Alberto Ruskolekier: “El FMI quiere que siga el superávit pero no de esta manera”

El Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, pidió revisar el ajuste para hacerlo mejorar su calidad y viabilidad, más aclaró que no tiene que cortarse la intensidad del mismo.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Alberto Ruskolekier, doctor en economía, quien habló sobre las declaraciones del director del FMI.

Ajuste y FMI

“Casi todo el mundo tiene déficit fiscal pero es porque tienen acceso al mercado de deuda y porque cumplen con los intereses”, dijo Ruskolekier, quien luego completó: “El país estaría intentando conseguir una ampliación de deuda con el FMI”.

“Ese desembolso busca mejorar el nivel de reservas del BCRA, salir del cepo y acercarse a la dolarización”, disparó el economista. “El FMI no está de acuerdo con la dolarización porque no tiene dólares y porque no quiere que el préstamo se use para rescatar pesos”, añadió.

En esa misma línea, el experto dijo que Argentina es el principal deudor del FMI. “Si se quiere hacer una dolarización sui generis, puede permitir una economía bimonetaria”, detalló.

Finalmente, Ruskolekier dijo que el FMI cuestiona la sustentabilidad del plan. “El FMI quiere que siga el superávit pero no de esta manera”, concluyó.