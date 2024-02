Fabio Rodríguez: "40% del ajuste real descansa en los jubilados"

Fabio Rodríguez aseguró que la dolarización es inviable en el corto plazo: "Hay que convertir toda una masa de pesos y, para eso, hay que tener los dólares. Esa cuenta no está y no cierra por ningún lado", aseguró el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fabio Rodríguez es economista, consultor y director de M&R y Asociados

Alejandro Gomel: ¿Qué significa la visita del FMI a Buenos Aires?

La lectura general que se puede hacer es que hay un apoyo a los resultados económicos del Gobierno. Eso incluye el reencauzamiento de un plan totalmente caído con el Fondo Monetario Internacional y creo que hay una visión positiva y favorable respecto al ajuste y la consolidación fiscal para eliminar el déficit de las cuentas públicas.

También creo que la visita incluye un factor de preocupación y de intención de saber cuál es la sustentabilidad, el alcance y la persistencia que puede tener esta forma particular de ajustar las cuentas públicas porque ellos siguen la realidad tanto como lo hacemos nosotros.

Si uno mira el debate entre los colegas economistas, hay quienes ponen en dudas los resultados que puede llegar a tener este ajuste. Casi el 40% del ajuste real de las cuentas públicas en enero descansa en los jubilados. A esto se le suma la paralización de la obra pública, el nulo envío de fondos a las provincias.

Ellos también están preocupados, pero esa preocupación no fue la que dominó la agenda de las reuniones. En el medio se reflota la posibilidad de que se realice el desembolsó que no se hizo en el acuerdo original y la convergencia a una normalización del mercado cambiario, pero todo eso necesita la ratificación de que se va a poder mantener en el tiempo el ajuste que se está realizando y hay dudas respecto a eso.

Fernando Meaños: La gran duda es cuánto puede tensarse la soga y cuánta es la tolerancia de los distintos actores económicos a un plan de ajuste tan fuerte.

El FMI ha cambiado su mirada en este último tiempo e incorporó la situación de sostenibilidad política y social que tiene que ver con cuánto dinero se destina a las partidas que van a los más vulnerables.

Puede suceder que haya partidas que al FMI no le interesen que caigan tanto porque se necesita que se sostenga para que la calle no escale en su conflictividad. Eso no está asegurado.

Habrá que ver qué sucede en lo que resta de febrero y en marzo y qué porción de la sociedad está dispuesta a llegar a la punta de la "v" que dice el presidente. Las provincias no pueden estar sin plata, más allá de que después se pueda criticar en qué y cómo se gasta esa plata, pero no pueden reemplazar lo que cobra un docente y no van a sincerar un boleto de la noche a la mañana. Lo mismo sucede con la obra pública que no puede estar paralizada de buenas a primeras.

No sé si es buena estrategia festejar tanto. Hemos tenido muchos ejemplos en la historia argentina de objetivos muy ambiciosos y no sé si es una buena estrategia desde el punto de vista de las expectativas.

AG: ¿Qué plazo te parece razonable para salir del cepo?

No lo veo este año, creo que es algo para el 2025, si es que se hacen las cosas bien en 2024. Me gustaría saber cómo está nuestra caja en dólares y para eso hay que cosechar, vender y comprar las divisas. Hasta ahora, sólo tenemos especulaciones que no están al alza, más bien todo lo contrario. Eso está muy unido al mercado cambiario y a ver si el Gobierno puede asentar la credibilidad respecto al crawling peg o tendrá que cambiar las reglas y aumentar la devaluación mensual.

Además, en algún momento habrá que abrir la canilla de los dólares para los importadores. La mayor explicación de cómo se compraron más de 8000 millones de dólares es que prácticamente no se han vendido a los importadores que volvieron a conseguir crédito comercial para las nuevas importaciones. Hay una regla nueva por la cual pueden acceder al mercado. Esa regla empieza a operar al ciento por ciento a partir de marzo y hay qué ver qué es lo que sucede porque la recesión puede ser tremenda.

También hay que ver cómo continúa el ajuste fiscal, porque para normalizar el cepo tenés que limpiar los pesos tal como lo estás haciendo. Eso viene bien, pero tiene que estar acompañado con más dólares.

AG: La dolarización la ves lejos?

Sí, además de lejos, la veo inviable. Para dolarizar hay que convertir toda una masa de pesos y, para eso, hay que tener los dólares. Esa cuenta no está y no cierra por ningún lado. El presidente lo agita por una cuestión política y discursiva. Al ministro no le queda otra más que acompañar, pero es muy lavado su mensaje.

En el medio, estamos quienes creemos que es inconveniente. Si a mí me decís que el Gobierno está yendo a déficit cero, emitiendo menos, que el peso se está valorizando en las últimas semanas, algo que es muy bueno, es medio contradictorio hablar de una dolarización. No se entiende si estamos yendo para el norte o para el sur. De todas formas, me parece que el presidente tampoco puede desarticular su mensaje de golpe.

