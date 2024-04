Caputo viajará a Estados Unidos para reunirse con el FMI en medio de vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington, Estados Unidos, para reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los encuentros se realizarán entre el lunes 15 y el domingo 20 de abril, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM).

En abril, la Argentina deberá afrontar tres vencimientos con el Fondo Monetario. El martes 9 de abril deberá pagar US$ 1.288 millones; el 16 de abril vencerán US$ 644 millones y el 30 de abril se le sumarán US$ 88.000.

Ante los empresarios de AmCham, el ministro de Economía Caputo reafirmó que se está hablando con el FMI para conseguir US$ 15.000 millones, que el organismo está abierto a un nuevo programa y aceptó que aún es prematuro garantizar que vaya a dar más plata.

Milei sobrecumplió la meta del primer trimestre con el FMI

“Los 15.000 millones de dólares puede ser del Fondo o de otro lado. Estamos hablando con el Fondo. Estamos recién empezando a hablar sobre el nuevo programa, pero no hemos quedado con absolutamente nada. Ni si va a implicar más platas o no. Ellos siempre dijeron que estaban abiertos a un nuevo programa y como parte de ello estamos hablando”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo se comprometió ante el FMI a presentar una nueva política monetaria a fines de abril y "resetear" las restricciones cambiarias en junio.

En su visita a la Argentina realizada la semana pasada, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés fue recibido la semana pasada por Milei, Caputo y Santiago Bausili.

En una disertación ante un foro de economistas, Valdés insistió en que “la herencia fue pesada” para el Gobierno de Javier Milei, apuntando contra la gestión de Alberto Fernández, y señaló que el camino a la estabilización “nunca fue fácil”. En este sentido, enfatizó en la necesidad de implementar "políticas sólidas en todas las áreas".

Ante esto, destacó la importancia que simboliza para el FMI el "mantener los esfuerzos" para respaldar a los "sectores más vulnerables de la sociedad", evitando que el ajuste recaiga "de manera desproporcionada en las familias trabajadoras".

La respuesta del ministro de Economía

El ministro de Economía respondió a los reclamos de Valdés con el anuncio de una nueva fórmula jubilatoria. Además descartó una salida inminente del cepo, pese a las presiones de exportadores, fondos comunes de inversión y empresas de servicios.

El objetivo del gobierno es seguir acumulando reservas y bajando la inflación, una tendencia que en marzo se complicará pese a la "licuadora", el golpe a los bolsillos y el ancla sobre el dólar.

LM