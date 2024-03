Bullrich acusó a la oposición de no darle "herramientas" para combatir la violencia en Rosario: "¿Se hacen cargo?"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que este lunes llegará a Rosario junto al ministro de Defensa, Luis Petri, para dar inicio al Comité de Crisis que montará un operativo con las Fuerzas Federales. En ese marco, acusó a la oposición en el Congreso de no brindarle “herramientas” para combatir la ola de violencia que azota la ciudad, en referencia a la emergencia en seguridad que el Ejecutivo intentó reglamentar con la fallida ley ómnibus.

“Hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó. Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva?”, lanzó Bullrich este domingo, en entrevista con Luis Majul en LN+. “La verdad es que nosotros seguimos avanzando con o sin las herramientas”, reconoció y justificó: “Habíamos pedido eso porque sabemos que, cuando se empieza a apretar al delito, éste reacciona, sobre todo cuando lo han dejado armarse”.

“Es importante que tengamos total y absoluto control del territorio en la investigación, la inteligencia criminal. No podemos tener gente dando vueltas y decir que ya los tenemos. La tarea fundamental que tenemos que hacer es cercar. Controlar el territorio para que la sociedad se sienta segura”, indicó la funcionaria. A su vez, detalló que trabaja con los ministros de Seguridad de todos los distritos para enfrentar al crimen organizado: “Son tan importantes los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe como los de cualquier otra parte del país”, afirmó.

Bullrich aseguró que este lunes daría “a conocer los aspectos operacionales” de su Comité de Crisis y añadió: “Obvio que hay algunos que no por una cuestión lógica, pero vamos a redoblar todos los esfuerzos”. Asimismo, detalló que se enviarán refuerzos de diferentes fuerzas de seguridad y mencionó a Gendarmería, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria. “También estamos bajando lanchas inteligentes para el control de la hidrovía y trabajando con la Policía Federal, en especial en la parte de inteligencia criminal”, apuntó.

La titular de la cartera de Seguridad consideró que los recientes asesinatos a los dos taxistas, al colectivero y al playero de una estación de servicio buscan amedrentar los esfuerzos del gobierno, generar conmoción en la sociedad y que, como consecuencia, se “afloje” en la tarea de controlar el territorio y realizar requisas sorpresivas en la Unidad Penitenciaria Nº 11, conocida como Penal de Piñero. “El negocio criminal, al haber más control territorial, se dificulta”, comentó.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, remarcó este domingo que se enviaron Fuerzas Federales a Rosario, al tiempo que precisó que "se tomó la decisión de apoyar el enfrentamiento al delito, a todas estas mafias y al narcocrimen que existe" en esa ciudad santafesina. Como encargado de ser el nexo entre el gobierno y las provincias, Francos reveló que la decisión del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "es trabajar en conjunto" con el gobernador Maximiliano Pullaro.

"Están conformando un Comité de Crisis conjunto, se han enviando Fuerzas Federales, y se tomó la decisión de apoyar el enfrentamiento al delito, a todas estas mafias y al narcocrimen que existe en la ciudad de Rosario", subrayó el funcionario en declaraciones a radio Rivadavia. En la misma línea, amplió: "No es algo nuevo, pero ha tomado un carácter inaceptable para el Estado de derecho. La decisión del presidente ha sido apoyar y combatir a estas mafias del crimen organizado vinculadas al narcotráfico que están azotando a la población y que generan víctimas día a día".

Por último, el ministro reveló que las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) sólo colaborarán en tareas de apoyo y de esta forma se sumarán a combatir a las bandas narcos en la provincia. "Por los comentarios que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la decisión es esa, que colaboren las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo, no en tareas de represión porque la ley lo impide, pero sí en tareas de apoyo y eso será lo que se llevará adelante", concluyó.

En ese sentido, el terror paraliza Rosario y este lunes la ciudad amanece sin clases, colectivos, taxis ni recolección de residuos. Al anunciar el paro en escuelas públicas, los docentes criticaron "las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación". Además, advirtieron que "desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente". Por lo pronto, el gobierno promete duplicar sus esfuerzos represivos.



ML / ED