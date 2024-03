Día 92: Matones de internet

“A tres meses del inicio del gobierno de Javier Milei, tuvimos un duelo de tweets con la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner. Cristina hizo mención a una canción de los Redondos y es justamente este tema, Alien duce, el pequeño gran matón de la internet con el que decidimos abrir el programa de hoy. Programa complejo porque, al mismo tiempo, tenemos matones de verdad en Rosario”, señaló Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia del lunes 11 de marzo de 2024, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Es difícil determinar si fue parte de una táctica o si se trató de un impulso de un presidente que genera decenas de posteos todos los días. Es parte de las incógnitas que siempre están detrás de las acciones del Presidente.

El intercambio con CFK tuvo que ver con el aumento de los sueldos a los miembros jerárquicos de la administración pública, incluyendo al propio Javier Milei.

Milei retractó el aumento y emitió un tweet en el que planteó que este aumento se había dado por un decreto de cuando Cristina Kirchner era presidenta.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno.

“Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos.

“Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido.

“En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro.

“Se acabó la joda de la política”, escribió el presidente en Twitter.

Milei derogará el decreto que aumentaba su sueldo casi un 50%: "Fue producto de un DNU de Cristina Kirchner"

La ex vicepresidenta le contestó con un tweet muy interesante, porque además de criticar a Milei, termina haciendo referencia a Alberto Fernández.

“Lo hacía más valiente, Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, respondió la ex vicepresidenta.

Si no estuviésemos en un país con un casi un 60% de pobres, este intercambio sería tal vez más gracioso. Cuesta ver a dirigentes de primera línea política intercambiar chicanas en un contexto tan crítico. Probablemente, sean este tipo de noticias las que alimenten el sentimiento de hartazgo frente a todo el sistema político que experimenta buena parte de la población.

La relación de Milei con las mujeres

Cristina Kirchner, hace gala de su poder de síntesis y un día después del 8 de marzo, hace referencia a la tendencia de muchos hombres a adjudicar la culpa a las mujeres de los errores que ellos cometen. De paso, critica a Alberto Fernández y lo ubica junto a Milei.

Frente a esto, siguió el intercambio y el Presidente contestó: “Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”.

Milei y su equipo demuestran que saben de comunicación y vuelven a colocar a Alberto Fernández junto a la ex vicepresidenta. La percepción fallida de la experiencia del Gobierno de Alberto Fernández fue una de las principales razones del triunfo de La Libertad Avanza.

En ese sentido, Milei vuelve a remarcar que esa experiencia también es una derrota de Cristina, algo que si bien es obvio, el kirchnerismo trata de no mencionar.

La oposición repudió el aumento de sueldo del 48% de Javier Milei

En relación a esto, Alberto Fernández estuvo de visita por México y habló de la situación del actual Gobierno. “El discurso de que la política es una casta es un boomerang, en definitiva el gobierno hace política todos los días”, manifestó.

Es interesante la reflexión del ex presidente. ¿Podrá conservar el atractivo que tiene Milei sobre miles de sus seguidores si pierde ese carácter anti política que lo caracteriza?

Quien opinó contrariamente al ex presidente Fernández es otro ex presidente, Mauricio Macri. Según Macri, él ve a la economía óptimamente y Milei llegó justamente por la antipolítica.

“Milei es él, su hermana y las redes sociales, y llegó por la decisión de ustedes de querer un shock en el sistema político”.

Difícil la situación de Macri, si Milei tiene éxito, absorbe y significantiza al PRO, y si Milei fracasa, se lo lleva puesto.

Hay, tácitamente, una competencia entre Milei y Macri donde el actual presidente tiene las de ganar. Y si bien Milei no era nadie hace dos años, y Macri una persona de enorme éxito económico y político, ex presidente de Boca y de la Argentina; hoy, el Don Nadie, es mucho más importante internacionalmente que Macri.

Es como la venganza del Don Nadie, que se convirtió en el argentino más conocido en el exterior, después del Papa Francisco.

Milei no engañó a nadie

Siguiendo con el duelo de tweets, la ex vicepresidenta contestó “Ay Presidente... Usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también.

“Admita que firmó, cobró y lo pescaron.

“Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios.

“Cómo verá, el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”.

Luego de este tweet bastante contundente de Cristina Kirchner en el que deja saldado la cuestión de quién fue la responsabilidad del aumento de las sueldos al Presidente y a su gabinete, Milei comunica que retrotrajo la medida y se apoyó en la percepción que hay en amplios sectores de la sociedad de que Cristina es corrupta y vive de los privilegios de haber sido Presidenta.

“Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional”, planteó el mandatario, para después apuntar: “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima?”

Guillermo Francos reveló detalles de la batalla tuitera entre Javier Milei y Cristina Kirchner

Cristina Kirchner contestó no directamente al tweet sino tratando de mostrar a Milei como una persona desequilibrada.

“Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: Alien Duce, el pequeño gran matón de la Internet.

Cálmese, Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy es un presidente amenazando por internet”.

Fin de semana descontrolado de Milei en las redes: 1.491 likes, 754 retweets y más de 8 horas tuiteando

En relación a la polémica de fondo referida al aumento al sueldo de los políticos, nuestro columnista y experto en comunicación política, Jaime Duran Barba, escribió una nota muy recomendable que se publicó ayer en nuestro diario y se puede leer en Perfil.com.

El especialista ecuatoriano y columnista de Perfil dijo que “es bueno que paguen bien a las autoridades. Está de moda perseguir a los políticos. Cuando el Congreso subió los salarios de los legisladores a dos mil dólares, en un país que está más caro que los demás del continente, se provocó una ola de protestas. Como referencia cabe mencionar lo que ganan los de otros países. Los que menos ganan son los de Bolivia, con 3.300 dólares, y los de Guatemala que reciben 3 mil. En Brasil senadores y diputados ganan 6.400, en Chile 7.424, en Colombia 7.647, en Costa Rica 6.356 y en Ecuador 6.500. ¿Será cierto que somos más pobres que todos ellos? ¿Cuántas villas miseria pobladas por argentinos existen en los demás países de la región y cuántas de inmigrantes de países vecinos hay en Argentina?”.

Es deseable que todos los funcionarios ganen bien. Si eso no es así, la mayoría tiene acceso a mecanismos para enriquecerse más allá de la ley. Pagar mal a las autoridades es empujarlos al delito. Los poderosos siempre pudieron enriquecerse, desde los reyes, hasta los próceres”.

Duran Barba tiene un punto. Además, el sueldo de los diputados, del Gabinete y del Presidente no tiene prácticamente impacto fiscal realmente.

Es una medida simbólica y en este caso, rodeado de toda esta polémica, no ayuda a esclarecer los problemas de fondo del país, ligados al endeudamiento, el lugar que ocupa Argentina en la economía mundial y la potencialidad de sus recursos estratégicos.

Ley Bases Adelgazada: qué incluye el nuevo proyecto ómnibus que negocia el gobierno

Por otro lado, Cristina Kirchner enhebró un ataque personal a Milei, dentro de su último mensaje. La ex vicepresidenta llamó la atención sobre “qué hace twitteando a las doce y media de la noche”.

Tal vez, si no hubiesen trascendido en el periodismo de espectáculo la separación del Presidente con la actriz Fátima Flórez, podría entenderse como algo casual. Sin embargo, Cristina Kirchner no nos tiene acostumbrados a decir algo sin un motivo.

En el programa “A la Tarde”, de América, se hizo referencia a un distanciamiento de la pareja. Los trascendidos surgieron luego de que la actriz faltase a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Según se planteó en el programa, la separación estaría motivada por una infidelidad de Fátima Flórez, por la actitud de Milei en las redes sociales.

Hay algo bastante inusual que es que se pueden ver los likes del Presidente en fotos de la ex actriz para contenido adulto, Mía Khalifa, en poses semidesnudas. Esto, además de no ser una conducta propia para un presidente, generó rispideces con su pareja.

Este es un momento bastante contradictorio para el Presidente. Por un lado impulsa el Pacto de Mayo y el relanzamiento de la Ley Ómnibus y por otro lado, este enfrentamiento con Cristina Kirchner y la filtración de sus dramas personales tienden a debilitarlo. Además, los problemas económicos y el desarrollo del malhumor social pueden volver todo una combinación muy complicada para su Gobierno.

Un comerciante reflejó la dinámica de los aumentos en su negocio y sostuvo que “cada 20 días tenemos aumentos de 15%”.

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, también hizo su análisis, y dijo que “sacando el campo y las industrias extractivas, el resto de las actividades se está discutiendo cuando toca piso”.

Mientras todo esto sucede, el Gobierno se enfrasca muchas veces en disputas simbólicas que sólo convencen a sus tropas.

Polémico saludo de Javier Milei por el Día Internacional de la Mujer: "A las que tienen el coraje de atreverse a la fuerza del cambio"

Luego de cambiar el Salón de las Mujeres de la sala de Casa Rosada, la secretaria general de Presidencia de Nación, Karina Milei, compartió un video respondiendo a las críticas que se hacían por redes. “Esta administración no va a promover militancias que generan discordia entre los argentinos”, señaló la hermana del Presidente.

El gobierno de Milei tiene claro que la representación es fundamental, la construcción de un relato a través de las redes sociales, son más importantes que en la realidad misma.

Veremos, con el paso de las semanas y los meses, si la realidad se impone sobre la construcción de relatos, en este caso inverso al relato del kirchnerismo, pero un relato al fin.

El polémico cuestionamiento de Diana Mondino a los créditos para jubilados: "Es casi seguro que se van a morir"

En relación a la causa de los seguros para cubrir a los jubilados que pedían créditos al Anses, la canciller Diana Mondino tuvo una declaración un tanto desafortunada.

Mondino se encontraba en el programa de Mirtha Legrand, últimamente un tanto distanciada de las políticas oficialistas, y dijo que no entendía a los jubilados que pedían préstamos en el Anses “porque si sos un jubilado arriba de no se cuantos años es seguro que te vas a morir”. Esto en relación a la posibilidad de pagar el préstamo. La conductora, le respondió que tiene 97 años y piensa vivir mucho más.

Javier Milei: "Estamos acorralando a la droga y el narcotráfico, es una guerra sin cuartel"

Milei pareciera una vez un laclausiano de derecha. Es como si necesitase confrontar con alguien, construir un enemigo para poder sostener su Gobierno. Sin embargo, pareciese que no sale de cada conflicto de la mejor manera. Esto se evidencia en su cansancio y desgaste de la figura pública.

Tal vez sea momento de que Milei avance con alguna medida de alivio a los sectores populares si es que, finalmente, la contracción de la economía se termina consolidando y no se lleva puesta su imagen. A ver si la realidad termina desgastando el relato.

