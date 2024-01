Andrés "Cuervo" Larroque: "Es difícil pensar cómo van a sostener esto si no es con un marco represivo"

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, cuestionó duramente las medidas anunciadas por el gobierno de Milei, consideró que si bien se arrastraba una crisis del gobierno anterior, "nadie votó para estar peor" y que no imagina otra manera de sostener semejante "ajuste" si no es con "un marco represivo". Además, habló de la reorganización y la autocrítica del peronismo.

"Es un bombardeo. Estamos frente a una fuerza de ocupación. Es una situación tal de agresión desde el gobierno de Javier Milei hacia el conjunto de la sociedad que se equipara a eso", reflexionó el funcionario en declaraciones a FM Futurock.

En la entrevista, Larroque planteó que "la situación social es muy grave", contó que "desde el Estado provincial estamos multiplicando esfuerzos para contener, dado que veníamos de alta inflación y complejidades, pero se agravó todo".

Andrés "Cuervo" Larroque: "Que el gobierno haya asumido con legitimidad, no quiere decir que puede hacer cualquier cosa"

Y fue precisamente sobre las medidas anunciadas en el mega decreto junto con el proyecto de la "ley ómnibus" en las que trabajó el asesor económico Federico Sturzenegger donde advirtió que "es difícil pensar cómo van a sostener esto si no es con un marco represivo. Estamos hablando de algo prácticamente sin precedentes, porque a lo que ha ocurrido cuesta encontrarle un parangón".

Sostuvo que "en términos de devaluación inducida, esta es la más grande de la historia", apuntó que "las políticas liberales siempre tienen estos resultados: recorte, ajuste y no funcionan" y puso de relieve que "hasta los editorialistas de los grandes medios afirman que es muy difícil que el Estado no intervenga y que la situación social pueda contenerse".

En esa línea, ratificó que las políticas de ajuste y del liberalismo siempre arrojaron el mismo resultado en la Argentina: "Las políticas liberales siempre han tenido estos resultados, más allá de la aberración moral de lo que pueden significar planes de ajuste. En la práctica no hay experiencias en la Argentina de que hayan funcionado, en el marco de las perspectivas que se han planteado esos propios programas".

Cristina Kirchner critica a Alberto Fernández y ordena a sus legisladores para el primer test político de Javier Milei

Por otro lado, respecto de los empresarios, funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza y militantes que salieron a defender las medidas aludiendo que Milei ganó con el 56% de los votos y diciendo lo que iba a hacer, Larroque cuestionó esa lectura al afirmar que "también es justo decir que nadie votó para estar peor. Si bien se dice que algunas de estas cosas se plantearon en la campaña, lo central era resolver algunas cuestiones que tiene la sociedad como la inflación. Pero todas las políticas que se han venido desarrollando han agravado contundentemente la situación que veníamos padeciendo".

Larroque dijo además que el Gobierno "no ha dejado espacio para ningún tipo de matiz" y que todo "ha sido contundente e irracional, de muy poca sensibilidad". Incluso, si bien habló de que podían "sospechar algunas cosas, pero no tanto".

Respecto de la ley ómnibus y el DNU que suman más de 1000 medidas entre derogaciones de leyes, modificaciones y hasta nuevas normativas, el referente de La Cámpora argumentó que "si uno quiere encontrarle una lógica a todo esto, que da la sensación que no la tiene, uno podría decir que se tiraron a cambiar toda esta cantidad de leyes y medidas para arreglar por menos, para hacer un promedio después. Pero me quedan dudas, no observo mayor pericia política, sí audacia, pero a veces esa audacia enmarcada en un exceso de teoría puede quedar muy distante de la realidad. Y siempre prima la realidad".

Lejos de Máximo Kirchner, Axel Kicillof arma su línea de resistencia con la CTA y los movimientos sociales

Luego, analizó que "hacia izquierda o derecha siempre puede haber miradas excesivamente teóricas y alejadas de la realidad", aseveró que "cuando se gobierna, las cosas son distintas" y criticó lo que calificó como "un dogmatismo teórico muy fuerte" por parte del Poder Ejecutivo Nacional "en esta ambición de refundar el país, aunque en lo económico es un ajuste ortodoxo y clásico".

En ese marco, destacó las reacciones "de cada sector para expresar su disconformidad, como la CGT convocando a un paro, los movimientos sociales, una parte de los gobernadores, y los movimientos de multisectoriales en los distritos".

Reorganización y autocrítica del peronismo

Finalmente, evaluó que en este escenario "las diferencias dentro del peronismo hoy son secundarias" y admitió: "Venimos de una derrota muy dura, en la que tuvo que ver el nivel de beligerancia o confrontación interna".

Larroque reclama "construcción colectiva" en un peronismo herido: "Se acabaron los monjes negros y los maestros jedi"

"Tiene que venir una nueva etapa. Venimos surcados por diferencias, pero estamos frente a algo que nos tiene que poner a todos a la altura de la circunstancias. Es tan agresivo que los matices internos del peronismo y tenemos todos que pensar de otra manera en el sentido de poner lo principal adelante y las cuestiones secundarias dejarlas para un momento más oportuno", sostuvo.

"Todos debemos estar a la altura de las circunstancias, que nadie se sienta excluido, que nos escuchemos, que no impugnemos. No sobra nadie. Debemos ser amplios, prudentes e inteligentes cuando se enfrenta un fenómeno de estas dimensiones", agregó.

Y concluyó: "Siempre en un proceso se van constituyendo liderazgos y mecanismos de conducción. En esta etapa, aún estamos en un momento previo porque claramente venimos de una derrota muy dura, en la cual el nivel de beligerancia o confrontación interna han tenido mucho que ver. No podemos dejar de mirar que quizás pusimos mucho énfasis en las disputas internas, cada uno con sus razones, pero finalmente el resultado es que la sociedad se sintió huérfana o lejana a esa fuerzas políticas que es el peronismo", concluyó

JD / fl