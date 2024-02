El peronismo debate posiciones frente al gobierno de Milei: reaparecerán Máximo Kirchner y Sergio Massa

Mientras algunos sectores piden subrepticiamente o a viva voz una renovación de las autoridades partidarias, el actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, reunirá este sábado en Cañuelas a la dirigencia peronista provincial para definir un posicionamiento unificado para oponerse al Gobierno de Javier Milei y sus políticas. Lo mismo hará Sergio Massa este sábado, en un encuentro con 20 intendentes del Frente Renovador.

El de Máximo Kirchner será el primer encuentro del año del peronismo bonaerense, con la particularidad de que este año no tendrá lugar en la Costa Atlántica, sino en Cañuelas, un municipio del interior provincial, que es gobernado por Marisa Fassi. El líder de La Cámpora enfrenta cuestionamientos de parte de varias vertientes del peronismo bonaerense, que piden una conducción más referenciada en Axel Kicillof, aunque el gobernador no sea quien asuma un cargo formal en la estructura partidaria.

Por su parte, fuentes del Frente Renovador aseguraron a Noticias Argentinas que su reunión tiene como objetivo realizar un "diagnóstico" general de la situación del país y evaluar el "impacto" en los sectores medios de las políticas que está aplicando el presidente de la Nación, Javier Milei. La actividad, que además contará con la presencia de legisladores nacionales y provinciales del espacio, tendrá lugar en la localidad bonaerense de Roque Pérez y se enfocará en temas vinculados a educación, economía y seguridad.

Este martes, los diputados provinciales que responden a Massa no bajaron a sesionar por diferencias con Axel Kicillof

El encuentro comenzará al mediodía y se realizará a puertas cerradas. Más tarde, referentes del espacio serán los encargados de comunicar las conclusiones. En tanto, otra de las cuestiones que formarán parte de la reunión será el conflicto que se dio este martes en la legislatura bonaerense, cuando, por diferencias entre el gobernador Axel Kicillof e intendentes vinculados al Frente Renovador, los diputados provinciales que responden al tigrense no bajaron a sesionar.

"En diciembre, los 20 intendentes nuestros le habían pedido a Axel (Kicillof) una reunión para poder hablar algunos temas de gestión y él no los atendió. Entonces, consideraron que hasta que no haya novedades para tratar estos temas con el gobernador, los legisladores no van a bajar", aseguraron fuentes del massismo. El entredicho entre los jefes comunales que responden a Massa y el gobernador bonaerense tuvo que ver con reclamos vinculados al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y temas de seguridad y educación.

Crisis al interior del PJ bonaerense: la centralidad de Axel Kicillof

La mayoría de los intendentes, pero también los dirigentes "sin tierra" del peronismo, consideran que Axel Kicillof expresa mejor que Máximo Kirchner la diversidad del amplio espectro del movimiento justicialista y que además tiene una mayor proyección nacional hacia el 2027. Algunos movimientos que se dieron en los últimos tiempos están sugiriendo un desplazamiento del liderazgo opositor dentro del peronismo hacia el exministro de Economía, en detrimento del jefe camporista.

Al ya no tan reciente alejamiento del exsecretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, de esa agrupación hay que sumar la renuncia del intendente kirchnerista de Avellaneda, Jorge Ferraresi, al Instituto Patria, donde se desempeñaba como vicepresidente. Ferraresi forma parte del llamado grupo de "la mesa de Ensenada" junto al intendente de esta última localidad, Mario Secco, y su par de Pehuajó, Pablo Zurro, entre otros.

Kicillof es el que pica en punta en las apreciaciones para liderar esta nueva etapa

Este colectivo, que también sumaba a importantes dirigentes del kirchnerismo duro, se había creado para luchar contra "la proscripción" de Cristina Kirchner, antes de que la exvicepresidenta fuera víctima de un fallido atentado contra su vida y que decidiera desistir de ir por un tercer ciclo presidencial. Si bien no reniegan de su identidad kirchnerista y cristinista, consideran que el peronismo debe mudar de piel y abrirse paso a una nueva etapa con nuevos liderazgos, prescindiendo del ascendiente que durante años impuso La Cámpora.

Kicillof es el que pica en punta en las apreciaciones y que ven con mejor potencial para liderar esta etapa, pero la carrera está abierta. Fuera del kirchnerismo, Fernando Gray es el más ansioso en la idea de desplazar a Máximo Kirchner de la conducción partidaria, y también en este lote hay que anotar al exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Sin embargo, el líder camporista tiene mandato en el PJ bonaerense hasta el 2025 y la idea de adelantar a este año la renovación de autoridades se desinfló en las últimas semanas.

Llamativamente, ante la agudización de la crisis infligida por La Libertad Avanza, Kirchner y Kicillof decidieron poner en pausa el enfrentamiento que tocó su nivel más alto durante la campaña del año pasado, y que tiene como trasfondo la pelea por la sucesión del liderazgo del kirchnerismo.

El historial de tensiones entre Kicillof y Kirchner

En medio del conflicto por el inicio de clases, el diputado nacional presentó un proyecto de ley para darle continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que el Gobierno nacional decidió eliminar, y recibió el apoyo sorpresivo del gobernador de la provincia. Esto representó un viraje respecto del estado de deterioro en el que había quedado la relación entre ambos luego de que Kicillof convocara a "componer una nueva canción y no una que sepamos todos". Kirchner contestó que él no se dedicaba a la música, sino que era un militante político.

Otro contrapunto se había suscitado cuando el mandatario había afirmado que todos los dirigentes con cargos en los gobiernos nacional y provincial "tienen que estar dispuestos a bajar al territorio" a hablar con la gente. Sin mayor necesidad más que reafirmar su autoridad, el presidente del PJ bonaerense salió a contradecirlo públicamente considerando que "no hay que bajar al territorio" sino "subir a la militancia a los lugares de decisión".

Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para darle continuidad al FONID y recibió el apoyo sorpresivo de Kicillof

La tensión escaló cuando Martín Insaurralde, un dirigente que Kicillof había aceptado a regañadientes "subir a un lugar de decisión", por pedido de Cristina y Máximo Kirchner, quedó envuelto en un escándalo al filtrarse un viaje suntuoso en yate a Marbella. El ahora eyectado exjefe de Gabinete provincial era entonces un sólido aliado del líder camporista, quien quedó herido políticamente por el incidente del yate. Kirchner proponía a Insaurralde como candidato a gobernador y a Kicillof para presidente.

Las diferencias se profundizaron durante la campaña por discrepancias sobre la estrategia electoral, y por distintas lecturas sobre lo que representaba el fenómeno Milei. El enfrentamiento se prolongó este año y quedó de manifiesto en la multitudinaria movilización de la CGT del 24 de enero, cuando ambos dirigentes kirchneristas marcharon por separado. Hasta ese momento, Kicillof tenía la costumbre de pasar al menos un rato por la columna de La Cámpora.

La dureza de las medidas de Milei y el impacto que están teniendo sobre la vida de la gente parecen haber dejado esas rencillas en un segundo plano, y poco a poco Kirchner empieza a aceptar que los tiempos que se vienen tendrán a Kicillof como principal abanderado del peronismo.

