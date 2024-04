La agenda de Diana Mondino en su gira por China: bajar tensiones políticas y negociar el swap

La canciller Diana Mondino y el equipo económico del Gobierno libertario emprendió un viaje a China, en una misión diplomática que tendría el objetivo de bajar la tensión con ese país tras las descalificaciones lanzadas por Javier Milei y conseguir la ampliación del swap.

Esta visita, que anuncia el primer viaje de la ministra a China desde que asumió el cargo, coincide con el décimo aniversario de la asociación estratégica integral entre Argentina y China.

Mondino partió hacia China el jueves, pero su agenda allí comenzará este domingo y transcurrirá entre Shangai y Beijing. La acompañan el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, además de una delegación de empresarios de diferentes áreas que se proponen conseguir inversiones del país asiático.

Primero, participó junto a una delegación empresarial del foro Argentina Business and Investment Summit, dedicado a la promoción comercial y a la atracción de inversiones entre ambos países, que se realizó en la ciudad de Shanghai.

Asimismo, el viaje de la funcionaria parece ser un gesto de acercamiento por mantener las relaciones, que parecieron tambalear ante los constantes dichos descalificativos de Javier Milei contra el país y su presidente, Xi Jinping. Además, el mandatario argentino mostró continuamente su deseo de alinearse con Estados Unidos, rival de China en materia geopolítica y comercial. "No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista", sentenció durante la campaña electoral del año pasado el entonces candidato a la presidencia.

A esto se suma la inspección técnica a la base espacial china instalada en Bajada del Agrio, en Neuquén, que hizo recientemente el Gobierno.

Diana Mondino y Wang Wai, representante chino en el país.

Qué pasará con el swap

El otro tema clave en el que Mondino buscará aproximaciones en su viaje a China será avanzar en acuerdos que den continuidad de las inversiones chinas y asegurar la extensión de la línea de Swap con yuanes, para robustecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que servirían también para pagar deuda al FMI.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la última extensión de Swap fue de u$s 6.000 millones, por lo que la funcionaria libertaria busca ampliar la oferta. De eso, también podría depender la continuidad de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Es que según señaló el economista Julián Rojo, existen una serie de cláusulas cross-default que podrían impactar sobre acuerdos como el intercambio de monedas.

Cómo sigue la gira de Mondino

Por otra parte, el viaje de Mondino también la llevará a la reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que se realizará en Paris el 2 y 3 de mayo. Allí se espera que comience un proceso de acceso de nuestro país a esa organización.

En su segundo destino, Mondino visitará la capital de Bélgica para encontrarse, entre el 5 y el 6 de mayo, con autoridades de la Unión Europea, tales como la Comisario de Energía, Kadri Simson, y la Comisario de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, entre otras.

Finalmente, la ministra estará el 7 de mayo en Lisboa y se reunirá con su par de Portugal, Paulo Rangel; con el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa; y con el Primer Ministro, Luis Montenegro.

