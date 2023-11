Fernando Gray: "Hay que abrir y unir al peronismo"

Para Fernando Gray, Máximo Kirchner y Alberto Fernández no deben seguir presidiendo el PJ provincial y nacional, en búsqueda de una reorganización del peronismo que lo prepare para la nueva etapa política. "Kicillof tiene el mismo problema que Alberto, una tensión permanente con La Cámpora", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Gray es intendente de Esteban Echeverría desde 2007, fue reelecto y tiene mandato hasta 2027. Fue vicepresidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos para América Latina, presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires entre 2008 y 2019, y secretario de Estado de Comunicación Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre 2002 y 2007. Además, tuvo a cargo el área de Prensa y Comunicación de varias elecciones del peronismo de los inicios del año 2000.

Simplemente para poner a la audiencia en contexto, ¿el mandato tanto de Máximo Kirchner como de Alberto Fernández a las presidencias respectivas del PJ bonaerense y Nacional finaliza el año próximo?

En abril del 2025.

No el año próximo sino el siguiente.

Claro.

Eso es lo que estoy planteando, precisamente. Alberto asumió en 2021, tiene mandato por cuatro años, con lo cual, el 10 de diciembre deja de ser presidente de la Nación y le queda un largo periodo de presidencia del Partido Justicialista, pero se ha dicho que se irá a España. Al margen de que se vaya a España o no, entiendo que no puede seguir al frente del PJ Nacional.

Una situación similar pasa con Máximo, quien tendría mandato hasta 2025, y digo “tendría” porque impugné esas elecciones. Acudí a la Corte Suprema tras una serie de irregularidades en la elección.

Ganamos Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero por un punto. Es decir, ganar por un punto es casi empate técnico. Ante esta situación de derrota del peronismo, es que estoy pidiendo una renovación del partido. Entiendo que deben dar un paso al costado tanto Alberto como Máximo, ambis tienen mucha responsabilidad en lo que pasó con el Gobierno Nacional y Provincial también.

En Buenos Aires es correcto lo que decís respecto que de la elección para presidente se ganó por un estrecho margen. Pero en la elección para el gobernador, hubo una diferencia bien grande a favor de Kicillof. En ese caso, ¿considerás exitosa la gestión del gobernador reelecto? Y para la Provincia, ¿te parece que sería él quien debería presidir el partido?

En Buenos Aires ganamos la elección a gobernador con una oposición que fue dividida en dos. Hubiera sido una elección muy apretada realmente si la oposición se hubiese adaptado de otra manera.

Tenemos un problema político serio en Buenos Aires, porque al frente de nuestro espacio está una organización que no representa al conjunto y no permite la representación del resto de las expresiones políticas. Acaparan todas las representaciones y ni hablar de las legislativas. Porque en la Cámara Nacional, ahora, cuando asuman el 11 de diciembre, veremos una Cámara Nacional de nuestro espacio poblada de legisladores de La Cámpora.

Lo misma pasará en Legislatura provincial, aunque pasará más inadvertido, porque tiene un perfil más bajo. Pero la Cámara de Diputados y el Senado estará poblada de militantes de La Cámpora, muchos de ellos con algún conocimiento y muchos otros con muy poco nivel de experiencia y de manejo de determinadas presiones políticas.

Tenemos que replantear el espacio a nivel nacional y provincial. Buenos Aires me preocupa mucho. Estoy preocupado, porque vamos a tener un nuevo gobierno, indudablemente ya hubo algunas cuestiones y anuncios que observo con mucha atención y preocupación. Nuestro espacio político tiene que estar a la altura de las circunstancias que se avecinan.

¿Considerás a Kicillof socio de La Cámpora, parte de ella o lo ves desvinculado de La Cámpora?

En cierta medida, Kicillof tiene el mismo problema que Alberto, una tensión permanente con La Cámpora. Es una persona que sin dudas responde a Cristina Kirchner, pero posee una tensión permanente con Máximo, por lo tanto, en este momento están discutiendo qué participación tendrá La Cámpora en el Gabinete provincial.

Con esa participación y de la representación parlamentaria lo tensionarán y condicionarán. Esto es lo que nos sucede a nivel nacional y es lo que en menor medida ocurre en la Provincia, pero creemos que puede llegar a intensificarse a partir del 10 de diciembre.

Por eso me preocupa que acontezcan estas cosas, porque Buenos Aires tiene temas muy sensibles: seguridad, educación, administración de la Justicia, la salud pública, que es un tema muy preocupante en nuestra provincia y no estamos para cuestiones de tensiones políticas permanentes como las vivimos estos cuatro años entre La Cámpora y el Gobierno Nacional, donde el Presidente hacía o decía una cosa y salían ministros provinciales y nacionales a contradecirlo, desmentirlo o decir lo contrario de la línea que él estaba marcando. Así obtuvimos este resultado electoral que realmente fue uno de los peores que tuvimos desde el peronismo.

El liderazgo en el peronismo

¿Creés que Sergio Massa tiene que cumplir lo que dijo el día de la derrota, eso de que se acabó su ciclo político o te parece que debería continuar? En ese caso, ¿el Frente Renovador es parte del peronismo o no, debería integrarse o no? Y si no fuera Massa, ¿quién creés a nivel nacional que podría sintetizar, como una figura, la renovación del peronismo a nivel nacional?

Lo que Massa dijo en este momento es correcto. Es decir "fui a una elección, no nos fue bien, me tomo un tiempo para pensar". Es lo correcto y lo que hay que hacer en estas situaciones.

Cuando pido la renuncia de Alberto y Máximo, estoy planteando ni más ni menos que lo que pasó cuando perdimos en el 2009, Néstor Kirchner, a las horas, dijo que renunciaría al PJ y renunció al PJ nacional. Renunció y fue al revés de lo que sucedió ahora. Todos los intendentes fueron a pedirle a Néstor que no renuncie y que tenía que seguir al frente del partido y dijo "no, voy a renunciar". Aquí es al revés, le estamos pidiendo que se vayan y parece que no quieren.

Alejandro Gomel: ¿A quién ves como la figura del peronismo a futuro? Estás pidiendo la renuncia de Alberto en Nación y Máximo en Buenos Aires, ¿quién asoma para poder ser líder del peronismo?

Ese es el tema. Primero, hay un silencio ensordecedor, porque en otros momentos del peronismo no hubiese pasado como pasó ahora. Estoy hablando transcurrida una semana. En otro momento, a los 15 minutos ya hubieran sucedido otro tipo de cuestiones.

Confío en los liderazgos emergentes. Habrá nuevos liderazgos emergentes porque, esto lo dije hace un tiempo en una entrevista con Jorge, habrá un cambio de época. Para mí empieza una nueva etapa, creo que es esto, un fin de época.

El bloque parlamentario del peronismo

Claudio Mardones. ¿Qué rol espera usted que tenga el panperonismo tras el 10 de diciembre en las dos Cámaras del Congreso, sin perder de vista que son primera minoría y que tienen un rol determinante incluso para poder reclamar o impedir que la Cámara Baja quede en manos del Gobierno próximo a partir del 10 de diciembre?

Siempre creí en las oposiciones responsables. Hay que ser oposición con responsabilidad política e institucional presentando propuestas siempre.

La cuestión que tenemos es que una cosa es el peronismo y otra la representación parlamentaria que tenemos en este momento. La representación parlamentaria que tenemos no necesariamente refleja ni reflejará la opinión del peronismo en su conjunto o en la diversidad de expresiones que tenemos.

Mi sección electoral, la tercera sección electoral, la zona sur del Conurbano bonaerense eligió senadores provinciales en esta oportunidad. Los intendentes de la zona sur que somos los que aportamos los votos y demás tuvimos prácticamente muy escasa representación en esas listas, ya que las listas fueron prácticamente todas de La Cámpora. Con lo cual, la representación en el Congreso y en las Cámaras de Buenos Aires del peronismo son prácticamente de La Cámpora.

Aquí está el conflicto que señalo y es que hay un problema de representación en el peronismo en el que Máximo se apoderó de la lapicera, hizo las listas, puso a sus diputados, senadores y hace lo que quiere hacer ahora: ser el gran opositor. Desde las Cámaras se planteará esto, ser el gran opositor y manifestar cosas. En algunas cuestiones coincidirá con lo que pensamos en el peronismo y en otras no.

Les recuerdo cuando Máximo era presidente del bloque, el Presidente de la Nación estaba negociando con el FMI qué hacer con la deuda e, intempestivamente, sin consultar a nadie, renunció a la jefatura del bloque. Sin ni siquiera consultar al peronismo que él se arroga como presencia del PJ. Una persona que representa al peronismo de Buenos Aires no puede renunciar a un bloque que es oficialista, pegar un portazo e irse. Por eso tendremos una linda discusión interna en los tiempos que vienen.

CM: Hace dos años que Germán Martínez es el titular del bloque del oficialismo en la Cámara Baja. Lo escucho con atención y pienso que, si no hay un acuerdo, entonces, ¿cree que tendría que haber un sector que negocie por fuera de lo que puedan negociar la futura conducción del bloque?

El bloque tiene que estar unido y siempre tiene que estar proclamado la unidad de los bloques. No es bueno que se dividan, nos pasó. En el gobierno de Mauricio Macri hubo dos bloques. Ahora, tiene que tener una representación equilibrada.

Aquí es muy importante de ahora en más lo que digan, expresen y hagan los gobernadores del país. Hoy se reunirán los gobernadores, ellos tienen una inmensa representación también en el Congreso. Es muy importante lo que hagan, porque a partir de ahí tiene que hacer oír su voz, expresar lo que manifiesta el Interior del país, porque aquí estamos hablando de Capital y Gran Buenos Aires, pero también hay que escuchar lo que dice el Interior, que es fundamental, y lo que hace.Los gobernadores tienen que asumir un rol político institucional importante.

Fernando Meaños: Hace cargo de manera muy contundente a Alberto y las autoridades de su partido por causar la derrota electoral. No hay ninguna mención a lo que ocurrió en los últimos años, el aumento de la inflación, pobreza, ¿no cree que eso también debiera entrar en el análisis?

Señalé esto que es hasta un tema partidario y secundario en esta historia. Realmente, esta tensión permanente que hubo dentro del mismo espacio gobernante, a las cuales estoy responsabilizando a La Cámpora y al Presidente, es la que nos llevó a malos resultados y no cumplir con las expectativas de sectores muy importantes de nuestra población. Esta es una autocrítica que debemos hacer hacia adentro y replantearnos el futuro.

Indudablemente, las cosas no están bien, la gente no nos eligió. No están bien por muchas de las cosas que señalás y muchas más: el problema del empleo, inflación, economía, seguridad. Ahora, esas cuestiones no se pudieron satisfacer por estas tensiones que tuvimos. O sea, uno iba en una dirección y el otro planteaba todo lo contrario.

Entonces, eso dos sectores que pusieron en tensión al espacio político, gobierno y que repercutió y repercute actualmente en millones de argentinos son quienes deben dar un paso al costado.

¿Qué opinás de Randazzo?

Lo respeto, lo conozco hace muchos años. Es un gran hacedor. Nosotros pudimos hacer cosas importantes cuando él estaba en la órbita de transporte. Sabe gestionar muy bien, tiene equipos. Dependerá de él qué decisiones tome esta nueva etapa.

Me hubiera encantado que estuviera en el peronismo, con nosotros no solamente ahora sino que en elecciones anteriores. Son decisiones personales y políticas que dependen de él.

¿Creés que esa reorganización del peronismo tendría que permitir la incorporación de este panperonismo que está separado del peronismo cordobés, por un lado, el que representa Randazzo, por ejemplo, en Buenos Aires?

Absolutamente.

La reunificación del peronismo

Muchos peronistas o militantes del campo nacional y popular no nos sentimos representados por La Cámpora. En mi caso, estoy dentro del peronismo y planteo la disidencia. En otros casos, se fueron alejando y formando partidos provinciales. Hay provincias que formaron su propio partido y son peronistas, entonces, creo que hay que solucionar esa cuestión de representación, hay que abrir y unir al peronismo.

Tenemos que ver con atención a Córdoba. Hay que convocar a todo el peronismo, no solamente el de Córdoba, sino del todo el país a esta reunificación del peronismo. Porque escucho cosas que, ojalá, no se materialicen. Escucho con mucha preocupación cuestiones que está planteando este presidente electo. Habrá que estar muy atentos en los tiempos que vienen.

En ese sentido, vuelvo con la pregunta de Massa. ¿El Frente Renovador también es parte de ese panperonismo que se fue desgajando del peronismo central?

Si.

Con el Frente Renovador, en mi distrito y en la mayoría de los municipios, trabajamos juntos, estamos integrados en un mismo frente y espacio.

¿La solución para el peronismo para construir una masa crítica nuevamente mayoritaria es extirpar a La Cámpora?

No, darle la representación que le corresponde. Hay distintas expresiones y cada una tiene que estar representada en su proporcionalidad, armoniosamente, como decía el General Perón.

Hoy tenemos una expresión minoritaria que pretende liderar a la mayoría. ¿La Cámpora tiene que estar? Sí, tiene que estar. El resto de las organizaciones son muy importantes, pero cada una en su proporción.

Hoy están liderando algo que no pueden liderar, porque no representan a la mayoría. Esa mayoría silenciosa que existe hoy tiene que expresarse, decir lo que piensan los gobernadores, intendentes, los dirigentes importantes. Además, tienen que expresar a nuestro electorado, partido y ponerse al frente de este proceso que se viene. La Cámpora tiene que estar pero en el lugar que le corresponde, no puede bajo ningún punto de vista tener la presidencia del PJ de Buenos Aires.

