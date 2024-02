Lisandro Almirón: “La oposición cuando no gobierna se convierte en la Patria Piquetera”

Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza, criticó a la oposición y desdramatizó los dichos de Milei sobre el Congreso. “Hay cosas que no son titulares de los diarios, silencios y acuerdos silenciosos que no tienen que ver con lo que se dice”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lisandro Almirón es diputado nacional por La Libertad Avanza. Anteriormente fue concejal de la ciudad de Corrientes.

Alejandro Gomel: Te recibimos con la canción “Pelea Callejera”, de Los Espíritus. ¿Creés que va a haber pelea hoy en el Congreso?

Dentro del Congreso se buscan consensos, se discuten ideas y se contrastan propuestas. Me parece a mí que las peleas, entendidas como dice esta canción, no tiene nada que ver con la realidad que tendría que tener la Argentina institucionalmente.

Cuando las instituciones funcionan, ni los jueces reciben a nadie en la vereda para dictar sentencia, ni los intendentes reciben órdenes para ejecutar el mandato popular, ni los consejos deliberantes tienen problemas para emitir sus ordenanzas. Sería una cuestión absurda que frente a cada acto que el Gobierno, o la legislatura, o los jueces, o los intendentes, tengas que realizar, existan esas actitudes. Solamente en un país donde se ha hecho de la extorsión una cultura popular, se llegan a veces a ese tipo de interpretaciones. Creo que, dentro del marco de la institucionalidad, vamos a realizar nuestra tarea parlamentaria.

¿Qué cree que va a pasar con el DNU? La oposición dice que es absolutamente inconstitucional y no puede pasar. Dicen que no se está respetando el Poder Legislativo, porque se está legislando a través de decretos…

La oposición tiene más de 10 DNUs que nunca fueron tratados, ni por una comisión bicameral, ni por la cámara de diputados. Dicen una cosa cuando gobierna y cuando deja de gobernar se convierte en la Patria Piquetera cortadora de calles y propiciadora de obstrucciones al funcionamiento de las instituciones. Si se refiere a esa oposición, me parece que primero tenemos que analizar las cuestiones institucionales y constitucionales.

Respecto a la constitucionalidad, nosotros tenemos que evaluar si hay necesidad y urgencia, para eso creo que están dadas las condiciones para debatir cualquier aspecto de la norma y cualquier aspecto respecto a su raigambre constitucional. Entiendo que el DNU está conforme a derecho, con los plazos que establece la Constitución, con los elementos que requiere: decreto, el pase por el jefe de gabinete, el pase por la comisión, elegir un presidente, un vicepresidente y secretario, constituir los bloques e integrantes, tomar esas decisiones y empezar a generar un orden de tratamiento y de prioridades.

Volviendo al origen de la pregunta. Si la oposición es esa oposición que usted dice, en realidad no se si es oposición o es obstrucción, o es falacia, o es una construcción para ver “cómo hago hoy que no gobierno para no dejar gobernar”.

Lo noto como enojado…

Enojado no, pero también hay que ser respetuosos, entiendo que en Buenos Aires se siente de otra manera. Algunos referentes de la oposición que están todo el día mintiendo para ver si de repetir tanto una mentira termina siendo verdad. No es inconstitucional la norma, la norma está vigente desde el 29 de diciembre del 2023, ya tiene efectos ejecutorios. El primer artículo, el de la emergencia, fíjese que no fue tratado en la ley Bases y ya estaba vigente por el decreto. Hay un montón de relaciones contractuales que se están realizando sobre las bases del decreto, e incluso hay planteos de inconstitucionalidad con cautelares firmes y se ha dado el paso siempre desde el respeto a lo institucional. Cuando hay alguno de los poderes del Estado que aplica la norma, se cumplen, pero dentro de la ley todo.

El Mega DNU fue presentado por Javier Milei y su gabinete en diciembre de 2023.

Si respetamos eso, los Argentinos vamos a encontrar el camino para salir adelante, para tener un país mejor, donde los miembros del ejecutivo cumplan otro rol. Este rol de estar permanentemente preocupados, o tener que salir a las pedradas, como ha pasado en ocasiones, no me parece de un país normal, y me parece que hay otros intereses detrás.

El Presidente dijo que el Congreso era un “nido de ratas”. ¿Ahí no hay una falta de respeto a las instituciones, en este caso al Poder Legislativo?

Yo realizo mi tarea como legislador. El Presidente llegó al poder de una forma, entablando una empatía con determinado sector, ese 56% de los argentinos, que lo escucha y lo interpreta de otra manera. Yo no me hago cargo porque no me siento comprendido en esa premisa. Entiendo que el Presidente tiene un lenguaje muy particular de pensamiento lateral y que va dirigido a un determinado grupo de legisladores, y al que le quepa el sayo sabe a quién se refiere.

Entiendo perfectamente eso. Sé mi función, sé lo que tengo que hacer y me muevo dentro de esa división de poderes. Dentro de esa división de poderes está contemplado que el Ejecutivo lleve adelante algunas normas como esta, y evalúo eso. Lo que digan los medios y los titulares me tiene sin cuidado, yo apunto al trabajo legislativo.

Mi pregunta apunta a si esas declaraciones no pueden entorpecer la convivencia en el Congreso. Pienso, por ejemplo, en los radicales, que dicen que “quieren ayudar” pero reciben un destrato por parte del Presidente. ¿A ustedes y su trabajo legislativo no los puede entorpecer este tipo de cuestiones?

Muchas veces lo que hay detrás de escena gravita mucho más en la manera de tomar decisiones que las cosas que se dicen. Muchas veces son esas cosas las que hacen que los acuerdos no se lleven adelante. A veces los que parecen víctimas no son tan víctimas, y quienes pareciera que están diciendo cosas son las víctimas. Yo por eso soy cuidadoso y respetuoso, al que le quepa el sayo que se haga cargo y que lo plantee siempre con la mejor predisposición y para salir adelante.

¿A qué se refiere con las cosas que se dicen fuera?

Hay cosas que no son titulares de los diarios, silencios y acuerdos silenciosos que no tienen que ver con lo que se dice. Nosotros nos podríamos sentir de la misma manera, sin haber habido un titular de un diario diciendo cómo actúan determinados legisladores, nos vemos perjudicados. ¿Por qué? por falta de la palabra, del cumplimiento de la palabra.

Esos que dicen “ustedes no se dejan ayudar”. No es así, queremos ayuda y necesitamos la ayuda de todos, pero en qué términos, de qué manera, con quiénes. Hay un montón de cosas que no se dicen, pasan, y es comprensible que uno a veces se enoje ante el incumplimiento de la palabra o no tener del todo claro qué tenemos que hacer para sacar el país adelante y en qué tiempos. Tenemos una Argentina que necesita celeridad, por eso la “necesidad y urgencia”. Si va corriendo el cronómetro y te quedás quieto, el “te quiero ayudar” queda en una expresión de deseo, y me parece que no querés ayudar tanto, porque sino estaríamos todos en ese concepto de necesidad y urgencia.

No es todo lo que parece. Nosotros nos dejamos ayudar, pero tengamos en cuenta los plazos, la necesidad y la urgencia.

