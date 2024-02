La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, aseguró que “todo lo que sea transparentar el sistema y bajar costos ayuda a que el sistema de salud funcione mejor”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Graciela Ocaña es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó como diputada nacional y ministra de Salud. Además, fue directora ejecutiva del PAMI.

Alejandro Gomel: ¿Qué reflexión tenés sobre la decisión del Gobierno de eliminar puestos políticos en el caso del PAMI?

Me parece muy bien, porque se usaron las estructuras del Estado, en este caso una obra social que debe atender a la gente mayor, para generar cargos políticos y se creó una sede de "ravioles" para justificar contratos con sueldos muy elevados, por encima de la jubilación promedio. Había 120 cargos jerárquicos entre gerencias, secretarías, jefaturas, cargos especiales y demás. Yo manejé el PAMI con 9 gerentes que incluían todo, no se necesita tanto para manejar la institución. Me parece muy bien la decisión que ha tomado la conducción del PAMI nombrada por Milei, no solamente de echar a todo este personal político, que si hubiese tenido un poco de dignidad se debería haber dio el 10 de diciembre, sino de eliminar la estructura. Ya no van a existir más todas esas gerencias y secretarías que encarecen el PAMI y se va a dedicar el dinero a donde tiene que ir, que es a las prestaciones médicas y sociales de los afiliados.

AG: Paralelamente a esto, el Gobierno también dictó vía boletín oficial la resolución de la desregulación de las obras sociales y empezaron a quejarse las prepagas. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que es el camino?

Transparenta algo que viene sucediendo, que era que los salarios más altos, en lo que se llama el proceso de descreme según los sindicalistas, van traspasando sus aportes para tener una prestación en la medicina prepaga, no dentro del sistema solidario de las obras sociales. Esto se hacía también a través de las obras sociales, algunas de ellas que con muy pocos afiliados resultaban ser muy fuertes porque desregulaban y en el medio se perdía una parte de ese dinero en “gastos administrativos”. De esta forma se termina con ese curro. La plata llega para cubrir la prestación médica y, a la vez, se termina otro curro que pasaba en las prepagas, que era que como estas estaban fuera del sistema de obras sociales, no aportaban a lo que se conoce como fondo solidario, que es un fondo donde los aportes que tanto la empresas como el trabajador hacen a su obra social, es decir que el 15% va a ese fondo que sirve para pagar lo que se llaman enfermedades de alto costo.

Muchas veces, por este sistema, el afiliado terminaba en una prepaga y utilizaba el fondo sin poner dinero en él. Me parece que esto transparenta el sistema, lo cual es bueno porque si el sistema tenía un funcionamiento donde se comunicaban a pesar de que la ley lo prohíbe, es bueno transparentarlo.

Lo que me parece mal es que se hayan sacado del control de la Superintendencia de Servicio de Salud todo el sistema de prepagas. Ahí la gente enferma queda rehén de un vínculo con una empresa. En general son personas que han pagado por años para tener la tranquilidad de un buen sistema de salud cuando se necesite y ahora no hay nadie que proteja por los gastos que cobran, porque una cosa es cobrar el costo de la prestación, pero no puede ser que no haya ningún tipo de control en las prepagas, porque si no le van a cobrar a las personas que más gastan para que se vayan del sistema. Es injusto porque uno tal vez pagó durante muchos años cuando tenía buena salud y cuando llega el momento de necesitar el servicio se lo saca del sistema.

AG: De hecho ya hubo aumentos desmedidos…

Muchos que tienen que ver con la políticas de que, de acuerdo a lo que ganabas, se pagaba la prestación médica. Eso no existe en ninguna parte, la prestación médica tiene un costo y hay que pagar ese costo, porque si no la distorsionás. Lo que tampoco se puede es lo que pasa ahora, construir una especie de monopolio con cuatro empresas que manejan todo el mercado.

Fernando Meaños: Si estoy entendiendo bien, usted está a favor de esta desregulación por parte del afiliado pero, al mismo tiempo, si no hay más controles hay muchos riesgos…

Así es, no buscamos la distorsión del sistema. Todo lo que sea transparentar el sistema y bajar costos ayuda a que el sistema de salud funcione mejor, que el dinero no se pierda en “gastos administrativos” y que vaya a la prestación médica. También me gustaría que el aumento de las cuotas que ha habido en las prepagas mejore las consultas y el modo de internación en las clínicas. Muchas veces lo que sucede es que se termina generando una ganancia desmedida en inversión que no es para salud. A todos nos gusta atendernos en un lugar lindo, pero la salud son los profesionales, el equipamiento y los insumos, también hay que tener un control sobre eso.

FM: Con la impronta que trae este Gobierno, ¿usted cree que realmente esta desregulación va a poder tener los mecanismos de control necesario para que el dinero vaya a prestaciones y no haya abusos?

Al sacar el control de la Superintendencia no tenemos ningún tipo de garantía, no hay una control estatal, es una relación entre dos partes: el usuario del sistema (que es el más débil de la cadena) y una empresa que tiene todo el potencial. Me parece que ahí hay un gran riesgo para que muchos de los afiliados a prepagas terminen expulsados del sistema pese a haber pagado por años para permanecer en ese sistema.

FM: Usted fue funcionaria de varios gobiernos, tanto en la órbita del Ejecutivo como del Legislativo. ¿Qué está viendo de este nuevo gobierno que lleva solamente 70 días en el poder? ¿Qué opinión tiene respecto a la implementación de medidas y asignación de funcionarios? Todavía hay asientos vacíos, hubo renuncias repentinas y hubo una reorganización de todo el sistema Ejecutivo, sobre todo en áreas sociales que quedaron dentro de un solo ministerio, como el de Desarrollo Humano.

El tema de desarrollo humano no me parece mal, porque creo que la política social tiene que ver con una mirada integral, y creo que es lo que ha buscado el Gobierno con esa integración. Lo que es preocupante es que muchas veces uno escucha discursos y temas ideológicos pero después en la realidad no cambia nada. Eso me preocupa porque es un Gobierno que recién llega pero que ya ha pasado dos meses y en medio de todo eso no llevó adelante ninguna de las reformas que, en lo personal, creo que son importantes. Ha hecho cambios por decreto en el tema laboral que hoy están frenados en la Justicia, cuando podría haber ido al Congreso y poder sacar muchos de ellos; se planteó sacar una ley ómnibus que cambiaba todo y en definitiva, como muchos que tenemos experiencia legislativa sabemos, son cosas muy difíciles de conseguir en el Congreso, conviene discutir varias leyes que salgan y cambien la realidad. Es un Gobierno que está más preocupado en dar pelea que en resolver el día a día de la gente, como la inflación, los bajos ingresos y la situación de los jubilados, que me preocupa enormemente. Ayer el ministro Caputo anunció que en marzo los jubilados recibirán una suba cercana al 30% y otro bono. Esa fórmula lleva a la ruina a los jubilados y no puede mantenerse, el Gobierno no puede seguir sin presentar cual es la alternativa.

La situación de los jubilados es alarmante y el Gobierno sigue sin hacer nada. Me preocupa que te den una visión optimista sobre un superávit fiscal que se consigue a partir de que los jubilados pierden casi el 35% de su capacidad de compra, es algo muy duro. La casta no es la clase media ni los jubilados, esos privilegios de la política siguen sin tocarse en muchas áreas.

