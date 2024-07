Caso Tehuel: la querella y la fiscalía pidieron perpetua para el acusado del transhomicidio

Tal como estaba previsto, ayer se conocieron los alegatos de las partes intervinientes en el juicio por el transhomicidio de Tehuel de la Torre.

Como se recordará, el joven de 22 años desapareció el 11 de marzo de 2021, cuando salió de su casa de San Vicente por una entrevista laboral y nunca más regresó a su domicilio. En la causa se encuentran acusados Luis Alberto Ramos y Oscar Alberto Montes. En el caso del último imputado, se encuentra a la espera de la conformación de un juicio por jurados.

En este sentido, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella pidieron la pena de prisión perpetua para Ramos como coautor del delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género.

Pero además, también “solicitó al estado provincial la declaración de emergencia social en violencia por prejuicio hacia las personas travestis y trans”. “Peticionar la creación de un protocolo específico de búsqueda de personas LGBTI+ desaparecidas, con enfoque de diversidad sexual y de géneros”.

Según pudo averiguar PERFIL, en la jornada de alegatos primero habló la fiscalía, a cargo de Juan Pablo Caniggia y Martín Chiorazzi; luego la querella, encabezada por Dolores Amaya y Cristian González, y por último, la defensa del imputado, a cargo de la doctora Natalia Argenti.

La sentencia se conocerá el próximo viernes 30 de agosto.

Más allá del pedido de prisión perpetua, la querella se sumó al pedido de la fiscalía al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata por la aplicación del cupo trans y la necesidad de la creación de un protocolo de búsqueda para personas con dicha identidad de género.

En esta dirección, González aseguró a este diario que “uno de los problemas que se suscitaron en los primeros momentos de la desaparición de Tehuel fue el hecho de que se buscó a una mujer durante mucho tiempo. A partir de esa situación se produjo una gran pérdida de tiempo”.

En la misma dirección, en su alegato exhortó a los tres poderes del estado provincial a cumplir en su totalidad la Ley N° 14783/2015, conocida como “Ley Diana Sacayán”, de cupo laboral en el empleo público para travestis y trans. “Si Tehuel hubiese tenido un trabajo formal no se hubiera expuesto a los lobos”, señalaron desde la querella.

De hecho, y de acuerdo con González, “una de las cosas que hizo que Tehuel haya quedado a merced de Ramos fue el hecho de no conseguir un trabajo formal. Cuando iba a buscar trabajo le decían que se podía arrepentir de su elección sexual y podía llegar a quedar embarazada. Una locura”, completó el letrado, en su charla con PERFIL.

La fiscalía, por su parte, hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad de Tehuel por su identidad de género, al tiempo que aseguró que se encuentra acreditada la autoría del hecho por parte de Ramos.

Respecto al papel desempeñado por la defensa, González afirmó que “trató de generar dudas, incertidumbre, basándose en elementos probatorios. A nuestro entender se trató de una defensa puramente técnica, debido a la cantidad de elementos probatorios que hay en contra del imputado y a las apreciaciones que se pudieron hacer durante las jornadas de debate anteriores y en los alegatos de ayer. Para nosotros no hay otra sentencia posible que no sea cadena perpetua”, completó de manera contundente.

Tal como ocurrió en la jornada del jueves, cuando fue invitado por el tribunal a “decir sus últimas palabras”, “Con esa actitud Ramos continúa haciendo daño, tanto en la familia de Tehuel como en la comunidad. Por más que lo condenen, la familia nunca va a tener la certeza de dónde está Tehuel. Y no va a tener un lugar donde poder realizar el duelo (ver recuadro)”, agregó González.

Psicópata. En las jornadas anteriores a la lectura de los alegatos, se llevaron a cabo diferentes audiencias en las cuales se conocieron detalles de las personalidades de los imputados en el transhomicidio de Tehuel de la Torre.

El responsable de elaborar la pericia psicológica del imputado, Alejandro Ossorio, describió a Luis Alberto Ramos como un “psicópata”, que no demostró angustia ni empatía por la desaparición de Tehuel, y que en la entrevista que le realizó solo se preocupó por exculparse.

Asimismo el psicólogo concluyó que “la lucha por ser reconocido le costó la vida a Tehuel” y que Ramos se aprovechó de una relación de poder asimétrica por ser un varón cis, con más edad y manejar recursos económicos, mientras que Tehuel era un varón trans, joven y desocupado.

Andrés de la Torre: “No lo buscaron con vida”

Horas antes de que se den a conocer los alegatos por Tehuel de la Torre, en La Plata, dentro del Tribunal N° 2, su padre, Andrés de la Torre, realizó una serie de declaraciones sobre la desaparición de su hijo, el 11 de marzo de 2021, fecha desde la cual no se sabe nada de su paradero, y nadie sabe qué fue lo que pasó realmente.

“Falló todo, desde el primer momento buscaron mal, con gente poco preparada. No se buscó a Tehuel con vida. Recién a los seis meses dieron la alerta naranja. No existe la Justicia cuando al Poder Judicial no le importa el sufrimiento familiar”, afirmó Andrés, papá de Tehuel, según publicó La Garganta Profunda en su cuenta de X (ex-Twitter).

En otra de las definiciones, señaló que “no tengo un lugar donde ir a visitar su tumba, algún lugar donde esté su cuerpo. No saber dónde está es muy angustiante, es una herida que no cierra nunca más y que va a estar conmigo hasta el último día de mi vida”.

En relación con los operativos de rastrillaje, el papá de Tehuel afirmó que “tomé la búsqueda por mis propios medios, agarré mi auto y me fui a las provincias a buscar a Tehuel, pregunté en distintos lugares pero no encontré nada. No creo que esté con vida, pero voy a seguir buscando hasta el último día de mi vida”.

“Sé que me faltan las herramientas para la búsqueda, pero es lo único que puedo hacer y nadie más lo hace. ¡Gracias a quienes siguen levantando la bandera de Tehuel! Lo único que podemos hacer es luchar para que ninguna persona pase por lo mismo”, concluyó el papá de Tehuel.