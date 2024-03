El brutal video del crimen del playero en Rosario: 10 millones de recompensa por el asesino y el dolor de su pareja

En escasos segundos, Bruno Bussanich fue asesinado a balazos este sábado poco antes de la medianoche, cuando estaba en su puesto de trabajo, en la estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600, zona oeste de Rosario. Por el asesino, el Ministerio Público de Acusación ofrece $10 millones de recompensa y hay una gran conmoción social por la ola de violencia narco en la que se presentó este caso. “No quiero existir más en este mundo”, expresó en un desgarrador descargo la mujer de Bussanich.

Bruno Bussanich estaba trabajando en una cabina abierta de la estación de servicio cuando fue abordado por un joven en ojotas, short deportivo y campera con capucha. En dos segundos, el playero de 25 años que estaba organizando tickets y silbando una canción fue asesinado a sangre fría con dos disparos en el pecho y otro en la cabeza. El homicida corrió a toda velocidad hasta un auto chocado, donde lo aguardaban dos personas para escapar. Dejaron atrás una nueva amenaza para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

“Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. No queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familias. No queremos negociar nada, esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes”, advirtieron en la nota quienes firmaron como “zona norte, zona sur y oeste, unidos”.

Para quienes puedan brindar datos en relación a este caso, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia ofreció una recompensa de $10 millones y aclaró que “la identidad de aquellas personas que aporten información será preservada”. “Deben comunicarse al 911, +54-3413-627417, vía mail a [email protected] o redes sociales de la Fiscalía”, detalló el MPA. Horas después del crimen de Bussanich, además, la policía halló un Fiat Duna incendiado, que creen es el que se habría utilizado en la huida.

Un segundo video proveniente de otras cámaras de seguridad brinda distintos ángulos del crimen e incluso la reacción de las personas próximas a Bruno Bussanich, quien fue trasladado a un hospital, pero murió poco después del ataque que sufrió a las 23.42. En este archivo se puede ver la huida del criminal y cómo las personas que estaban dentro del local de la estación de servicio se acercan a la cabina donde Bussanich recibió tres disparos. Entre algunos clientes, una empleada se acerca temerosa y, al percibir la escena, debe volver sus pasos, descompuesta, hasta quedar sentada en el piso. Los primeros policías llegaron 5 minutos después del asesinato, en motos.

“No quiero existir más en este mundo”: el conmovedor mensaje de la pareja del playero

La pareja de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario, publicó un mensaje desgarrador luego que se confirmara que un sicario había matado al joven, padre de un niño de apenas 2 años. "¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más", publicó en su cuenta de X, antes Twitter.

"No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en este mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podés salir de tu casa porque corrés riesgo de que estos hijos de puta te maten. Hagan algo, por favor, de una vez", reclamó la mujer, pocas horas después del hecho.

Luego, le dedicó otro mensaje a Bruno: "Cuidanos desde donde quiera que estés ahora, mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego, mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños", expresó.

Javier Milei les envió sus condolencias a la mujer y a su bebé y reconoció: “Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor"

En medio de agradecimientos a las personas que le mandaron un saludo, se encargó de describir cómo era su novio: "Muchas gracias a todos por sus mensajes, ver cómo hablaban de Bruno me llena el alma, sin dudas él era un ser maravilloso, excelente persona, súper compañero, ¡siempre con esa hermosa sonrisa, a pesar de todo! Él era demasiado para este mundo, por eso le tocó irse a un lugar mejor", sostuvo.

El presidente Javier Milei les envió sus condolencias a la mujer y a su bebé y dijo: “Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”. También se refirió a “todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario” y sobre los criminales, prometió: “Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros”, dictaminó.

El terror paraliza Rosario: sin clases, colectivos, taxis ni recolección de residuos

La violencia de bandas delictivas contra la población civil de Rosario, plasmada en el crimen de dos taxistas, un colectivero y el joven playero de una estación de servicio, derivó en la paralización de taxis y colectivos, la recolección de residuos y las clases en la ciudad, además del cierre de estaciones de servicio. En las últimas horas, el gremio docente Amsafé confirmó el "cese total de actividades" para este lunes, ante lo que definió como "terrorismo urbano" y " escalada de violencia criminal".

Al anunciar el paro en escuelas públicas, los docentes también criticaron "las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación". Además, advierten que "desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente".

Luego de conocerse la muerte de un chofer baleado, también se confirmó que este lunes continuará la paralización de colectivos y taxis, estos últimos, hasta la 6 de la mañana en principio, también por el cierre masivo de estaciones de servicios en medio de la ola de violencia. "Debido al fallecimiento del compañero Marcos, el día de mañana lunes no habrá actividad de transporte urbano e interurbano. Acompañamos a la familia en este difícil momento", comunicó la regional Rosario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El Gobierno conformó un comité de crisis en Santa Fe para "enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios"

En tanto, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, tras anunciar el paro hasta las 6 de la mañana del lunes, sostuvo que no se puede garantizar el servicio por el cierre de estaciones de servicio. "Al no tener combustible, el abastecimiento para nuestra actividad tampoco podemos garantizar, ante el cese de los estacioneros a raíz del lamentable episodio de un compañero asesinado. Ya hemos informado a las autoridades municipales que no podemos brindar el servicio porque lamentablemente tampoco tenemos garantías de seguridad", expresó al respecto.

Por último, el secretario del Sindicato de Recolección y Barrido, Marcelo Andrada, anunció que no se realizaría el servicio en la noche del domingo ni el de la mañana del lunes. La medida, señaló, es "en solidaridad con la familia del compañero chofer de colectivo que falleció y las de los taxistas atacados en la semana, todos víctimas de la violencia instalada en la ciudad". La medida también responde a "encontrarse directamente amenazados en la bandera que apareció en avenida Circunvalación el día de ayer y en los repetidos hechos contra los camiones de la recolección y compañeros que no han tenido hasta la fecha ningún esclarecimiento".

