Patria, que durante ambas jornadas de sesión reclamó por la inexistencia del texto final de la ley que se está tratando. Según la legisladora, se trata de "una dosis de su propia medicina", en referencia a que lo mismo le tocó reclamar cuando ella era una senadora de la oposición bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

“Acá está el despacho, veo que lo tienen en su banca. Déjense de hacer relato de que no hay despacho. Lo que estamos buscando es tal vez más consenso con algunos artículos para votarlos por unanimidad”, resolvió Rodríguez Machado y también desmintió "el relato" de que "queremos apoyar privatizaciones para darle beneficios a algunas corporaciones".

Para eso, comparó a Cristina Kirchner con Hugo Chávez, expresidente de Venezuela: "Los que hicieron negocios con las acciones de las empresas del Estado son ustedes. El kirchnerismo. Ahora hacen un culto de las empresas del Estado. Cristina Kirchner manoteó las acciones de las AFJP. Con eso construyó un poder dentro de los privados. Una onda como la que tenía Chávez cuando decía 'exprópiese'", ejemplificó.

Finocchiaro dijo que los manifestantes "no son trabajadores" y que están "empeñados en ser reprimidos"

El diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, solicitó que sus colegas se "ciñan a la cuestión" del debate y postuló: "Acá hace 48 horas que desde adentro y fuera de este Congreso se quiere impedir que se sesione. Adentro, planteando todo tipo de maniobras dilatorias y, afuera, con un grupo de diletantes que están empeñados en ser reprimidos para que esta sesión pare. Afuera no hay trabajadores, señor presidente, porque si lo fueran no estarían 48 horas al pedo en la plaza. Entonces cumplamos el reglamento, acá se sesiona hasta que se vota".

Durante la sesión, Milei dio like a cientos de tuits

Tras encabezar a la mañana temprano en Casa Rosada una reunión de Gabinete y otra con Senadores de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei se retiró a primera hora de la tarde a la Quinta de Olivos, desde donde siguió la segunda jornada del debate en la Cámara de Diputados en la Ley de Bases.

Durante el debate en el Congreso, el jefe de Estado aludió a lo que sucedía allí publicando en sus redes una imagen, realizada con inteligencia artificial, de un león y una jaula gigante al lado de edificio parlamentario, junto al mensaje: "Oíd mortales el grito sagrado: libertad, libertad, libertad”. Sin embargo, hubo polémica porque si bien la imagen intentaba significar la liberación del pueblo de su jaula, no estaba claro y algunos interpretaron que las personas aparecen de espaldas, ingresando en masa a la jaula, mientras agitan banderas argentinas.

Esa imagen la publicó en su Instagram, mientras que en X (exTwitter) Milei likeó cientos de tuits y realizó decenas de reposteos, varios de ellos que se hacían eco de lo sucedido durante el día con su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien cruzó en las puertas de la sede de su cartera con un grupo de manifestantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), dirigida por Juan Grabois, que estaban haciendo un reclamo.

También el mandatario reposteó extractos de los discursos en el debate de Diputados de los legisladores de la Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch y Romina Diez, como también de los macristas Alejandro Finocchiaro y Damián Arabia. Además se hizo eco de mensajes de otros usuarios sobre temas como el aumento de las reservas de dólares que está teniendo el país y la charla virtual que mantuvo con el CEO del fondo de inversión BlackRock sobre posibles futuras inversiones, pasando también por la disminución de empleados en el sector público.

Probablemente el momento más controversial fue cuando el presidente le dio “me gusta” a un tuit que decía: “Javo, preparame el algoritmo para que me aparezcan todas tetonas”. Asimismo, retuiteó a Nik, a otro usuario que afirmó que los manifestantes “fomentaron golpismo” y hasta validó burlas a Facundo Manes, el diputado de la UCR que manifestó críticas al proyecto de la Libertad Avanza, entre las que se pide que lo lleven “al neurólogo”.

ML / ED