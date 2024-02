Denuncian que las obras sociales le están negando la atención a los monotributistas

Uno de los sectores más vulnerables cuando se trata de derechos es el de los monotributistas, el cual tiene problemas en lo que se refiere a la afiliación en las obras sociales. Es por eso que para hablar más de este tema, Canal E se comunicó con la contadora pública, Elisabet Piacentini.

“Tenemos más de 4 millones de monotributistas en el país, tienen obra social, porque cuando se anota en el monotributo tiene que elegir una obra social y aquí está el primer tip importante, saber a qué obra social me quiero anotar”, comentó Elisabet Piacentini. “Una vez que no elegí o me anoté en cualquiera para ir viendo, no puedo cambiarla por 12 meses. Está pasando que cuando vas a la obra social no tienen cupo para monotributistas”, agregó.

Las obras sociales se quejan de lo que les pegan a través del monotributo

Posteriormente, Piacentini planteó: “Después que haces tu primer pago en el monotributo, tenés derecho a ir a la obra social que elegiste, personalmente allí hay que afiliarse, pero ya te tienen que afiliar y te tienen que dar tu carnet para que puedas empezar a ir a los médicos”. Luego, manifestó que, “las obras sociales dicen que es poco lo que se paga a través del monotributo para la obra social”.

Irregularidades en las obras sociales hacia los monotributistas

“A partir de enero 2024, se está pagando las categorías A, $6.000 por mes y, la categoría más alta, $22.000, o sea, va aumentando con cada categoría y eso es lo que recibe la obra social”, explicó la entrevistada, que después completó: “La obra social tiene obligación legal de dar la atención, muchas veces dicen que no hay cupo para desalentarte, esto no es legal. O te dicen que te pueden atender pero deberás pagar una diferencia, que tampoco es legal”.

Cómo se puede averiguar la obra social de un monotributista

Por otro lado, la contadora pública señaló: “Es importante elegir buenas obras sociales, hay algunas que ya están reconocidas, atienden a muchísimos millones de personas, entonces, son recomendables”. Sobre la misma línea, recomendó que, “hay que revisar la cartilla médica, la página web, si tiene un sanatorio cerca y ejerzan su derecho. Para los que no saben cuál es su obra social, hay que ir a la página del Anses y poner codem y poniendo el número de cuit, te dicen cuál es tu obra social”.

“En enero tuvimos un aumento de las categorías, hubo que recategorizarse y aumentó también el pago. El pago mensual del monotributo aumentó un 110% porque no había aumentado en todo el año 2023”, expresó Piacentini. “Las tablas para saber cuánto tengo que facturar como máximo también aumentaron, sin embargo, no fueron acompañadas por la inflación”, concluyó.