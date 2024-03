Suba de precios: el Gobierno se reúne con supermercados y critica las promociones

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, reciben este lunes 11 de marzo a representantes de las principales cadenas de supermercados de la Argentina para analizar la situación del mercado, El foco del encuentro es la escalada inflacionaria de los primeros días de marzo, en medio de las críticas del Gobierno Nacional a las promociones ofrecidas en las góndolas.

Según pudo saber PERFIL, el encuentro, organizado por el Palacio de Hacienda, tiene la finalidad, además de conversar con las empresas y conocer el estado de situación de cada una, de resaltar la baja del dólar. La divisa es uno de los factores que influyen en los valores de venta al consumidor.

Suben los precios y se desploma el consumo masivo: cayó un 13,4% interanual en febrero de 2024

Además, el Gobierno busca remarcar que las promociones sean por unidad, por lo que se reclama una rebaja en los precios en lugar de dar descuentos del estilo “60% de descuento en la segunda unidad”.

La reunión se llevará adelante este lunes por la tarde y será una continuidad de las charlas que mantuvieron ambos funcionarios la semana pasada con los representantes de los principales sectores de consumo masivo, también con la mirada puesta en explicar el sendero económico que pretender transitar el gobierno de Javier Milei.

Críticas del Gobierno por las promociones 3x2 o 2x1 de los supermercados

Javier Milei fue muy crítico para con los empresarios supermercadistas y sus métodos para ofrecer mejores precios al público. El reclamo se da en medio de la fuerte caída del consumo, del orden del 27% en el primer bimestre del año según la CAME, por la pérdida de poder adquisitivo, mientras el Índice de Precios al Consumidor pareciera estar lejos aún del objetivo de un dígito mensual.

“Si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, la inflación estaría en un dígito”, aseguró la semana pasada el primer mandatario.

El presidente agregó que "las empresas subieron los precios muy fuerte y ahora corrigen con el 3x2 o 2x1. Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando”. En consonancia, refirió Milei que "si corrige por este efecto, la inflación está ahí de un dígito”.

Pese al ajuste en jubilaciones y subsidios, el déficit volvió a las cuentas públicas en febrero

De la misma manera, se expresó Luis Caputo, quién, en su cuenta de X (ex Twitter), publicó un video de una empresa copada por las promociones y escribió: "A muchas empresas les pasó que pricearon (pusieron precios) sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones", señaló.

En línea, insistió en que "estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria".

Cabe remarcar que, de acuerdo a la metodología publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, "cada encuestador busca en cada punto de venta el artículo que cumpla con las especificaciones y las condiciones establecidas y que sea el más vendido" para captar el precio, pero no tiene en cuenta las promociones que puedan realizarse sobre el producto en la góndola o en la caja, ya sea por variedad o cantidad, por lo que éstas quedan excluidas de la variación mensual.

Una reunión en la previa del IPC de febrero

Este encuentro se dará a horas de darse a conocer el IPC de febrero, con proyecciones privadas que la ubican entre el 15 y el 20 por ciento.

Las que pueden servir como parámetro en la antesala de su difusión, son las variaciones para CABA, del 14,1% en el segundo mes del año, y el índice que mide la inflación de los trabajadores, realizado por el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), que se posicionó en 15,8%.

RS/ff