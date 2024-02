Caputo adelantó que en marzo habrá una suba de aproximadamente 30% y un bono para jubilados

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, confirmó este lunes que en marzo los jubilados van a tener una "recomposición de aproximadamente 30%" y un bono, aunque no detalló de qué monto. Asimismo, adelantó que la inflación de febrero sería menor al 15%.

Entrevistado por Pablo Rossi en LN+, el funcionario destacó que "en el mes de marzo va a haber una recomposición de aproximadamente 30%, que es lo que da la fórmula, más el bono".

De esta forma, el titular del Palacio de Hacienda destacó "la situación que se heredó" del gobierno de Alberto Fernández, en la que "se decía que le iba a pagar a los jubilados con las leliqs y las leliqs las multiplicaron por 20 y los jubilados perdieron el 40 por ciento".

Respecto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, Caputo fue crítico en diálogo con LN+ al asegurar que "no funciona" y que es "peor para los jubilados".

En ese marco, argumentó que con la misma, este grupo perdería "entre el 1,6 y 2 puntos de producto".

"Hay que cambiarla. Si seguimos con el juego político de seguir queriendo hacer uso de la jubilación y más con lo que hemos visto con la ley, más se demora esto. Mientras tanto vamos a seguir dándole un bono y tratar de proteger la capacidad de compra", cerró.

Para Caputo, la inflación de febrero será menor al 15%

Tras el dato del inflación de enero en 20,6%, el ministro de Economía dio su pronóstico para febrero: “Pienso que va a estar más cerca de 10% que de 20%. Vamos a ver una baja sustancial por el control fiscal y monetario. Una cosa es recomposición de precios relativos y otra es inflación. La parte buena es que si sacás el efecto de recomposición, la inflación está bajando fuerte”.

En cuanto al supuesto atraso del dólar con respecto a la suba de precios, señaló: "El tipo de cambio real es el reflejo de las expectativas, estábamos ante la peor situación económica de la historia. No te podés comparar contra ese tipo de cambio. En cualquier plan de estabilización, las variables se reacomodan. Si tenés superávit comercial, se va a apreciar el tipo de cambio. La inflación por ahora baja más rápidamente que lo que la media de economistas esperaban".

Por otro lado, Caputo adelantó que en estos días finalmente fijarán un aumento del salario mínimo que, al igual que el aumento jubilatorio, también rondaría el 30%. "Entre hoy y mañana lo vamos a fijar, es un valor de referencia el salario mínimo", expresó. La CGT había reclamado una suba del 85%.

Caputo sobre el futuro económico

El ministro se mostró optimista sobre los próximos meses de la economía del país: "nosotros pronosticábamos que el país iba a empezar a crecer en el 2025. Hoy lo vemos con más optimismo. Ya creemos que el último trimestre del 2024 vamos a empezar a ver crecimiento".

“Es heroico lo que está haciendo la gente. Lo siento y lo vivo en carne propia. No tengo ninguna ambición política, solo vocación de servicio. Lo que más me interesa es la gente. Solo me quedan palabras de agradecimiento. La mejor forma de explicarle es que el esfuerzo va a valer la pena, va a ser lo más corto posible y van a estar mejor. La Argentina va a cambiar como país”, cerró Caputo.

ED