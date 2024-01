José Natanson sostuvo que la situación latinoamericana de la droga puede llegar a Argentina pero en menor intensidad, gracias a la solidez del Estado. A su vez, mostró sorpresa por el recibimiento de la Canciller a un representante diplomático de Taiwán. “El nivel de provocación hacia China, si es ideológico, es suicida”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Natanson es periodista especializado en realidad política internacional y latinoamericana, colaborador habitual de diversos medios en Argentina y en América Latina, condujo programas de radio y televisión. Además, dirige la versión local del influyente Le Monde Diplomatique, y analiza el conjunto de la situación actual que atraviesa Ecuador.

¿Es injusto y arbitrario relacionar el aumento del narcotráfico en Ecuador con la dolarización como facilitador comercial de negocios ilegales y los problemas económicos de recesión y de falta de crecimiento?

Yo diría en principio que sí, que atribuirlo de manera automática a la dolarización es un error. Creo que la dolarización fue una mala política para Ecuador, y es una mala política en casi todos los países en los que se aplica.

El aumento del narcotráfico, la situación de desgobierno, de pérdida de control por parte del Estado, de la violencia física legítima sobre la población de Ecuador, de la pérdida de control sobre el territorio, del autogobierno de las cárceles, la atribuyo a algo más más elemental que es la geografía. A mí a veces me gusta empezar por los mapas. Uno mira Ecuador, ¿y dónde queda? ¿Cuáles son los dos países que limitan con Ecuador? Son Colombia y Perú. Entre Colombia y Perú se produce 70%-80% de la cocaína del mundo. El año pasado Colombia produjo, según estimaciones de la ONU, más o menos 1400 toneladas de cocaína. Perú 1000. Bolivia, que se habla mucho, apenas 300-350. Colombia es un país que estuvo durante décadas con enormes sectores del territorio sustraídos al control estatal, bajo control de la guerrilla y los paramilitares. Perú, lo mismo, durante un par de décadas. La pregunta para mí no es por qué Ecuador, sino por qué Ecuador iba a quedar a salvo de esa situación. Por qué un país que limita con estos países y que tiene que tiene estas características iba a quedar a salvo de cosas que vienen pasando hace muchas década. La pregunta es por qué demoró tanto en llegar a Ecuador, más que porque llegó a Ecuador.

La problemática de la cantidad de recursos que genera la droga, vos hablabas de 1400 toneladas, 300 en el caso de Bolivia y el valor económico que eso tiene, ¿es una problemática que está llegando al Atlántico? ¿Es una problemática que más tarde o más temprano vamos a enfrentar nosotros aquí en la Argentina?

Yo creo que sí, quizás con un nivel de intensidad diferente y con un Estado, como es el Estado argentino, mucho más sólido de lo que pueden ser o haber sido los estados colombiano, ecuatoriano o peruano. Ahí diría, que el inicio de eso, uno lo podría poner en la derrota de los grandes cárteles, cuando la guerra contra las drogas que inicia Nixon hace muchos años, y después Reagan, va avanzando y rompe los grandes cárteles, que era el cartel de Pablo Escobar, el cartel de Medellín, como el más emblemático. Era la organización, el control vertical de toda la cadena de producción de cocaína, desde el cultivo, el primer tratamiento en el lugar donde se cultivaba, el segundo tratamiento en cocinas, el fraccionamiento.

Era un gran empresario ese señor, lo que en la escuela de negocios llaman “integración vertical”.

Exactamente. La integración vertical, la guerra contra las drogas, lo que hace es romperla, porque destruye los grandes cárteles y los diferentes segmentos.

Y construye mil pymes.

Exactamente, se atomizan en un montón de segmentos, piezas diferenciadas, muchas veces en contacto una con otra, pero no con la siguiente, para que si cae una no caiga toda la cadena, que fue lo que pasó con el cartel de Medellín o de Cali, y eso hace que el narcotráfico que estaba circunscripto a algunos países y a algunas regiones dentro de los países se vaya derramando sobre otros países.

El caso más claro es México, que no tenía un problema narco hace 20-30 años, y hoy es el epicentro del narcotráfico en el mundo. Porque los mexicanos se dieron cuenta de algo muy emblemático, que es que se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer ellos no era cultivar amapola para hacer heroína o marihuana para exportar, sino que ellos tenían un activo único, valiosísimo, que era el control de la frontera.

Control geográfico.

Claro, ahí tomaron el control del narcotráfico. Entonces, va mutando. Los especialistas en esto dicen que es de una agilidad, la forma en la que va mutando, en la que se va transfigurando, es de una velocidad que hace que después vaya derramando sobre diferentes lugares.

Me acuerdo una vez charlando con quien era presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en su momento, cuando fue el golpe contra Zelaya en Honduras. Colom decía: “Estamos logrando bajar el narco en Guatemala”, que era un problema muy grande, “pero no porque seamos unos genios, sino porque el descontrol que hay en Honduras hizo que todo se mudara al país vecino”, por consecuencia del golpe de estado y demás. Entonces, pasa eso.

Otro dato, que también me parece interesante, es que estamos hablando de un negocio que es territorial. ¿Por qué el narco es violento? ¿Por qué está asociado a violencia y el lavado de dinero y la trata no? Porque es un negocio territorial, requiere territorios para cultivar, rutas para trasladar, y territorios para vender. ¿Y para controlar un territorio que necesita uno? Lo sabemos desde el Imperio romano hasta ahora: un ejército. Entonces, no es que los narcos sean violentos porque son malos. La naturaleza intrínseca del negocio es que sea violento, pero tenés que controlar el territorio. Bueno, eso es lo que estamos viendo en Ecuador. No es tan misterioso.

Ricardo López Murphy decía que un tema importantísimo para analizar es el ajuste económico ortodoxo que está en este momento viviendo Cuba. Podríamos decir que casi el último país comunista que queda en el planeta está produciendo un ajuste ortodoxo, ¿qué reflexión te merece? ¿Estamos en el fin de la economía planificada?

Yo diría que, que se haga un ajuste no quiere decir que el mercado ingrese a todos los sectores de la economía. Todavía el estado cubano tiene el monopolio de un montón de actividades y controla la mayor parte de la actividad económica. No es la primera vez tampoco que el gobierno cubano produce un ajuste ortodoxo, como la nueva política económica de Lenin. El socialismo está abierto a introducir elementos de ortodoxia económica cuando lo necesita. Lo hizo Fidel, lo hizo Raúl y ahora lo está haciendo el presidente cubano.

Sí me parece que es un signo de que el sistema económico cubano no funciona. Tiene un tremendo problema de productividad, un tremendo problema de creación de riqueza y cada vez más un problema de desigualdad. Yo lo veo mucho en Venezuela.

Yo estoy trabajando en Venezuela hace muchos años, con vistas a un libro que en algún momento saldrá, y el gobierno de Maduro lo que está haciendo, desde hace un par de años, es un ajuste ortodoxo en combinación con una dolarización espontánea, que no es una dolarización más profunda porque no tiene los dólares para dolarizar el sistema financiero, si no lo haría.

Hoy vas a Venezuela y pagas todo con dólares, te comprás una Coca-Cola y la pagás con dólares o con bolívares a la tasa de cambio oficial que te dicen, como cuando asumió Fernando Henrique como ministro de Hacienda en Brasil, al principio, hasta que se instaló el real como moneda, que hubo como una tasa de conversión.

La unidad de conversión monetaria se llamaba.

Exactamente, podías pagar con cruzeiros a esa tasa. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. A propósito de Venezuela, que es otro lugar donde el narco también penetró, hace poquitos meses el gobierno venezolano decidió retomar el control de las prisiones que estaban autogobernadas por el narco, igual que en Ecuador y Colombia. Por eso la extradición es tan importante, porque es mandarlos hacia un lugar donde los tipos no pueden controlar, digamos. Y entró una prisión, en el sur de Venezuela, que controlaba el Tren de Aragua, una organización narco y criminal muy importante de Venezuela, y dentro de la prisión había cancha de béisbol y básquet, un restaurante, una discoteca y un parque de agua para los chicos con toboganes, piletas, en un lugar que hace mucho calor. Esa es la realidad de América Latina.

Acá todavía estamos lejos, la geografía nos ayuda mucho. De nuevo, no tenemos frontera con un país consumidor, es ineficiente mandar desde el puerto de Buenos Aires o el puerto de Rosario, se hace pero no es lo más eficiente, estamos todavía lejos pero derrama.

Respecto a Taiwán, que la Canciller no pondere la afrenta que significa para China atender a un representante diplomático taiwanés, sumado a la salida del BRICS, ¿es falta de experiencia o un gesto innecesario?

A mí me parece una locura, yo no puedo creer que hagan eso. No entiendo si es inexperiencia (lo cual sería gravísimo) o si es parte de una política que no entiendo. Uno podría decir "me alejo de China", ¿pero a cambio de qué?. Mi pregunta sería: ¿Qué le estamos pidiendo a Estados Unidos y a Europa? Ni siquiera es alejarse de China, es provocarla. ¿Qué le puede ofrecer Taiwán a Argentina? Nada, cero.

China es una relación absolutamente estratégica, no sólo comercial (que pongamos que pueda seguir fluyendo), sino también de inversiones, de infraestructura, de créditos, del swap. El nivel de provocación hacia China, si es ideológico, es suicida. Si es consecuencia de una improvisación y desinformación de la ministra, tampoco lo puedo creer. Cualquier persona de primer año de relaciones internacionales sabe que a China se la puede molestar con mil cosas. Ahora, con Taiwán no podes joder, está clarísimo eso, no se puede.

¿Es que en realidad tratan de seducir a Estados Unidos? ¿Es como las "relaciones carnales" de Menem y entienden que la única manera de acercarse a Estados Unidos es saliendo del BRICS y atendiendo a un representante diplomático de Taiwán?

Puede ser. Me hace gracia porque muchas veces es buscarle la racionalidad algo que tal vez no la tiene, pero tal vez no hay racionalidad. Buscándole la racionalidad, yo diría que sí es una política de alineamiento automático con Estados Unidos, pero yo no tengo muy claro que Estados Unidos le haya pedido a Argentina que reconozca a Taiwán, o que haga estos gestos hacia Taiwán.

No estoy seguro ni que sea algo que Estados Unidos quiera. Sí, claro, Estados Unidos quiere el 5G americano y no el 5G chino, Estados Unidos quiere que China no construya las represas del sur, que no haga la estación astronómica en Neuquén, esos sí son pedidos explícitos de Estados Unidos.

