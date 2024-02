Graciela Ocaña respaldó el ajuste en el PAMI pero pidió al Gobierno recomponer las jubilaciones

La legisladora porteña y exdirectora del PAMI, Graciela Ocaña, respaldó el recorte que lleva adelante el Gobierno en la estructura jerárquica de la obra social gubernamental para jubilados y pensionados y dijo que no puede ser "un aguantadero de militantes de La Cámpora". Por otro lado, criticó el aumento de la movilidad en un 27,18% desde marzo, y dijo que el ministro de Economía, Luis Caputo, "no dio ninguna buena noticia".

"El PAMI tiene que volver a ser la obra social de calidad que los jubilados necesitan. Para que eso pase, deben seguir reduciendo su estructura, quitando cargos inútiles y utilizando esos fondos para mejorar la calidad de las prestaciones que brinda", comentó la presidenta del espacio Confianza Pública en sus redes sociales.

Purga en el PAMI: despiden a empleados vinculados a La Cámpora y recortan cargos jerárquicos

Además, a través de un posteo en su cuenta de "X" -ex Twitter-, aseguró que el Programa de Atención Médica Integral no puede ser "la caja política de una organización militante", en referencia a La Cámpora, agrupación cercana al kirchnerismo.

En declaraciones a Radio Mitre, Ocaña se manifestó por la eliminación de 30 gerencias y de cargos políticos que tenían sueldos de hasta 3 millones pesos que hizo el Ejecutivo. El ajuste afecta a funcionarios que habían asumido durante la gestión anterior, que estuvo a cargo de la dirigente camporista Luana Volnovich, donde la estructura llegó a 120 gerencias, direcciones y subdirecciones, según se informó.

"El PAMI es una herramienta muy interesante, y hay que administrarla. La administración anterior hizo un desastre, entre otras cosas, creó una serie de 'ravioles', de cargos dentro de la estructura de PAMI. Imaginate, 120 cargos que el Dr. (Esteban) Leguizamo está eliminando porque son realmente innecesarias", consideró.

En ese sentido, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires opinó que el funcionamiento ideal de la obra social es el que tenía cuando ella lo condujo, entre 2004 y 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner le ofreció normalizar la situación. "En ese momento había nueve gerencias y con la gestión Volnovich tenías más de 20 más la estructura de secretarías que no se entendían muy bien, porque se duplicaban, más las subgerencias".

"Tenías a todos haciendo lo mismo porque lo único que buscaban era crear cargos políticos para que La Cámpora cobrase sueldos muy importantes", señaló.

Aumento de las jubilaciones en marzo

Por otro lado, Graciela Ocaña también fue consultada por una suba de la movilidad de un 27,18% para el mes próximo, por lo que finalmente las jubilaciones subirán menos del 30% anunciado por el ministro Caputo, junto a un bono.

"El aumento refleja un 30% cuando la inflación fue superior al 70% en el mismo período (septiembre-diciembre). El ministro no dio ninguna buena noticia y no plantea la estrategia para recomponer las jubilaciones", alertó la legisladora, que ya había pedido al presidente Javier Milei "no empujar a los jubilados al borde de la indigencia".

Caputo adelantó que en marzo los jubilados recibirán una suba cercana al 30% y otro bono

"No se puede sostener el equilibrio fiscal a partir de deprimir los ingresos de los jubilados, que ya hoy están en el peor de los mundos", aseguró durante un reportaje con Radio Continental.

También realizó un posteo en el que describió parte de la situación. "Dos jubilados cobrando la mínima y viviendo juntos quedan por debajo de la línea de pobreza. Ellos no pueden esperar, aportaron 30 años de su vida a la construcción de Argentina. Los planeros le ganaron a la inflación, los jubilados no", concluyó.

