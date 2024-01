Diego Guelar sostuvo que la idea de una reunión con un representante de Taiwán fue un “coqueteo equivocado”, pero que finalmente ratificó la posición de Argentina con China. A su vez, analizó la continuidad de Daniel Scioli como embajador de Argentina en Brasil. “No hay otra posibilidad más que un gobierno de unidad nacional para cumplir los enormes desafíos que tenemos por delante”, aseguró el diplomático en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Guelar es abogado, ex embajador argentino en China, de 2015 a 2019. Además, había sido embajador argentino en Estados Unidos entre 2000 y 2003, y entre 1997 y 1999. Embajador en Brasil entre 1996 y 1997, y ante la Unión Europea en 1989 y 1996. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires previamente en 1983 a 1987, por el peronismo, y director periodístico del diario “La Razón”. Por su paso por China, Diego Guelar se convirtió en uno de los diplomáticos más conocedores de la política de nuestro segundo socio comercial y nuestro principal comprador, y sus relaciones internacionales.

¿Si estuvieras en Europa, en términos políticos, qué serías?

Yo diría que la centro-derecha.

¿Socialismo cristiano?

Sí, sería un miembro del PP español, para ponerme en un lugar.

Entonces, para ponerte en tu lugar, sos un socialista. Sos un socialista, de acuerdo con la categoría del Presidente, la ontología de Javier Milei, que a su derecha solo está la pared. Estoy hablando con un socialista.

Yo entiendo que él ha tenido tres presencias: una neutra, una muy positiva y una negativa. Ese es mi análisis. La neutra es con el canciller David Cameron, el Secretario de Asuntos Exteriores británico. Ha habido una reunión protocolar donde ha reiterado la posición que todos los argentinos tenemos (que las Malvinas son argentinas) y en Inglaterra el destino de las Malvinas está por un principio de autodeterminación en sus habitantes actuales. No pasó nada. Además, no había nada para esperar diferente. Por eso lo llamo neutra.

Una muy positiva fue con el Fondo Monetario, donde la Argentina está haciendo algo, creo que muy importante, que es no aparecer como la víctima de los aprietes o las condiciones del Fondo, sino explicando que el ajuste de la economía y lo que estamos haciendo es poner a la Argentina en condiciones de enfrentar el presente y el futuro. Y no por decisión externa de acreedores o del FMI, sino por una iniciativa y un programa argentino. Eso me parece decididamente muy bueno.

Y la tercera, que me parece que fue negativa, fue la explicación, una suerte de lección de economía, según nuestro presidente, con muchas ideologías, que creo que fue para dar una oportunidad que era presentarse él mismo, que sigue siendo todavía un desconocido, agradecer la invitación y explicar lo que estaba haciendo o lo que está haciendo en la Argentina para ponernos en el camino correcto nuevamente.

Kristalina Georgieva y Javier Milei en Davos.

Si hubieras sido canciller de Argentina, ¿hubieses salido del BRICS?

Sí, decididamente, y te explico por qué. El expresidente Alberto Fernández cometió el error de aceptar la integración a los BRICS, una irresponsabilidad, a diez días de irse, habiendo recibido una invitación del BRICS a integrarse. Lo que correspondía es que agradeciera la invitación y dejara la decisión al próximo gobierno. No aceptar y transformar en un hecho consumado la integración a los BRICS. Él hizo eso, es decir, no fue que agradeció y dejó su gesto. Entonces, ahí había una decisión a tomar: o automáticamente el 1 de enero éramos parte de los BRICS o teníamos que salir. O sea, había que tomar una de las dos decisiones.

Si hubiera sido como vos planteás, y te tocaba ser canciller el día 10 de diciembre y estaba la invitación de los BRICS, ¿la hubieses aceptado?

No, lo hubiera dejado en stand-by. Hubiese planteado que hay que considerarla en otro contexto y lo hubiera frizado. Lo hubiera dejado sin necesidad de decir ni sí ni no en ese momento.

¿Lo hubieras dejado frizado por qué? ¿Por qué no hubieras contestado que no?

Ningún presidente, sea Milei, Patricia Bullrich o el propio Massa (que eran los tres candidatos en primera vuelta) podemos imaginar que podían estar en Moscú, en la cumbre próxima de los BRICS, abrazándose con Putin y de la mano de la ayatolá de Irán, uno de los seis invitados a ingresar, y que efectivamente aceptó y es miembro. Yo creo que prácticamente es imposible por esta circunstancia. Los BRICS son una suerte de fenómeno que se mueve. A principio del siglo aparece una propuesta de Jim O’Neill, banquero de Goldman Sachs, de Wall Street, que le sugiere a los cuatro países emergentes más importantes que se asocien y generen los BRICS, que se llamó BRICS por la incorporación de Sudáfrica. Quiero decir que el original, 20 años atrás, el original BRICS era una instancia de cooperación en un mundo que aparecía a principios del siglo muy cooperante, empezando por una muy intensa cooperación y asociación entre Estados Unidos y China.

La polémica por el ingreso de la Argentina a los BRICS.

Juan Gabriel Tokatlian (sociólogo) y Julio Bitelli (embajador de Brasil en Argentina) marcaron la idea de que la diplomacia es poder estar con personas con las que uno no comparte. Y Tokatlian sostuvo que "si uno no está sentado en la mesa, es parte del menú". Y que siempre es mejor estar sentado en una mesa, y uno para eso tiene diplomáticos que no necesitan ser personas cercanas al gobierno para cumplir formalmente relaciones de cortesía cuando los invitados a la mesa no son de mucho agrado. ¿Compartís esa diferencia entre la diplomacia y las relaciones internacionales?

En esto coincido pero está sujeto a interpretación. Vos me preguntaste lo que yo pienso y qué hubiera hecho. Que conteste lo que yo hubiera hecho no significa que yo tenga la verdad. Hay interpretaciones alternativas,y es totalmente válido en términos del funcionamiento del mundo, de la diplomacia, etc. Por lo tanto, las cosas no son contundentemente blancas o negras, hay muchas formas de interpretarlas. Vos me preguntaste, yo te contesté lo que creía que era conveniente. El BRICS, a mi juicio, está perdiendo una definición importante que tuvo originalmente. Espero que la recupere, justamente de ser un instrumento entre otros para fomentar la cooperación y la convivencia mundial. Esto era así, a mi juicio, vos lo decís, es una interpretación.

La relación con China

Como sinólogo del cuerpo diplomático argentino, el hecho de haber recibido un representante de Taiwán, ¿fue una ingenuidad por parte de la canciller? ¿A qué atribuís esa reunión y qué te produjo que se haya llevado adelante?

Yo creo que hubo coqueteos equivocados, que no se dieron en la reunión, porque la verdad, la reunión fue negada por la Cancillería y fue negada por la propia representante comercial de Taiwán, y no tengo por qué no creerle a los dos partícipes que la reunión como tal no se dio. A mi juicio hubo un coqueteo equivocado que por su suerte fue zanjado, porque el viernes pasado hubo una reunión formal con fotos y comunicados de prensa, conjunto de nuestras ministra de Relaciones Exteriores y el embajador chino en la Argentina, donde se aclaró que la posición de Argentina continúa siendo la misma que en los últimos 51 años. Todo el tiempo de nuestra relación con China basado en una sola China, es decir, Taiwán parte de China. Se reafirma en las asociación estratégica entre Argentina y China. Me pareció que realmente fue una forma de zanjar algo que estaba ahí en un limbo medio dudoso, de coqueteo, a mi juicio equivocado, pero quedó zanjado y me alegro que así sea.

La continuidad de Daniel Scioli en Brasil

¿Qué opinión te genera, respecto de la relación de Brasil y de él mismo, que el embajador de Alberto Fernández sea el de Javier Milei? Me refiero a Daniel Scioli.

Creo que hay signos que pueden significar continuidad. En esta designación yo veo un elemento de dar una señal de continuidad. Un segundo elemento de mensajes a sectores del kirchnerismo. Recordemos que Daniel Scioli fue muy importante y fue candidato presidencial del kirchnerismo, ministro, embajador, dos veces gobernador, es decir, un hombre muy significativo en términos de su pertenencia al kirchnerismo, y yo creo que había un mensaje de decir "acá hay barajar y dar de nuevo". Hay una oportunidad para que muchos miembros de ese sector reflexionen y puedan plantearse colaborar con este gobierno.

Yo creo que hubo un arranque interesante de señales de unidad nacional desde el presidente Milei, por la asociación expresa inicial con el expresidente Macri, con el gobernador Schiaretti, con gente que inclusive estuvo muy directamente ligada al macrismo, elementos que yo asumo a la propuesta de unidad nacional, que hoy no la veo pero que estuvieron muy presentes en ese inicio que me parecía muy importante, porque yo creo que no hay otra posibilidad más que un gobierno de unidad nacional para cumplir los enormes desafíos que tenemos por delante.

