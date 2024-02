"Le tengo asco al kirchnerismo": habló el senador que preside la comisión que debe analizar el DNU de Milei

El senador titular de la Comisión Bicameral que deberá analizar el DNU de desregulación económica de Javier Milei dijo en las últimas horas que le da "asco" el kirchnerismo. Juan Carlos Pagotto aseguró en una entrevista que desconfía del "baño de constitucionalidad" del espacio opositor, en alusión a que en el pasado no lo habrían tenido.

Pagotto es oriundo de la provincia de La Rioja y antes de ejercer como senador nacional tuvo una extensa carrera como abogado. En el listado de clientes aparecen los represores Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, condenados a perpetua junto a Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y asesinato dos sacerdotes en julio de 1976.

Quién es Juan Carlos Pagotto, elegido presidente de la Comisión Bicameral, que defendió a represores en La Rioja

Su perfil, bien acorde al clima de época que plantea Javier Milei y lo que representa su espacio libertario, fue bien recibido en el oficialismo, que lo propuso para presidir la Bicameral que debe analizar el DNU 70/2023 para emitir dictamen y pasar al plenario. Y lejos de mostrarse abierto a la pluralidad, dijo en Radio Mitre que al kirchnerismo le tiene asco "desde su advenimiento".

"Yo he militado en el justicialismo, no en el kirchnerismo, al kirchnerismo le tengo asco desde su avenimiento. Me gusta cuando me agreden y me insultan, porque me molestaría que me halaguen", afirmó. "Parece que los bañaron en agua bendita y nacieron como constitucionalistas cuando son violadores seriales de la Constitución", afirmó Pagotto durante la consulta radial.

La reunión de formalización de la comisión bicameral que analizará el DNU.

Pagotto fue elegido el último jueves durante la primera reunión de la Comisión, con el voto de todos los espacios, a excepción de Unión por la Patria, que denunció irregularidades como la sub representación, entre otros factores. "Soy amigo de la discusión con altura y objetividad. No sé qué va a pasar, no hago futurología, pero casi ningún DNU fue rechazado", sostuvo el senador riojano.

En un escenario difícil para el oficialismo, donde todo indica, a priori, que el DNU sería rechazado por falta de votos, el senador dijo que su voto vale doble. "Yo creo que el DNU como todo acto legislativo y que merece de autoridad, es susceptible de ser perfeccionado. Hay que discutirlo", añadió.

Tensión en la primera reunión por el DNU

Como se mencionó, ayer fue la primera reunión. Se llevó a cabo en el Salón de las Provincias del Senado, y se espera que cumplido ese trámite se inicie la discusión sobre la validez o no del mega decreto de necesidad y urgencia que está en vigencia desde el 28 de diciembre pasado. También se debatirá sobre si cumple con los requisitos de necesidad y urgencia y si no legisla sobre materias que la Constitución veda

El primer encuentro fue tenso. El senador jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, pidió el uso de la palabra y afirmó que "no parecen un grupo parlamentario", sino que "parecen un grupo de patoteros". "Vienen a patotearnos porque consiguieron un número más. O porque tienen alguna fila más que les dura muy poco. No se trabaja así en el Parlamento", afirmó.

Pagotto y Oscar Zago.

El senador nacional de Cambio Federal, Juan Carlos Romero, consideró que las exposiciones de los legisladores kirchneristas dejan ver el "objetivo" de la oposición, el cual es que "esta comisión no exista". "Si eso sucede a lo largo de este debate por impedimento de ustedes, serán responsables de que esta Comisión no pueda funcionar", añadió.

El DNU que se analizará deroga más de 300 leyes y plantea modificaciones para otras cientas, tiene 13 títulos, y actualmente está suspendido el capítulo laboral.

