El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la decisión de una cadena de supermercados de modificar sus publicaciones de ofertas, dejando atrás el formato "2x1" o "3x2", para ofrecer descuentos lineales, en los que afirma haber recortado entre 50% y 35% los precios en algunos productos puntuales.

Así destacó, a través de X (ex Twitter), la decisión de la cadena Jumbo. "Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, en un posteo que estuvo acompañado de imágenes de impresos antes y después del cambio.

Las promociones de los supermercados fueron ganando terreno en las góndolas las últimas semanas a partir de la caída del consumo, del orden del 27% en el primer bimestre del año según la CAME, consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, y, en línea, importancia en las preocupaciones de Caputo, quién veía esto como un obstáculo para una medición acertada de la inflación, del 13,2% en febrero.

Aunque también generó el malestar de Javier Milei, quién fue muy crítico para con los empresarios supermercadistas. “Si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, la inflación estaría en un dígito”, afirmó la semana pasada el presidente.

En este sentido, aseguró que "las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el "3x2" o "2x1". Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando”. En consonancia, refirió que "si corrige por este efecto, la inflación está ahí de un dígito”.

El fundamento del libertario detrás de esta postura radica en que el INDEC no tiene la capacidad de registrar dichas estrategias, utilizadas por supermercados y comercios locales para estimular las ventas, especialmente en el actual contexto, por lo que quedan fuera del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que este difunde cada mes.

Caputo confirmó que negocia un nuevo programa con el FMI para salir del cepo

Todo esto llevó a que, este lunes, el titular de la cartera de Economía lleve adelante, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, y su par de Comercio, Pablo Lavigne, un encuentro con representantes de las principales cadenas de supermercados en el Palacio de Hacienda, donde señaló a los empresarios que el país "no cambiará su curso económico, mas allá de los vaivenes políticos" y también hizo particular hincapié en que "los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica”.

Estuvieron presentes integrantes de Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Cencosud, dueña de Jumbo, la cadena que en las últimas horas llevó adelante la medida, que va en línea con la solicitada del Gobierno Nacional.

Cabe remarcar que el consorcio empresarial, que también tiene presencia en Argentina de la mano de Disco, Vea e Easy, es de origen chileno. Este dato no es menor considerando que, en las últimas horas, la administración de La Libertad Avanza anunció la apertura de importaciones para productos de la canasta familiar, con beneficios impositivos y acceso a dólares en plazos menores a operaciones, por mencionar, relacionadas con la llegada de bienes para la producción.

De momento, Jumbo es la primera de las cadenas que adoptó esta disposición, en lo que es la primera pequeña victoria para Caputo en este sentido, y estará por verse cuál es la reacción del resto de las empresas del sector en los próximos días.