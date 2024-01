Bill Clinton se refugia en México tras aparecer decenas de veces en los documentos de Jeffrey Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue fotografiado en San Miguel de Allende, localidad turística de México, días después de que se conociera que pasó el Año Nuevo en la casa de Julio Iglesias ubicada en Punta Cana, República Dominicana. Su viaje coincide con la revelación de que su nombre aparece decenas de veces en los documentos desclasificados de Jeffrey Epstein, financista estadounidense que se suicidó en 2019 a la espera de ser juzgado por delitos sexuales.

Hillary y Bill Clinton mantienen una estrecha amistad con Julio Iglesias, por lo que el cantante español la semana pasada recibió al matrimonio en su mansión, construida en una finca de más de 450 hectáreas en Punta Cana. Este jueves, el mandatario demócrata fue fotografiado en San Miguel de Allende, una ciudad colonial del estado mexicano de Guanajuato, nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quien viralizó la imagen de Clinton en X (antes Twitter) fue el mismo presidente municipal de la localidad, Mauricio Trejo.

“Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende, disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmiguelenses. Welcome MR. PRESIDENT!”, publicó el jefe comunal. La relevancia de localizar al expresidente norteamericano radica en que este miércoles Loretta Preska, jueza de Nueva York, aceptó un pedido de información para difundir una lista de casi 200 famosos vinculados en alguna forma a Jeffrey Epstein, condenado por una red de tráfico de menores y explotación sexual en el mundo de élite.

No se acusa a Clinton de cometer un delito sexual, pero se reunió en las propiedades donde tuvieron lugar las violaciones

El que fuera presidente de Estados Unidos aparece hasta en 50 ocasiones en los documentos, bajo el seudónimo "John Doe 36", según informaron medios estadounidenses. El conjunto inicial incluye 40 documentos que no habían sido revelados previamente con casi mil páginas de testimonios y declaraciones, a raíz de una demanda por difamación contra la cómplice y expareja del financista estadounidense, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel, y una joven que demandó a la pareja por abuso, llamada Virginia Giuffre.

Según informó La Vanguardia, los registros de vuelo del avión privado de Epstein, guardados por uno de los pilotos, indican que Bill Clinton habría viajado al Caribe, París, Bangkok y Brunei después de abandonar la Casa Blanca en 2001. Aunque no se acusa a Clinton de cometer un delito sexual, Giuffre mantiene que el político se reunió en las propiedades de Epstein, donde tuvieron lugar las violaciones. Asimismo, uno de los colaboradores más cercanos de Bill Clinton, Doug Band, también fue incluido en el listado que escandaliza al mundo entero. Se desempeñó como asistente adjunto del expresidente antes de convertirse en su asesor principal de 2002 a 2011.

Clinton junto a Ghislaine Maxwell en el avión privado del pedófilo, llamado “Lolita Exprés”

Cuando Clinton dejó el cargo en 2001, Band lo acompañó y ayudó a reinventar su marca, que había sido afectada por los controvertidos indultos y el escándalo sexual de Monica Lewinsky. Band estuvo con Clinton durante algunos de sus encuentros con Epstein y estuvo en el infame viaje de 2002 a África en relación con el jet privado del pedófilo, donde entre los pasajeros se encontraban los actores Kevin Spacey y Chris Tucker. Según Page Six, se trató de un recorrido por los sitios de proyectos contra el VIH/SIDA, por el que luego Clinton elogió a Epstein en la revista New York Magazine como "un filántropo comprometido" y dijo que disfrutó de las "percepciones y generosidad" de Epstein durante el viaje.

Las fotos de esa visita a África muestran a Clinton recibiendo un masaje de Chauntae Davies, una víctima de Epstein que trabajaba como asistente de vuelo en el avión privado, apodado “Lolita Exprés”. Según Band, que estaba en el viaje, Epstein hizo una serie de afirmaciones absurdas, incluida la de que había inventado el mercado de derivados, un instrumento financiero complejo. Band presuntamente no sabía entonces acerca de los crímenes de Epstein (fue arrestado por primera vez en 2006), pero tuvo suficientes "malas vibras" como para aconsejarle a Clinton que cortara los lazos con él.

Clinton recibiendo un masaje de Chauntae Davies, una víctima de Epstein, en un aeropuerto durante el viaje a África

Sin embargo, no lo hizo y, en 2006, Epstein donó 25.000 dólares a la Fundación Clinton y el exmandatario estadounidense hizo 24 viajes más en el jet de Epstein. En enero de 2003, Band afirmó que Clinton visitó Little St. James, la isla de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un portavoz del expresidente lo negó rotundamente y, luego del suicidio del financista mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual, aceptaron que Clinton visitó el departamento de Epstein en Nueva York una vez en 2002, pero negó haber actuado mal y dijo que "no sabía nada sobre los terribles crímenes" perpetrados por el pedófilo.

El expresidente, de 77 años, quizás se enfrente a un escrutinio por su relación con Jeffrey Epstein, aunque por lo pronto no está implicado ni acusado de ningún crimen. Según los documentos judiciales recientemente publicados, Johanna Sjoberg, quien denunció haber sido reclutada por Ghislaine Maxwell para ser abusada sexualmente por Epstein, dijo que “una vez” la pareja había hablado de Clinton. En una declaración, tomada bajo juramento en mayo de 2016, Sjoberg afirmó que Epstein le dijo una vez que “a Clinton le gustan jóvenes, refiriéndose a niñas”.

En la declaración publicada este miércoles, se le preguntó a Sjoberg, de 44 años: "¿Sabe si Bill Clinton era amigo de Jeffrey Epstein?". “Sabía que tenía tratos con Bill Clinton. No sabía que eran amigos hasta que leí el artículo de Vanity Fair sobre su viaje juntos a África”, respondió la sobreviviente. El abogado que la interrogó luego preguntó: “¿Jeffrey alguna vez te habló de Bill Clinton?”, a lo que Sjoberg respondió: "Una vez dijo que a Clinton le gustan jóvenes, refiriéndose a niñas". No hay más referencias a los supuestos comentarios de Epstein ni a la sugerencia de que Clinton tuviera relaciones sexuales con menores de edad.

En 1999, Sjoberg era una joven estudiante de la Universidad Palm Beach Atlantic, cuando Ghislaine Maxwell, se acercó a ella y le ofreció un trabajo como telefonista. Según detalló The Sun, Sjoberg reveló que "el pretexto laboral duró solo un día, y que luego la animaron a interactuar sexualmente tanto con Epstein como con el príncipe Andrés". En su declaración completa, Sjoberg aseguró que el príncipe Andrés de Inglaterra le tocó el pecho en la casa de Epstein en Manhattan, cuando ella tenía 21 años.

