El médico Carlos Wechsler contó la situación actual de los trabajadores de la sanidad y que llevó al paro en el sector. "Están cobrando un tercio de lo que estamos reclamando", resumió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Wechsler es secretario general adjunto de la Asociación de Médicos de la Argentina. Como médico, desarrolló su profesión en centros asistenciales nacionales, provinciales y municipales, y se especializó en nutrición y diabetología. Este jueves, el gremio de la Sanidad encabezará un paro de 24 horas.

Alejandro Gomel: ¿Cómo están las negociaciones a esta hora?

La sanidad es un gremio muy amplio porque incluye a casi todos los trabajadores de la salud no profesionales, mientras que los profesionales formamos parte de otras organizaciones gremiales, aunque formamos parte de la CGT. Por lo tanto, estamos apoyando este paro.

No es diferente la situación de los profesionales y los no profesionales en la salud pública, es decir, la precarización laboral está. Si bien hay convenios colectivos en sanidad, no la tenemos los médicos. Por supuesto que vamos a apoyar el reclamo, porque es legítimo, por un lado, y así como se afecta a los trabajadores que están con un convenio no recomponiendo la situación salarial y restringiendo condiciones de trabajo, esa se nos viene a nosotros también.

Entonces, por supuesto que vamos a acompañar y plantearemos nosotros también posibles acciones gremiales, de acá en más, en los lugares de la seguridad social y, fundamentalmente, de las prepagas, que es donde más pauperizado está nuestro trabajo.

AG: Al respecto de la prepagas, ¿cómo puede afectarles esta decisión del Gobierno?

Las prepagas son entidades comerciales, están en otra órbita de lo que son las obras sociales o la seguridad social en general. Son empresas, y como tales han querido estar dentro de la ley. Por otro lado, los médicos y los trabajadores de la sanidad siguen con sueldos a la baja desde hace mucho. Entonces es justo reclamar lo remunerativo y mejores condiciones laborales.

Desde nuestro sindicato estamos en la justicia laboral pidiendo un convenio colectivo para que puedan ganar lo que deberían, ya que cobran un tercio de lo estamos solicitando. Las prepagas, al ser empresas, cobra derecho de admisión por eso quieren cuotas diferenciadas y prevalencia en esta relación comercial . Así como tienen derecho de reclamar, los trabajadores de esas empresas también piden por sus derechos no cumplidos.

Fíjese que hemos llevado esto hasta la justicia laboral, está el fallo a salir y falta una firma, pero no hay firmas en el Ministerio de Trabajo en la actualidad, llegados ya a los casi tres meses de gobierno, lo cual pasa en varios ministerios. Y esto equipararía en cuanto a una relación de fuerza para negociar.

AG: Se está dando la situación de muchos médicos que optan por salir de las prepagas a partir de la morosidad y cobrar poco. ¿Correcto?

Ayer participé en una asamblea en el Hospital Público donde se discuten salarios. Lamentablemente, se observa una tendencia a cerrar a la baja. Buscamos superar la falta de valores remunerativos establecidos en nuestro sector.

Queremos evitar la migración constante entre subsectores y lograr salarios justos, como una canasta básica, sin recurrir al pluriempleo para subsistir. La situación actual, agravada por devaluaciones y disminución salarial, exige cambios urgentes.

Daniel Montoya: Hace tiempo se escucha el tema respecto a la reforma del sistema de Salud y la búsqueda de la complementariedad de las tres patas que la componen: las obras sociales, las prepagas y el sistema público. Incluso, en el gobierno pasado, Cristina se refirió a esta situación. ¿Qué pensás sobre alguna eventual reforma? ¿Hay un real posibilidad? ¿El oficialismo debería ponerlo en agenda?

Me voy a remitir a la reforma constitucional de 1994, en la cual formó parte la ex mandataria y su marido Néstor Kirchner, y en donde en el artículo 42 dictaba que la salud es un derecho de consumo. Y ahí ya hay un problema porque los médicos creemos que es un derecho humano esto. Diariamente trabajamos con la pena de los seres humanos.

Veo el lucro en la salud como un hecho negativo en un contexto social porque algunos quedan afuera. Y es lo que está pasando ahora. Si se fija en la desregulación que se está produciendo, esto queda en una situación muy difícil.

El cambio de una obra social a una prepaga implica que las personas deben hacerse cargo de las diferencias económicas. Muchos podrían optar por este cambio sin comprender lo poco remunerativo que es el trabajo en el sector de la salud, una situación que empeorará debido a la falta de negociaciones efectivas.

La idea de que los médicos trabajaban de forma independiente está rota, y la propuesta actual es discriminatoria en todos los aspectos. Aunque algunas personas podrán acceder a ello, la viabilidad práctica es incierta, ya que las prepagas deberán contribuir al Fondo Solidario de Redistribución.

Esto plantea un dilema financiero, ya que se les pide que aporten más para hacer más justa la situación, pero están gravadas con un número mayor al ser consideradas empresas. Obviamente, la situación de las obras sociales provinciales, algunas nacionales y otras excepciones no se tiene en cuenta en este análisis.

