La Anses prorrogó por dos años una medida de 2020 que dispone que la expresidente y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no cobre un retroactivo por el tiempo en que se suspendió el pago de una de sus dos asignaciones vitalicias por su carácter de exjefa de Estado y de viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

Así lo dispuso Osvaldo Giordano, director del organismo, a través de la resolución 601/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que establece que suspende el pago de retroactivos por prestaciones de expresidentes, exvicepresidentes y exjueces de la Corte Suprema, según indica el artículo 1 de la Ley N° 24.018.

La medida había sido tomada el 26 de junio de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando se dispuso “suspender mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 ampliada por el Decreto N° 260/20”, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Ahora, se mantendrá vigente mientras rija la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social” fijada por el decreto de necesidad y urgencia que firmó la el presidente Javier Milei días atrás.

"Los efectos de dicha resolución se han mantenido hasta el presente en virtud de la continuidad de la emergencia pública -no sólo sanitaria-", añade al expresar que la situación económica y social sigue siendo "crítica" en cuyo contexto también se adoptó la medida.

La medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social también alcanza los casos del expresidente Mauricio Macri y de los exvicepresidentes Gabriela Michetti y Amado Boudou, por los montos de los beneficios que comenzaron a acumularse desde el momento en que obtuvieron este derecho, en agosto de 2020, y el mes en que efectivamente empezaron a cobrarlo.

La resolución de Giordano toma como argumentos algunas de las consideraciones que utilizó Milei en su DNU, al destacar, entre otros motivos, que la Argentina atraviesa "una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios" y señalando que la profunda crisis económica y financiera "con altísimos índices de pobreza e indigencia -y especial impacto en la niñez-" deteriora los salarios reales, ayudas sociales y haberes previsionales.

Reclamo contra la doble pensión de Cristina Kirchner

El artículo 5 de la Ley N° 24.018 expresa que la percepción de la asignación "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios". En ese marco, durante el gobierno de Cambiemos se anuló el pago de uno de dos beneficios que entonces percibía Cristina Kirchner.

En 2017, la expresidenta realizó una demanda para reclamar la nulidad de la resolución -que tomó la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley- y la Cámara de la Seguridad Social ratificó en 2021 el doble beneficio vitalicio al desestimar un planteo realizado por la exdiputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña.

Según esa sentencia, Fernández de Kirchner tendría derecho a percibir su propia jubilación y la pensión por viudez de su marido, en el mismo contexto legal. La situación es única porque no había ocurrido en la historia argentina que una mujer percibiera su propia jubilación como exjefa del Estado y, a su vez, la pensión por su esposo fallecido, también ex presidente.

Desde abril de 2021, la exdirectora de Anses, Fernanda Raverta, restituyó la asignación a la también exvicepresidenta, aun cuando había una causa judicial abierta, tomando la decisión del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que había dado el visto bueno. El 14 de diciembre pasado, Ocaña presentó una nota a Giordano para que se revierta esta decisión y que se tome intervención en la causa.

En marzo de 2023, Raverta había salido a negar que la expresidenta cobrara más de 9 millones de pesos por la doble pensión y destacó que esos ingresos están fijados por ley y "no constituyen ningún privilegio". La realidad es que no se sabe el valor de las prestaciones porque no se dieron a conocer de manera oficial.

