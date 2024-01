Críticas y apoyos por el discurso contra la "agenda globalista" de Milei en Davos

El presidente Javier Milei expuso en el Foro Económico Mundial de Davos (FEM) y cargó contra el feminismo, el ambientalismo y la justicia social y las repercusiones de su discurso contra la "agenda globalista" no se hicieron esperar. Apoyos, críticas y burlas a la primera presentación internacional que realizó el economista como presidente de la Argentina.

Frente a los líderes del mundo y representantes de las multinacionales más grandes del planeta, Milei dio un discurso ultra-libertario. Hizo una defensa férrea del capitalismo de libre mercado y advirtió que Occidente "está en peligro" por el avance del socialismo.

En línea con la posición que lo hizo llegar a la Presidencia, se mostró como un político absolutamente alineado a la agenda de las nuevas derechas y, en Argentina, buena parte de sus seguidores lo aplaudieron aunque la gran mayoría de los análisis fueron negativos.

Javier Milei en Davos: qué dijeron los medios del mundo sobre su discurso en el Foro Económico Mundial

Entre los dirigentes de La Libertad Avanza o de los espacios políticos aliados no hubo grandes celebraciones por su discurso. El legislador porteño Ramiro Marra, el diputado bonaerense Agustín Romo y el politólogo Agustín Laje fueron algunos de los pocos que, en redes sociales, lo elogiaron. Las críticas, en cambio, fueron mucho más resonantes.

"Discurso vergonzoso" e ironías contra Milei en Davos

El exministro de Defensa Jorge Taiana, calificó el discurso de Milei en Davos como "vergonzoso" y aseguró en X: "Fue misógino, contrario a la justicia social, negando el cambio climático y cuestionando el rol del Estado como regulador de los diversos intereses sectoriales. Y de Malvinas... nada".

Margarita Stolbizer, diputada por Hacemos Coalición Federal, cuestionó el posicionamiento general del discurso de Milei y la relacionó con la discusión que se está desarrollando hoy en la Argentina sobre el pedido de facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo.

"El hombre que habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cielo le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos. Nos interesa (la) gobernabilidad, que no pierdan los más débiles y crear condiciones para crecer. No es así", escribió Stolbizer.

El excandidato a jefe de Gobierno porteño Leandro Santoro apeló a la ironía. "Excelente el presidente luchando contra la Internacional Comunista de Davos. Otro acierto indiscutido de la diplomacia argentina que se suma a la acertada decisión de nombrar un secretario de Culto que se destaca por insultar a todas las religiones", dijo el dirigente de Unión por la Patria en X.

El examigo de Milei Carlos Maslatón se refirió a la situación económica actual y dijo que el discurso de Milei en Davos fue una copia de Camino de Servidumbre, uno de los libros de Friedrich Hayek, uno de los referentes económicos del presidente.

Maslatón le dedicó dos tuits al tema. En el primero escribió una especie de advertencia: "Después del discurso de Milei en Davos, el mercado argentino debería volar y fuerte durante el resto de la semana y el peso argentino dejar de caer. Será importante divergencia si así no sucede. Guarda".

En el segundo, Maslatón fue más allá: "Desde que Javier Milei asumió los activos argentinos cotizantes cayeron 22%. Es una corrección comprensible tras dos años de bull market donde subimos 600% en dólares. Pero ahora, entre Davos y la aprobacion de Ley y DNU en el Congreso, una fuerte corrección al alza debería producirse, sin volver a los máximos de los últimos días de Massa. Por eso digo que es grave que ni siquiera tenga lugar esta recuperación transitoria, sería un mal indicador fundamental y una expresión de debilidad técnica importante que degradará a (Luis) Caputo y deprimirá a Milei tras el discurso de Davos copiado de Camino de Servidumbre de 1944 del austríaco von Hayek".

El economista Sergio Chouza se mostró sorprendido por el análisis que se hizo en La Nación +. "Miren esto: ni en La Nación pudieron defender el discurso impresentable del presidente Milei en Davos", publicó en X y compartió el video en el que el periodista José del Río dice que el líder libertario "perdió una oportunidad" para mostrar a la Argentina como un lugar de interés para las inversiones.

Otra de las diputadas que se expresó fue Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda. "Milei se toma el trabajito de ir a Davos a defender el patriarcado. Sin miedo al ridículo, sigue con discursos para la tribuna machirula reaccionaria. Las mujeres tenemos que responder este #24E masivamente en la calle", escribió en referencia a la movilización convocada por la CGT para el 24 de enero.

El exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, también cuestionó el discurso y remarcó que estuvo "basado en falacias". Desde la campaña, y a contramano de la decisión que tomó la primera plana del PRO, el dirigente se mostró opositor a cualquier alianza o acercamiento con el libertario.

"Escuché el discurso del presidente en Davos. Un mensaje reaccionario basado en falacias y actos de fe propios de la década del '30. Debo ser colectivista, socialista, comunista, zurdo de mierda o lo que le parezca. Pero el liberalismo está muy lejos de su delirio fanático", escribió Avelluto.

Respaldo libertario al discurso de Milei en Davos

Uno de los miembros de La Libertad Avanza que defendió a Milei con más vehemencia fue el diputado bonaerense Agustín Romo. Después de calificar la exposición como "el mejor discurso que dio un presidente en toda la historia de la humanidad" (sic), se encargó de retuitar a las cuentas internacionales que celebraron sus palabras y memes.

Ramiro Marra, en cambio, fue un tanto menos exagerado. Calificó al discurso como "impecable" y escribió: "Elevó el mensaje que transmitimos en campaña al ámbito internacional ante líderes mundiales. Tenemos que enterrar al socialismo y al colectivismo que nos hunde en la miseria tanto económica como social. Asimismo, este mensaje será bien recibido por los organismos económicos, inversores extranjeros y las democracias liberales. Argentina ya está en el camino de las ideas de la libertad, esperamos que el mundo nos acompañe".

E politólogo Agustín Laje, quien desde hace años viene pregonando por convertirse en el intelectual argentino de esta ultra-derecha, celebró al presidente: "Impresionante lo de Javier Milei. Está atacando todas las vacas sagradas de la agenda gloablista en el cuartel general mismo de los globalistas", escribió.