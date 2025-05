Córdoba en off: tras el pase de Bullrich a LLA, en el Pro analizan si quedaron huérfanos

“En el Pro nos quedamos sin líderes, los dos candidatos a presidente dejaron el partido”, describe Facundo Manzoni, el intendente gaucho que se anima a atender el teléfono en medio de tsunami que ocasionó la noticia a primera hora de la mañana. Menciona que tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrrich ya no son parte de la fuerza.

Todo surgió de la consulta de un operador: “¿quiénes son los dirigentes ‘amarillos’ en Córdoba y qué van a hacer?”. El listado se puede decir rápidamente, por ahora. Soher El Sukaría es quien mantiene línea directa con Mauricio Macri. Se le suman la intendenta de Mendiolaza y Pablo Cornet, de Villa Allende. Pero muchos comenzaron a responder a la minsitra de Seguridad de la Nación, por lo menos hasta las primeras horas de este martes.

Laura Rodríguez Machado emitió un comunicado que están tratando de entender puertas adentro. Pidió calma, como Hipólito Yrigoyen a principios de siglo con sui frase "calma, radicales, la victoria es nuestra". En el texto aclaró que so “muchos los que integramos el PRO y venimos trabajando junto a Patricia con firmeza y compromiso. Quiero dejar en claro que yo voy a seguir en el PRO y que continuaré coordinando en Córdoba el espacio que representa su liderazgo político”, renglón seguido pidió “sostener la unidad del equipo del PRO Córdoba alineado al liderazgo de Patricia”. Bullrrich está afuera, no podría ser líder.

Natalia Contini, otra intendenta con voz fuerte en el interior que llegó al poder de la mano del partido fundado por Macri pero que los pocos días ya militaba por la fusión con los libertarios. “Yo ya me había ido mucho antes. Me alegra mucho que Patricia (Bullrrich) lo haga y libere a sus dirigentes para que puedan elegir. Veremos que sucede… ellos deben aceptar sumar o no a los que no son puros”, expresó sin titubear la jefa de Anizacate.

Faltan las voces de los demás mandatarios. Irán apareciendo con las horas. Manzoni pide la palabra y refuerza su frase inicial: “Hay que morir con las botas puestas”.

La Unicameral y Concejo, un hervidero

El bloque del Pro es clave en la conformación de la oposición. No hay halcones ni palomas, aunque modifican la balanza en la discusión de los temas. Son tres dirigentes, son los que quedan. Oscar Tamis responde a Agost Carreño, por su lado Patricia Botta podría decirse que respeta mucho las sugerencias de Soher y Sala, que trata de mantener el equilibro.

Todavía no tienen una respuesta sobre su futuro, aunque aclaran que por ahora todo sigue igual. Veremos.

Lo cierto es que la elección porteña está impactando en el interior. La necesidad de desmarcarse de Petovello y reforzar al ministro candidato Adorni es una bomba interna. En LLA no hay grises. Bullrrich tuvo que decidir.

“Es una acción a corto plazo inmediata”, quizás efectiva pero con serio daño a largo plazo. Por lo pronto, en pleno armado y consolidación de dirigentes en la provincia, ahora el debate debe repartir nuevamente las cartas, y analizando quiénes se quedan.