El especialista en tecnologías de la información, Rodolfo Laffitte, afirmó que la estación de comunicaciones en Neuquén, que está vinculada con China, es de libre acceso, y que incluso la visitaron distintas embajadas, incluida la de los Estados Unidos. “La información está toda disponible, no sé por qué los diputados y senadores que cuestionan el tema no han venido a ver la estación”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Lafitte es especialista en tecnologías de la información y comunicación y ex secretario de Modernización de la provincia de Neuquén.

Alejandro Gomel: ¿De qué se trata la famosa base china en Neuquén?

No es una base, es una estación de comunicaciones, solo que es mucho más compleja que otras porque es para comunicarse a miles de millones de kilómetros y todo su conjunto mecánico pesa 450 toneladas. Allí está toda esa infraestructura, todo el equipamiento electrónico y de telecomunicaciones, y los operadores que operan la estación. Una base es un lugar en donde se concentran recursos materiales de humanos para cumplir un objetivo fuera de la base. Aquí no hay nadie que salga de la estación para cumplir un objetivo, hay solo operadores de la estación que están estableciendo la comunicación con las misiones en la Luna y Marte que está llevando adelante China.

AG: ¿Es decir que la función es la comunicación con lo que está haciendo China a nivel espacial?

Sí, espacial en el espacio ultraterrestre, a largas distancias. Este tipo de estaciones no son adecuadas para comunicaciones en torno de la Tierra. China tiene un plan de exploración de la Luna y de Marte que empezó hace muchos años. Al principio tenía satélites, como los que dan vuelta a la Tierra, monitorizando la superficie lunar, pero para eso, con las dos estaciones que tenían en China, no les alcanzaban. Con el plan de bajar en la Luna necesitaban tener control sobre las misiones las 24 horas del día. Por eso la teoría dice que poniendo una antena cada 120 grados en el globo terrestre, siempre puede haber dos antenas viendo la Luna o Marte por el giro de la Tierra. Ellos necesitaban ubicar una de esas antenas en el continente sudamericano. En el 2010 vino una misión de CLTC con la CONAE a la región para buscar los lugares con condiciones aptas para este tipo de instalaciones. Se terminó decidiendo por las características y el bajo ruido radioeléctrico.

AG: ¿Por qué tanto debate y tanta polémica con esto?

Las polémicas comienzan cuando en el 2012 el Senado de la Nación declaró de interés esta estación, y en el 2014 empieza el conflicto en el momento de las campañas de elección presidencial. Una vez elegido Macri presidente, el gobernador de Neuquén me pide enviar a la canciller Malcorra un informe sobre el estado de avance de la construcción de la estación, lo envié, no pidieron mayor información y Macri terminó firmando en China una adenda al acuerdo diciendo que era una estación de uso civil y pacifico. Cada tanto aparece, por dichos de una militar americana, que están en una disputa geopolítica porque no entren los chinos a Sudamérica. Parece que cae bien generar conflicto con esto, poner muchos mitos en torno de lo que se dice y que la gente compre este tipo de cuestiones. La información está toda disponible, no sé porque los diputados y senadores que cuestionan el tema no han venido a ver la estación. El año pasado, una senadora por la provincia de Neuquén participó de una visita que hicieron con universidades y colegios porque la CONAE sacó, a pedido nacional e internacional, que hubiera proyectos para usar la estación porque hay muy pocos proyectos para este tipo de estaciones.

AG: ¿Es un lugar abierto al que se puede acceder?

Sí, yo me jubilé en el 2018. Desde el 2010 tuve relación con los acuerdos de CONAE y CLTC. Nosotros íbamos permanentemente, se controlaban las obras, se pidieron los permisos correspondientes para hacerse, como cualquier tipo de construcción. La Subsecretaría de Tierras de la provincia tiene la competencia y aprobó los planes para que pudiera empezar a operar la estación. Estuvimos allí permanentemente y seguimos yendo. En el 2019 hubo una visita de seis embajadas, incluida la de Estados Unidos.

Claudio Mardones: Usted nos aporta un dato muy importante, que es que la diplomacia norteamericana estuvo en la estación. En estos últimos días hubo una serie de disparadores que han vuelto a poner esta polémica en el medio de la discusión pública. Hubo una frase disparadora que dijo el embajador norteamericano en Buenos Aires a una revista sobre que le sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén. Algunos consideran que esto está vinculado dentro de una estrategia de los Estado Unidos para exigirle al gobierno argentino que se defina en cuestiones claves como la relación con China. ¿Tiene razón lo que dice el embajador sobre que hay Fuerzas Armadas chinas operando en esta estación?

Las declaraciones del embajador están plagadas de imprecisiones, el acuerdo con Argentina es que la agencia espacial china tenga el control del manejo de las comunicaciones y el seguimiento de las misiones espaciales a la Luna y Marte. No hay ningún órgano militar que tenga que ver con cuestiones militares, hay técnicos, operadores y a veces científicos, porque habitualmente durante la operación de la estación hay en forma permanente personas de China, después quienes limpian la estación y otros servicios que se brindan lo hacen argentinos. La base china en Neuquén no es militar, es una estación de telecomunicación.

Cuando hay lanzamientos de misiones o cuando están por bajar de la Luna, vienen algunas personas más de China por la complejidad de las operaciones, pero son personal técnico. Nosotros no compartimos ni la obra ni estuvimos con militares chinos, vimos personas que dependen de un organismo oficial de la República de China. Esto es todo comprobable, nunca se perdió soberanía, la CONAE la puso a disposición del plan de exploración de la Luna y Marte de China y por eso se coparticipa el uso de la estación y la información científica y tecnológica que se obtenga de las misiones. El Estado nacional tiene todo el derecho de entrar a la estación y verificar qué es lo que se está haciendo ahí adentro.

