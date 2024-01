Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, aseveró que el Partido Justicialista se fue "alejando de sus principios fundacionales". "El peronismo no es repartir planes sociales, el peronismo es generar empleo", recalcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Gray es intendente del partido de Esteban Echeverría del 2007 al 2027 y vicepresidente de United Cities and Local Govermments para América Latina. Además, fue presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires entre 2018 y 2019, secretario de Estado y Comunicación Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre 2012, tuvo a cargo el área de Prensa y Comunicación de varias elecciones del peronismo desde comienzos del 2000.

¿La Justicia dio lugar al recurso de amparo para frenar los aumentos que vos planteaste?

Pedí que se reconfigurara la audiencia, que se suspendiera en principio y se reformulara. Porque todo el reglamento vinculado a las audiencias públicas, la normativa específica y aplicable en la materia dice que las audiencias tienen que ser presenciales, de manera excluyente, y no habla de ninguna otra modalidad. Con la pandemia, las audiencias comenzaron a ser virtuales. Ahora la pandemia pasó y pretenden continuar con las virtuales. Digo esto, en primer lugar, porque hay una ley que hay que cumplir y respetar. En segunda instancia, porque la pandemia ya pasó y porque si una audiencia es virtual pierde volumen, magnitud, atención y se cumple con esa formalidad y se pasa directamente al aumento. No es lo mismo una audiencia presencial que una virtual. Por lo tanto, pedí que fuese una modalidad híbrida, es decir, que se cumpla con la formalidad presencial y si alguien quiere conectarse con autorización del ENARGAS desde algún punto del país, se lo haga virtualmente. Frente a la falta de respuesta de ENARGAS, el viernes hice la presentación de un amparo del que no tuve respuesta. El planteo es que se cumpla la ley, que el Ente Regulador haga lo que tiene que hacer, que es convocar audiencias presenciales como corresponde. No se puede ser gobierno trampeando la ley.

Está claro que este gobierno está sumamente interesado en los aumentos tarifarios de todos los servicios porque, para graficarlo: asumieron el 10 de diciembre, el 14 convocaron a una audiencia pública y 14 días después (28 de diciembre) recién nombraron a las autoridades del ENARGAS. Con lo cual, primero hizo la audiencia pública para aumentar las tarifas y luego nombró a las autoridades.

¿Hay margen para evitar que los aumentos lleguen en el próximo mes?

Hay que trabajar desde el lugar que nos corresponde a nosotros, desde los municipios de los gobiernos provinciales y demás, para que, al margen de los aumentos que indudablemente habrá, sean razonables. No veo una razonabilidad en los aumentos. El gas tiene una incidencia casi directa sobre la energía eléctrica porque gran parte de la energía que se produce en nuestro país tiene su fuente en el gas. La siguiente audiencia pública es la de luz. Luego seguirán el agua y el transporte público. Tenemos un sinfín de aumentos, y este aumento que están pretendiendo, que está arriba muy por arriba del 200, 300 o 400 por ciento, está muy por encima de los aumentos salariales.

Fuiste el único intendente que se puso al frente de esta pelea. Al mismo tiempo el único intendente que claramente se opuso a la presidencia del PJ bonaerense por parte de Máximo Kirchner. Este domingo tuiteaste positivamente un articulo de otro ex intendente, que es Juan Zabaleta, en el que hacía una crítica a que la llegada de Javier Milei era el resultado del fracaso del gobierno anterior y colocaba como causa principal la división dentro del partido, en donde estaba el famoso "fuego interno". ¿Cuál es tu reflexión sobre la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional? ¿Tiene que continuar siendo presidente Máximo a nivel provincial y Alberto Fernández a nivel nacional?

En primer lugar, deberíamos hacer una gran recepción y autocrítica (que es algo que no veo desde el peronismo) de los organismos partidarios. Hoy el peronismo está presidido a nivel nacional por Alberto y a nivel provincial por Máximo. En su momento, manifesté que, habiendo perdido la elección, con los graves sucesos que acontecieron en el país y nos llevaron a la derrota, es momento de reconfigurar el peronismo, abrirlo, renovarlo. Alberto debería renunciar a la presidencia del PJ nacional para dar paso a una renovación del partido.

Responsabilizo también a Máximo porque el gobierno anterior estuvo permanentemente en puja entre un sector que respondía a Alberto, otro que respondía a La Cámpora y estaban continuamente peleándose, y en el medio millones de argentinos que fuimos los perjudicados de toda esta situación. Por eso creo que debería venir otra etapa dentro del peronismo, en la que tenemos que ocupar el rol fundacional de nuestro movimiento, que tiene que ver con la defensa de los sectores desprotegidos, vulnerables, medios y productivos de nuestro país. Tendríamos que estar trabajando en estas cuestiones.

Lo que me preocupa, al margen de lo partidario (y debo decirlo honestamente), es que nuestro país va atravesando ciclos. En donde venimos de un ciclo en el que se privatizó todo, viene otro y estatiza todo y ahora estamos nuevamente con la idea de privatizar todo. Son ciclos que van oscilando. No me gustan los extremos, soy más amigo de los términos medios. Para graficarlo, en nuestro municipio no tenemos todo estatizado ni privatizado. Uno va viendo la conveniencia de cada uno de los servicios y se va haciendo lo que resulte más eficiente y económico para tu población. No queremos que todo sea estatizado ni privatizado. Por ejemplo, el servicio de limpieza resulta más económico hacerlo desde el municipio con empleados municipales. La recolección de residuos patogénicos o los gajes medicinales por una cuestión de escala no lo puedo hacer municipal. Con lo cual, hay que reformular estas cosas.

Claudio Mardones: Comprendo lo que es la gestión en Esteban Echeverría, que no se puede transpolar ni a una provincia ni a un gobierno nacional. En ese contexto está la coyuntura interna del peronismo en este momento. ¿Cuáles son los nuevos liderazgos que empiezan a surgir en este escenario? Algunos dicen que la discusión de la conducción del peronismo tanto a nivel nacional como provincial será producto de un proceso de maduración política en los próximos meses, otros consideran que no y que directamente el poder está en los intendentes de los tres cordones del Conurbano que son los que tienen la lapicera para poder definir un poco ese liderazgo. ¿Cuáles serán las nuevas formas de definir el nuevo liderazgo del peronismo en esta etapa? ¿Qué rol hay desde su consideración, desde ni un extremo ni el otro, esa moderación de la que habla?

Hace dos años alerté que el peronismo iba a perder, que si seguía con esa puja poníamos en riesgo la elección, que la perderíamos y venía un cambio de época, un cambio dirigencial. Estamos asistiendo a ese cambio de época dentro del mismo archivo, dentro del frente que integro. Aquí fue notoria la elección y los resultados. Hay que fijarse lo que ocurrió en las provincias con determinados gobernadores, las cuales perdimos, y que son muy emblemáticas. Buenos Aires también se reconfiguró. Habrá liderazgos emergentes porque hay un nuevo tiempo, con nuevas necesidades, y una agenda en temas fuertes porque están planteando cuestiones muy fuertes.

Cuando yo hablaba de las empresas estatales o privadas, yéndome de mi distrito, quería decir que plantear que todas las empresas tienen que ser públicas o privadas es muy tajante. Podemos discutir empresa por empresa, a ver cuál puede ser eficiente y cuál no. Un país serio, normal, tendría que tener en principio una agencia de noticias independiente, que debería ser del Estado. También un canal oficial y una radio. Puede haber participación de privados, de iniciativa privada. Hay que ver empresa por empresa. Hay cuestiones que son estructurales de un país. Una aerolínea de bandera es importante porque la política que llevás abierta dará 20 vuelos por día a Bariloche, pero me pregunto quién irá a Formosa, San Juan o Catamarca. Entonces, tiene que estar el Estado.

No estoy de acuerdo con el empleo militante, como le llaman algunas organizaciones a esta idea de llenar de militantes organismos públicos. Creo que los organismos tienen que estar con personas idóneas, capacitadas, formadas y que aporten un valor a ese organismo en el que se desempeñan. Si vos agarrás un organismo, está lleno de gente, no estoy de acuerdo con eso.

Te escucho y lo que respondés me hace reflexionar que claramente estás tanto en contra de un extremo de La Cámpora como de la sobrerreacción y el extremo de Milei. Eso queda claro y esa era la posición de centro que tenía el peronismo históricamente. En esa autocrítica en la que la competencia entre Cristina Kirchner (La Cámpora) y Alberto Fernández, en la última gestión, finalmente creó una acefalía, ninguno de los dos podía hacer nada. ¿Es más culpa del ex presidente, que teniendo lapicera, como demuestra Milei, podría haber avanzado? ¿O de la ex vicepresidenta y La Cámpora? ¿Cuál de los dos es más responsable?

Hablando del peronismo, tenemos responsabilidades compartidas pero diferenciadas. O sea, no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad, pero sí creo que acá hay actores que tuvieron la máxima responsabilidad. Alberto Fernández no pudo imponer agenda.

Por otro lado, la ex vicepresidenta, pero fundamentalmente a través de La Cámpora y algunos actores que eran propios (del gobierno nacional y provincial), todo el tiempo estuvieron avasallando el poder y la figura presidencial. Cabe recordar que no iban a las aperturas de sesiones cuando las abría el Presidente de la Nación, siendo del mismo partido y siendo el presidente del PJ de la provincia. Es inédito que un presidente abra la Asamblea Legislativa y el presidente de su propio partido no vaya a esa apertura.

No le votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sí le votó la oposición. ¿Habría podido imponerse el ex presidente?

Creo que sí. Se lo dije y lo hablé con él

O sea, finalmente el responsable principal es el ex presidente.

El presidente es el que debe llevar adelante la agenda, tiene una responsabilidad inmensa. Por eso yo pido y sigo sosteniendo que no puede seguir a cargo del PJ. Pensá que vamos a discutir las tarifas, una agenda de este DNU que es una agenda inmensa.

¿Ves en Axel Kicillof un líder que podría aglutinar a todo el peronismo o lo ves sesgado hacia el kirchnerismo?

No veo a Kicillof interesado en el peronismo, está con otro espacio y en otro lugar, con otro rol. Yo no lo veo. Quizá esté equivocado y él no dio señales, en ese sentido tampoco, de que pretenda liderar el PJ de la Provincia. Lo que sí sé es que nos fuimos alejando de nuestros principios fundacionales. Cuando vos hacías esa reflexión de volver al peronismo, a esa función de centro del peronismo, fijate que se fueron desvirtuando valores fundacionales. El peronismo no es repartir planes sociales, el peronismo es generar empleo. Fijate cómo se fueron distorsionando las cosas que terminamos aplaudiendo cada vez que se otorgaba un aumento a un programa social y la realidad es que tenemos que festejar cuando se genera un puesto de trabajo. Ese es el principio fundacional de nuestro partido.

Ahora vienen temas muy importantes para que funcione el país porque esto que sale en el DNU son cuestiones que tendrán implicancias sobre muchas décadas. El tema eléctrico, que está pronto a tratarse en la próxima audiencia pública, en la época de Carlos Menem le dieron un periodos de concesión de 99 años: 99 años tiene Edesur, tres o cuatro generaciones. Por lo tanto, en algo de esta envergadura llega un momento en el que tenemos que poner en el partido dirigentes que estén a la altura.

Trato de cumplir la función política e institucional que me corresponde, por eso me planto en el medio de la cancha y digo "miren, señores. Están haciendo las cosas de esta manera, no corresponde", y voy a la vía administrativa, vía judicial, participaré en las audiencias públicas, lo plantearé de manera pública y también le pido al resto de la dirigencia de mi espacio político que esté a la altura de la circunstancia.

