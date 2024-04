El "lado oscuro" de la base china: qué se sabe de las actividades de la instalación en Neuquén

En la Patagonia argentina se erige un complejo que ha sido fuente de intriga y especulación desde su construcción en 2014. Se trata de una base satelital china, un proyecto que ha profundizado los lazos entre Argentina y el gigante asiático, pero que también ha despertado recelos desde diferentes sectores.

Las principales sospechas vienen desde Estados Unidos, que mira con desconfianza el avance de China en la región. Este jueves, el presidente Javier Milei agradeció en Tierra del Fuego la visita de la general del Ejército norteamericano Laura Richardson, y destacó la "afinidad natural" entre ambos países.

Javier Milei: "Para defender la soberanía tenemos que reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos"

Luego de que la Jefa del Comando Sur confirmara la transferencia de un nuevo avión Hércules C-130H a la Fuerza Aérea, desde el Gobierno le manifestaron la intención de realizar una visita a la base espacial para avanzar en una inspección tras una alerta emitida por el Gobierno norteamericano. En ese sentido, subrayaron que "no hay militares alojados en la misma".

La instalación de la base la Estación de Espacio Profundo CLTC-CONAE-NEUQUEN se origina en acuerdos firmados entre 2012 y 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre la Argentina y China. Mauricio Macri le dio continuidad en su gestión y Alberto Fernández lo apoyó, ya que los chinos califican la instalación como “estrictamente científica”.

La estación de origen asiático se encuentra ubicada en un predio de 200 hectáreas en la localidad de Bajada del Agrio, en el departamento neuquino de Picunches. Tiene una antena parabólica de 35 metros de diámetro y es la única que posee China fuera de su territorio. Según los contratos, el terreno fue cedido para estos fines por 50 años.

Qué actividades se realizan en la base china en Neuquén

En 2019 la Televisión Pública ingresó por primera vez a la también llamada Estación de Observación de Espacio Lejano y grabó el interior de las instalaciones donde viven casi aislados los científicos espaciales chinos encargados de operar la antena y recopilar los datos que de ella surgen.

De acuerdo al documental, algunas autoridades provinciales y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la Argentina juran que la actividad que se desarrolla allí es absolutamente científica y tiene como objetivo explorar el lado oscuro de la Luna.

De hecho, en la página oficial de la agencia gubernamental encargada del plan espacial nacional indican que la antena está “dirigida fundamentalmente a misiones denominadas de espacio profundo, ubicadas a distancias que superan los 300 mil kilómetros de distancia de la Tierra”.

El convenio dice también que la CONAE obtiene el beneficio de acceder al 10% del tiempo de uso de la antena para el desarrollo de proyectos de investigación científica nacional y de cooperación regional e internacional, además de instalar equipos en el predio. Para 2019, ya se había reportado la realización de observaciones radioastronómicas.

Más allá de las discrepancias ideológicas de Milei con Xi Jinping, en la administración libertaria consideran que “los contratos no son claros” y, por ende, buscan avanzar en la detección de irregularidades, acorde a lo consignado por la agencia NA.

Cómo es la vida dentro del predio

En la estación neuquina, los habitantes –que rotan cada año o más- tienen un espacio interior donde pasan la mayor parte del tiempo, dada la hostilidad del clima en la zona y las amplitudes térmicas. Desde el ingreso, se observa un amplio hall con las banderas de China y Argentina, y una gran obra en relieve con la Gran Muralla China.

El color rojo se replica en cada adorno colgante y en los cuadros de Xi Xing Ping, el presidente del país asiático. También algunas frases que, según afirman, son inspiradoras y pertenecen a la cultura china. La rutina en la Estación no permite transgresiones: la actividad arranca muy temprano con un desayuno abundante y típicamente chino, y luego los técnicos caminan hacia el control, un lugar despojado y sólo adornado con banderas rojas con leyendas en chino que reafirman la voluntad del país sobre sus habitantes.

Tienen asignado un cocinero y cada técnico posee un cuarto con baño privado. Comparten una sala de estar y otra de rumiones y una cocina amplia con televisor. También un salón de deportes y juegos, donde no falta la mesa de ping pong.Pese a mantener estrictas costumbres de su país, en el exterior de la Estación hay una parrilla donde cada tanto, los chinos se animan a cocinar un asado criollo.

En el lugar, los gatos y perros son los mejores amigos de los chinos, además de algún que otro proveedor que los nutre de alimentos y/o servicios. Sin embargo, el personal chino está también capacitado para arreglos eventuales de la antena.

PERFIL dialogó con Nerina Sturgeon, primera periodista en ingresar a la estación y quedarse a dormir. En total, pasó tres días y dos noches en la base espacial. "La primera sensación fue que era un lugar no contemplado para mujeres. De hecho uno de los técnicos tuvo que dejarme su habitación porque no había más", comentó.

En esa línea, reveló que en la instalación solo viven y trabajan hombres. "Tuve la posibilidad de hablar con alguno de ellos y ellos estaban con la certeza de que la misión que tenían era lo mejor que les había pasado", dijo. Acerca de cómo manejan el aislamiento, Sturgeon indicó que "procesan la soledad de otra manera" y recordó que uno de los científicos había tenido un bebé hacía tres meses y hacía nueve que estaba ahí. El hombre no iba a volver por lo menos en un año más. "A mí se me partía el corazón y él, sin embargo, estaba feliz", remarcó.

"Fuí a todos los lugares que quise y no me impidieron el acceso a ninguno. Vi la obra de electricidad y pavimentación que hicieron como parte del trato. Le llevaron luz a una escuela rural, a pueblos olvidados y dieron trabajo a lugareños. Eso no quiere decir que está bien o mal lo que hacen, es que cumplieron con esa parte del convenio", concluyó la periodista.

FP cp