Continúan los aumentos en el precio de la carne

Bruno Ghiso estuvo presente, junto al móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), en el barrio porteño de Floresta, en una carnicería de la calle Segurola y Rivadavia, para consultar sobre los aumentos en el precio de la carne.

Hace poco habló Sergio Pedace, vicepresidente de la cámara de Abastecedores y Matarifes y comentó que, en algunos puntos, los aumentos se vieron reflejados en los mostradores en el transcurso de este fin de semana. Había subido un 15% la Hacienda y se habían establecido en los comercios, entre un 10 y un 15% de aumento en todas las carnicerías. Dijo que los aumentos tienen que ver con la sequía y que este precio se va a mantener, por lo menos, hasta el 2024.

Matarifes sobre el aumento de la carne: “La falta de previsibilidad hace que haya estos saltos de precios”

Lucas, carnicero del barrio de Floresta, comentó: “Nosotros estamos manteniendo los precios de la paleta, las milanesas, pero los cortes más caros fueron subiendo, como el cuadril, lomo, peceto, matambre, cortes muy demandados cuando se acercan las fiestas. La carne fue aumentando un 40%, se cuida mucho el bolsillo la gente, nosotros tratamos de mantener los precios, pero no se puede porque todo el tiempo te van subiendo. La carne sube y no baja, no es como el pollo”.

Otra cosa que se escucha entre los carniceros es que aumenta la demanda de cortes de cerdo. El que vendía a 3800 el kilo de milanesas ya lo está vendiendo entre 4000 y 4200. Un aumento entre el 10 y el 15%, dependiendo del lugar.

