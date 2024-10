Córdoba: así lo "tragó" un socavón en avenida Vélez Sársfield durante la tormenta

El conductor de un Fiat Uno, de 47 años, cayó esta madrugada durante la tormenta en un socavón en avenida Vélez Sársfield al 4.300 de barrio Cabo Farina en la ciudad de Córdoba.

Cayeron 90 milímetros en Córdoba: evacuados, caída de árboles y calles anegadas por la tormenta

Testimonio

“Yo venía en el auto manejando. De repente caí ahí. No sé que pasó hasta que me di cuenta que estaba en el pozo. Me ayudaron a salir, veía todo el agua al lado mío, un susto tremendo”, relató el automovilista.





"Gracias a Dios estoy bien. Lamentablemente daños materiales que sufro. Es mi auto de trabajo. Creo que no lo voy a poder recuperar", agregó Paulo en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Estaba esperando que pase la lluvia. Yo me iba a mi casa y de ahí me iba a trabajar. Trabajo por mi cuenta en la construcción", prosiguió el conductor.

"Ponele que había una señalización. Creo que estaba eso puesto, pero no había luz, nada. Ponele vos venís chocás un cartelito, un pocito, pero no un hueco que te chupa el auto. No entendemos qué pasó. Nos rescataron de ahí, nos ayudaron a salir porque no podíamos", prosiguió.

Lesionado

El conductor fue asistido por un servicio médico en el lugar. "Tengo para hacer tres puntos (en la cabeza) según me dijo la ambulancia, pero como puedo llegarme por mis medios supuestamente, me tengo que ir yo", precisó.

"Me quedo sin el auto que es mi sostén de trabajo. Yo con eso voy a trabajar y lamentablemente no lo voy a poder recuperar porque mirá cómo está", se lamentó.

"Encima me dijeron que nadie se va a hacer cargo de esto", reclamó el automovilista. Minutos después efectivos de bomberos procedieron a remover el vehículo del lugar.

Crecidas de ríos serranos, vados anegados y alerta por más lluvias en Córdoba

Tormenta

La tormenta provocó caída de árboles, calles anegadas, y cortes de luz en la capital cordobesa. Además rescataron a un hombre que se encontraba en inmediaciones del Puente Avellaneda.

Según informó el meteorólogo Rafael Di Marco cayeron en total en las últimas horas unos 90,8 milímetros en la ciudad de Córdoba.