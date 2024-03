El presidente Javier Milei responsabilizó este lunes 11 de marzo al socialismo santafesino por la crisis de violencia narco que provocó al menos tres muertos en los últimos días en Rosario. "Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen", reprochó.

El primer mandatario defendió además el envío de fuerzas federales y armadas a la ciudad santafesina para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. "Estamos acorralando a la droga y el narcotráfico, es una guerra sin cuartel", aseguró Milei en diálogo con Antonio Laje en +Mañana (LN+).

"Son ellos o nosotros, y somos nosotros, está decidido. Están actuando todas las fuerzas, se le está dando asistencia logística con el ejército", sostuvo el referente de La Libertad Avanza. "Se lograron cosas importantes como la baja en la tasa de homicidio, hubo operativos exitosos contra la droga dando una lucha sin cuartel", agregó el jefe de Estado.

"Vamos a terminar con el cáncer del narcotráfico. Los rosarinos tienen que entender que haberle dado crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan los destruyen. No es solo la Justicia. En el congreso votaron en contra de la ley Bases. ¿Están a favor de los narcos? Se terminó con el zafaronismo. Se victimiza al victimario y a la víctima se la dejaba a la buena de Dios", completó Milei.

Despido por la polémica del aumento de sueldos.

Milei anunció además el despido del secretario de Trabajo, Omar Yasín, a quien responsabilizó por los aumentos de más del 40% de los sueldos jerárquicos del Poder Ejecutivo. Esa suba, revelada este fin de semana, derivó en un incremento de su propio sueldo y generó una polémica con la oposición, que terminó en un cruce con la expresidenta Cristina Kirchner.

"En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento", justificó el presidente.

Noticia en desarrollo...