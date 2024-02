Aunque actualmente se encuentra en España junto a su familia, Alberto Fernández comenzó las gestiones para cobrar su jubilación honorífica como expresidente de la Nación. El exmandatario regresaría en el corto plazo al país para continuar con el trámite en Anses, y según cálculos de la legisladora porteña Graciela Ocaña, se trataría de un beneficio cercano a los 7 millones de pesos mensuales.

En una de las últimas entrevistas que concedió en Buenos Aires a la prensa, el titular del PJ había manifestado que tiene "ofertas de algunas universidades" en el país europeo "para dar clases”, por lo que se estimaba que podría radicarse en ese lugar. Sin embargo, para percibir la pensión vitalicia debe regresar a la Argentina.

Adorni defendió a su hermano tras su designación en el Ministerio de Defensa

Según indica la ley 24.018, el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema "quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias" y en el artículo 5 de la normativa se detalla que para tener "derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país".

En esa línea, el ex Jefe de Estado y dirigente del ex Frente de Todos había manifestado en su cuenta de "X" (ex Twitter): “Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país”. Esa manifestación la realizó en medio de las acusaciones sobre el decreto que había firmado y establecía cambios en la custodia de los ex mandatarios y su familia dentro del país y en el exterior.

La legisladora porteña, Graciela Ocaña.

En lo que refiere al trámite de su pensión, al menos dos legisladoras de la oposición hicieron presentaciones ante la Justicia para que no pueda cobrarla. Una de ellas fue la diputada de Juntos por el Cambio Marcela Campagnoli, que pidió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que se analice una serie de hechos que comprometerían su "honorabilidad" para recibir el beneficio, que incluyen causas como "La Fiesta de Olivos" y el denominado "Vacunatorio Vip".

La otra fue la propia Ocaña, exdirectora del PAMI, quien considera que Fernández "no cumple con los requisitos" para hacerlo y además de presentarse ante la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), lanzó una campaña para que el expresidente cobre la pensión vitalicia, titulada "No a la jubilación de privilegio para Alberto Fernández".

La crítica de Ocaña contra Alberto Fernández

"Le vamos a dar elementos a la ANSES con los cuales pueda denegar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, y lo vamos a hacer utilizando el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que él mismo firmó decretando la emergencia previsional para poder robarle la plata a los jubilados", detalló Ocaña a través de una publicación en sus redes sociales.

La presidenta de Confianza Pública se refirió así a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el expresidente peronista, donde se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. "Basta de privilegios", expresó.

Luego, lanzó una iniciativa a través de la plataforma Change.org y realizó la estimación del monto que percibiría el exmandatario. "No podemos permitir que cobre una jubilación de 7 millones de pesos. Esto equivale a 66 jubilaciones. Basta de privilegios para la verdadera casta", escribió en otro posteo.

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires anunció que presentará el reclamo formal en las próximas horas hizo hincapié en la difícil situación que enfrentan los jubilados y en argumentos formales, como que Fernández debe radicar su residencia en el país. "No cumple con los requisitos y además es un sinvergüenza de pedirlo con la situación que están viviendo los jubilados en el país".

El tema se da en medio del debate "artículo por artículo" de la Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos, donde una de las modificaciones que plantea es la eliminación de las asignaciones que contempla la ley 24.018. De aprobarse, no correría para el caso de Alberto Fernández, ya que el pedido ya habría sido realizado.

FP/fl