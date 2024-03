Bullrich anunció que denunciará como actos de terrorismo la violencia narco en Rosario

Patricia Bullrich tiene razón: “Rosario sangra y no puede esperar más”, dice la ministra de Seguridad de la Nación en un comunicado dirigido a los rosarinos. La ciudad de Lionel Messi, Roberto Fontanarrosa y Fito Páez vive una de sus horas más dramáticas desde que el narco impone las reglas del plomo. Para frenar esta sangrienta ola de atentados y asesinatos, la funcionaria adelantó que denunciará los ataques como actos de terrorismo y que enviará al Congreso una “ley antimafias y antinarcos” para endurecer las penas.

Los dos taxistas asesinados en poco menos de 48 horas y con la misma pistola, el ataque de sicarios a un colectivero y el atentado contra un micro que trasladaba a los guardiacárceles que estaban a cargo de la custodia de muchos narcos pesados de Santa Fe convirtieron a Rosario en una de las ciudades más violentas del mundo, aunque lejos todavía de los números de asesinatos que registran urbes como Tijuana, Acapulco o Ciudad de Juárez, en México.

Este viernes la cartera de Seguridad, a pedido del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, conformó un comité de crisis para frenar la violencia narco. Estará integrado por agentes de todas las fuerzas de seguridad federales (Prefectura, Gendarmería, PSA y PFA) incluido el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Los refuerzos llegarán en las próximas horas para saturar la zona con el apoyo de móviles de las Fuerzas Armadas.

Rosario es la ciudad que posee la tasa de homicidios más alta del país (22 cada 100 mil habitantes): quintuplica a que hay a nivel nacional. En 2023 hubo 259 asesinatos, 28 casos menos que en 2022.

“Es una de nuestras prioridades en materia de seguridad”, reconoce la ministra en el mensaje a los rosarinos, y aclara que si bien están “trabajando desde el minuto 1 en llevar paz a los ciudadanos, el delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos”.

“Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando. Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso”, indicó.

Bullrich contó que estos días estuvo “muy atenta a las noticias que llegaban desde Rosario” y que por eso resolvieron “convocar en forma urgente al comité de crisis”.

El principal anuncio de la ministra es que todo hecho de violencia en la vía pública o lugares públicos se denunciará como actos de terrorismo, lo que agravará las penas a los responsables.

“Junto al señor gobernador (por Maximiliano Pullaro) y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo”, advirtió.

En el mensaje la funcionaria del gobierno de Javier Milei reiteró que pedirá el apoyo de las FF.AA. “Tenemos previsto solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior. En tal contexto, los autores de estos delitos pueden sufrir el doble de la pena prevista para el hecho cometido”.

La propuesta apunta a que la Justicia aplique el artículo 41 quinquies del Código Penal, que textualmente dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

Bullrich afirma con razón que “Rosario no puede esperar más” y promete: “Vamos a terminar con el terror en las calles, con la violencia y la sangre. Los rosarinos no pueden esperar más. Hoy tienen miedo de salir de sus casas. Eso se va a terminar. Vamos a ir a fondo y no vamos a titubear ni hay amenazas que nos amedrentan. Acá estamos, rosarinos, junto a ustedes. Para que vivan, de una vez por todas, con la seguridad y la paz que merecen los ciudadanos de bien”.

Además, adelantó que en las próximas horas enviará enviará al Congreso un proyecto de “ley antimafias y antinarcos como las de Italia, Estados Unidos y Bukele”. “Los miembros de una asociación ilícita no serán juzgados en forma separada, sino en forma conjunta y todos tengan la pena máxima. Esta ley se está terminando de preparar y, no bien se vote la ley actual que se vota en el Congreso, estaremos enviando para tratarla rápidamente y tener instrumentos legales más profundos que los actuales”, aseguró en una entrevista con CNN radio.

Comando Conjunto. La primera medida que tomó el gobierno nacional fue la conformación del comité de crisis que será presidido por la ministra Bullrich, y secundado por el gobernador de Pullaro.

En la resolución, que se conoció este viernes, el ministerio fundamentó: “Que en virtud los hechos de público y notorio, ocurridos en los últimos días en la ciudad de Rosario, en los que ha quedado evidenciada la escalada de violencia que están demostrando las bandas narcoterroristas, en su afán de mantener un poder que se está desarticulando gracias a las políticas de Estado que se han venido aplicando, resulta necesario y urgente redoblar los esfuerzos coordinados entre el Estado nacional y la provincia de Santa Fe, a fin de restablecer la seguridad interior en la provincia”.

Entre sus objetivos, el Comando Conjunto buscará “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de las tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano”.

En principio, se especula que podrían llegar 150 móviles de las FF.AA. para reforzar los patrullajes preventivos con la participación del Ejército. Según los voceros, no realizarán tareas de “combate directo del delito, sino de apoyo logístico”.

Allanamientos y detenidos

Marcos Daloia (39), el chofer de la línea K de trolebuses que fue herido de bala el jueves pasado, continúa internado en grave estado, mientras la causa que investiga el ataque y los otros crímenes ocurridos en la semana avanza con allanamientos y detenciones.

Según fuentes del caso, los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, ocurridos esta semana, fueron ejecutados con una misma arma y munición calibre 9 milímetros, mientras que en el caso del colectivo K se recolectaron dos vainas calibre 380.

En las últimas horas, los investigadores realizaron varios allanamientos y detuvieron a unos veinte sospechosos. El jueves fue arrestado el joven que supuestamente pidió el viaje en el que Celentano terminó asesinado.

Este viernes se llevaron a cabo más operativos en domicilios de las calles Teniente Agneta al 1800, Uruguay al 5900, Belgrano y avenida Argentina, Flammarión al 5000 y Lamadrid al 400 bis. Allí agentes de la PDI secuestraron 15 teléfonos celulares, 65 municiones de distintos calibres, una escopeta calibre 12,70, un revólver calibre 22, una pistola semiautomática Mauser C69 y un cargador de 9 milímetros.

En tanto, la directora del Hospital Heca de Rosario, Andrea Becherucci, informó que en las últimas horas el colectivero presentó cierta inestabilidad y se encuentra con “soporte inotrópico” para mantenerle la presión arterial en ascenso.