El remero Ariel Suárez que votó a Milei ahora se queja: "No es todo plata"

El remero Ariel Suárez, quien cobró notoriedad en agosto de 2020 tras salir a entrenar en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus, acudió en esta oportunidad a las redes sociales para denunciar la situación del deporte nacional de cara a los Juegos Olímpicos y en medio de un fuerte ajuste que amenaza a deportistas de todo el país.

"Comprendo que no hay plata @JMilei pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir. Falta hasta el sub Secre en deportes. No todo es 'SAD' hay un deporte olímpico ahí afuera", lanzó a través de su cuenta de X.

"Me encanta que se hable, el deporte Olímpico no puede pasar desapercibido. Necesitamos un plan, una estrategia u un norte a seguir. Sin sub Secre IMPOSIBLE. País fundido, que explote la gestión!!! Es hora de que los políticos TRABAJEN!!! #ConelDeporteNO", manifestó en otra oportunidad.

En línea con sus críticas a la administración de Javier Milei por la gestión del deporte, sostuvo que el área está "sin conducción y a la deriva" y agregó: "No hay plata pero tampoco hay intención de gestión. Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico. Muy triste todo".

"El deporte olímpico está huérfano, hasta ahora no tenemos subsecretario de deportes, es una vergüenza y eso me preocupa, porque si no tenés un cabecilla, quien tome las riendas, no tenemos norte, no tenemos a donde ir, no tenemos proyección, no tenemos nada", reiteró luego en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos.

Trabajará "ad honorem": oficializaron la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente

En particular, el remero dirigió su crítica al hecho de que no se haya designado un subsecretario tras la salida de Ricardo Schlieper, quien renunció luego de que nombraran a Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Deportes y Ambiente. "No tomarse el tiempo de asignar un subsecretario de deportes que tome las riendas, es preocupante", reiteró.

Suárez aclaró que la situación no influye en su caso particular ya que se encuentra reiterado, pero aclaró que "sí influye en todos los deportistas y en todo el ambiente deportivo que hoy por hoy no tiene una meta".

Tras manifestar abiertamente que es votante de Milei mencionó que lo volvería a votar, aunque aclaró: "La mayoría de los ciudadanos de nuestro país votó un cambio, yo también voté ese cambio porque la línea que veníamos siguiendo no iba a ningún lado. Estoy presionando a los políticos para que empiecen a trabajar, no es todo plata".

Quién es Ariel Suárez, el remero que advirtió sobre la situación del deporte nacional

Ariel Suárez es un remero oriundo de San Fernando, Buenos Aires, cuyo nombre cobró notoriedad luego de que, en agosto de 2020, fue detenido por salir a entrenar en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus.

En aquel momento recibió una contravención, que luego quedó sin efecto, y un año después se incorporó a Juntos por el Cambio de la mano de Patricia Bullrich, quien incluso le propuso al presidente libertario que sea el remero quien comande la Secretaría de Deportes.

No obstante, la designación de Suárez no prosperó y no se concretó su designación.

En el ámbito deportivo, del que ahora se encuentra retirado, el remero obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2011 y representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde quedó en el cuarto lugar.

Repudio a la designación de Daniel Scioli

Recientemente, Daniel Scioli fue designado como Secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, cargo en el cual trabajará "ad honorem".

Al respecto, Suárez, quien confesó ser votante de Milei, repudió la designación a través de sus redes sociales y manifestó: "Repudio la designación del kirchnerista Daniel Scioli en el gobierno de Javier Milei. Esto no es el cambio que queremos. Los argentinos votamos otra cosa".

AS./fl