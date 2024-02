Los jubilados son 90% más pobres en la era Milei

Los jubilados y pensionados, contributivos o no, cayeron desde el 10 de diciembre de 2023 al estamento del sector social mas perjudicado en este ajuste que no es fiscal, precisamente. Cuando hablamos del fisco nos referimos al Estado en su rol de administrador de los recursos de los contribuyentes, administrando impuestos, tasas y contribuciones para su funcionamiento. También, liberando de ellos a algunos sectores, o bien liberando la posibilidad a los formadores de precios a aumentar a antojo los precios de bienes y servicios. Claro, eso también ayuda a recaudar mas el estado; ajustando débitos y créditos.

Efecto licuadora: qué implicancias tiene en el gasto público y cómo afectó a las jubilaciones

De esta manera, mientras se busca un equilibrio en el gasto público con saneamiento de cuentas, se pueden producir recortes en ciertas áreas, peticionar créditos a organismos diferentes, refinanciar deudas etc, y es aquí donde el ajuste fiscal se establece con una suba desproporcionada de impuestos, tanto los legislados, como también los impuesto de hecho como es la inflación y la devaluación de la moneda, todos ellos aplicados a personas mayores, hoy literalmente sin protección, sin mover un ápice en cuanto a los ingresos de la clase pasiva, que atada a los ya magros ingresos que percibía en noviembre 2023, se profundizo su apremiante situación.

Medido a valor dólar oficial, un jubilado que cobra la mínima no llega a los 250 dólares si se suma el bono de 70 mil pesos.

La clase pasiva Argentina es la que mas paga el impuesto inflacionario, y los demás donde se liberaron todos los precios. Por lo tanto, de mínima, en el 21% de cada consumo que realiza un jubilado creció desmesuradamente el monto nominal que recauda el estado. Así, fiscalmente no ajustó el Estado, sino que transfirió individualmente a cada pasivo argentino las deudas contraídas, como los gastos actuales.

Las personas mayores claramente no son prioridad tampoco de este gobierno, que llegará a los 100 días de ejercicio y sólo otorgará hasta junio 2024 menos de un 30% de recomposición de ingreso a la clase pasiva, cuando al mes de febrero la inflación ya supera el 50%.

Los números, claros

Aquí paso a detallar algunos valores actualizados y estimaciones.

Jubilación mínima estimada a marzo 2024 $137.426.con el bono compensatorio pasa levemente los $200.000 (unos u$250 en la cotización oficial, muy por debajo de cualquier jubilación mínima de la región, sin contar Venezuela).

Sin el bono, el haber mínimo no llega a U$180. (cotización oficial), mucho menos de los 150 dólares del menemismo, si tomamos en cuenta la inflación y perdida de poder de compra de la moneda americana en más de 22 años.

Inflación acumulada dic23/feb24 estimada en 64% (consultoras estiman un 18% para febrero)

Aumento jubilatorio dic23/junio224: no llega al 30% (pérdida de 35% como mínimo a febrero 2024).

Personas mayores argentinas, beneficiarias de ANSES 7 millones (sept 2022)

Porcentaje de población argentina mayor de 60 años: 15,5%

Esperanza de vida promedio Argentina: 76 años (11 años promedio vive una persona jubilada en el país)

Fondo de Garantía de Sustentabilidad para jubilados, en millones de dólares (tomando el nuevo método de cálculo de valuación dólar a enero 2024: u$s 40 mil millones)

Canasta básica total al 14/2/24 según INDEC $596.823,18

Ser pobre en la era Milei es ganar menos de $600.000 una familia, por lo tanto, los beneficiarios previsionales son en un 90% pobres. Ser persona mayor pobre es no comer bien, no recibir atención mínima de salud, no tener una vivienda digna; es morirse al poco tiempo de jubilarse porque para el sistema es un costo que no se quiere asumir.

Milei defendió el ajuste a los jubilados: "No hay plata, y son el sector que tiene el menor porcentaje de pobreza"

Atendiendo a estos números oficiales se nota claramente la decisión política de que las personas mayores no interesan en la Argentina. Los números nos dicen que, en esta situación de coyuntura, el FGS bien podría usarse para paliar la acuciante situación de pobreza extrema que viven personas mayores, que en otros casos no son pobres pero vieron disminuida su calidad de vida. Es hora de utilizar esos fondos para todos los beneficiarios previsionales, Claro que falta la intención, que sólo se demuestra en hechos concretos, no en discursos para la tribuna, ni en posteos de cualquier tipo.

No era la casta, no era el pensamiento socialista de la vida, ni el mantra liberal de Benegas Linch (H). Ya no hay respeto irrestricto al proyecto de vida del otro ni cooperación social. Siguen siendo los mismos de siempre “los pagadores” de los desaguisados de las administraciones de gobierno de turno, que sólo se culpan pero nada prueban ni llevan a la justicia. Todos siguen en sus cargos, la casta está en orden. En este caso los pasivos más pasivos que nunca, están pagando con creces, incluso con su propia vida, un supuesto ajuste de cuentas públicas. Quizás sea un costo social demasiado alto.

* Abogado, especialista en temas previsionales, Estudio Samana & Asociados