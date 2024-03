Javier Milei sorprendió en la mañana de este lunes 11 de marzo al anunciar por televisión el desplazamiento de Omar Yasín luego de la polémica por el aumento de sueldos a las máximas jerarquías del Poder Ejecutivo nacional: "Al secretario de Trabajo lo he despedido. En este momento lo están notificando por este error que no debería haber cometido", dijo el primer mandatario en un reportaje. Desde Capital Humano, el ministerio del cual depende el área, aseguraron a perfil que aún no hay nombre para su reemplazo.

Yasín es un abogado laboralista que formó parte de la campaña de Patricia Bullrich. Desembarcó a último momento en La Libertad Avanza y fue desplazado de manera abrupta. Según la vocera de Sandra Pettovello, su amiga desde hace décadas, la ministra estaba al tanto de la decisión del presidente, anunciada al aire en LN+. Sin embargo, en el área laboral la noticia fue sorpresiva.

La carrera de Yasín siempre estuvo vinculada al área laboral. Hace más de dos décadas es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y es el subdirector del Instituto del Derecho del Trabajo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En paralelo a su profesión, desde hace varios años tiene una activa participación en política.

En 2007, Yasín fue designado director general de Despacho Administrativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2010, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, asumió como director general de Ferias y Mercados.

Cuando el macrismo llegó a la Presidencia, el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, lo llevó a trabajar a su equipo, primero director de Relaciones Individuales de la cartera y más tarde como director nacional del Servicio de Conciliación Obligatoria y Personal de Casas Particulares.

Durante la última campaña presidencia, Yasín fue parte del equipo de asesores de Bullrich. Su desembarco en La Libertad Avanza fue una sorpresa, ya que el libertario había anunciado que su hombre para la secretaría de Trabajo era Gustavo Morón. Al contrario de lo que se interpretó, el dirigente no llegó a formar parte del Gobierno libertario gracias a un acuerdo con el macrismo sino por su relación personal con Pettovello.

Sin embargo, a tres meses de gestión, el funcionario fue despedido. El presidente lo hizo responsable del escándalo que se armó por el decreto que había resuelto un incremento de casi el 50% de los funcionarios del Ejecutivo, incluido el de Milei. Lo llamativo es que la firma de Yasín no figura en el texto y sí figura la del jefe de Estado.

Por estas horas, Yasín se mantiene en silencio, pero según pudo saber PERFIL no está para nada contento: "Primero se sorprendió y después empezó a las puteadas", contó un viejo conocido suyo de la política que agregó: "Él no tenía un carajo que ver con la paritaria estatal". Los allegados del ya exfuncionario sostienen que la razón de su desplazamiento fue "para proteger a Jefatura de Gabinete, que es la verdadera responsable de esos aumentos. Lo único que hace Trabajo es mandar la homologación", subrayaron.

Para un sector, la decisión de darle salida a Yasin responde, sobre todo, a la interna entre Pettovello y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Según una persona que habló con Yasín, al abogado le comunicaron el domingo por la noche la decisión que al día siguiente Milei contó por televisión. "Está enojado y me decía: 'Que me rajen si me mandé una cagada. Pero acá no tuve nada que ver'".

Yasín, Pettovello y la Ucedé

Apenas fue designado, fuentes cercanas a Yasín subrayaron: "No llegó por el macrismo sino a través de la misma Sandra". El ahora exdirector de Trabajo y la ministra se conocieron hace muchos años, cunado militaban en la Unión del Centro Democrático (Ucedé).

"Omar afilió a Sandra a la Ucedé y la puso a trabajar con él. Son amigos desde entonces, desde esa época de la Ucedé histórica"; contaron allegados a Yasín cuando el funcionario había comenzado a armar su equipo de trabajo. El vínculo entre ellos continuó a través de los años. De hecho, cuando la actual ministra se sumó a las filas de La Libertad Avanza lo llamó, pero él le respondió que iba a esperar los resultados de las elecciones, que sería "leal a Patricia Bullrich".

Cuando Milei ganó el balotaje, Pettovello se volvió a comunicar con su viejo amigo. "Bueno, ahora sí te venís", le dijo. Ese llamado bastó para que se le bajara el pulgar a Morón, quien había sido confirmado en público como futuro secretario de Trabajo a través de un publicación de Milei en sus redes sociales.

La secretaría de Trabajo es, quizás, una de las áreas más sensibles del Gobierno. Sin ir más lejos, Yasín tuvo que lidiar con la primera manifestación contra el Gobierno. A menos de una semana de haber asumido, Raúl Castells organizó un reclamo frente al edificio de Alem al 600. Apenas dos semanas después, a principios de enero, el Gobierno decidió desplazar a Horacio Pitrau, uno de sus subsecretarios.

Según trascendió, la razón fue su "intención negociadora" con el sindicalismo. En esa oportunidad, la decisión también había bajado de Casa Rosada y no fue de Yasín ni de Pettovello. En vísperas del paro de la CGT, desde Capital Humano habían intentado acercarse con los gremios. De hecho, Pettovello se sacó una foto con Armando Cavalieri y se aseguró que podría llegar a haber un acuerdo en temas como las cuotas solidarias. Sin embargo, la imagen enfureció a los más "duros" del Gobierno, como Federico Sturzzeneger y Posse, quienes entendían que era momento de ser intransigente.

A pedido del ala dura, Yasín tuvo que elegir quién se iba a hacer "responsable" y se resolvió la salida de Pitrau. Dos meses después, es él quien se tiene que ir.

