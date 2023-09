Julio Iglesias cumple 80 y con un récord que Luis Miguel no podrá superar

La industria del espectáculo cambió y el consumo de la música también. Por eso, es muy probable que en los veintisiete años que le faltan a Luis Miguel para cumplir ochenta años, no le alcancen para superar el récord imbatible logrado por Julio Iglesias: más de trescientos millones discos vendidos, y unos cien álbumes. Esa cifras ubican al artista español –aún hoy– como el cantante latino –o iberoamericano–que más discos vendió en el mundo. Y por esto tiene dos ingresos en el libro Guinness de los Récords. El mencionado Luis Miguel lleva unos noventa millones de álbumes vendidos pero la tecnología hizo de la compra de discos, una experiencia superflua; así que Julio Iglesias quizá reine en ese trono para siempre.

En cincuenta y cinco años de carrera, Julio Iglesias dio más de cinco mil conciertos.

Este es uno de los detalles que hacen de Julio Iglesias, un personaje de importancia en la historia de la industria musical internacional.

Pero ni el hecho de mantenerse en el puesto más alto del podio, lo motivó para aceptar celebraciones y homenajes que le propusieron, sobre todo, de España, para festejarle hoy los ochenta años. Él optó por una reunión familiar que, salvo que sus seres queridos le hayan organizado una fiesta sorpresa, será –según Julio comentó– una reunión privada, con su extendida familia y algunos amigos.

¿Por qué Julio Iglesias es mucho más que un meme?

Lo único que hasta ayer se sabía es hoy tendrá en donde celebre, un video que se realizó durante seis meses, y del que participaron unos cuatrocientos cincuenta personajes que se cruzaron en su vida de manera profesional, por amistad,o son pares jóvenes que quisieron felicitarlo por sus ochenta años. “ Me desperté un 31 de enero habiendo soñado con Julio (Iglesias) y su música, y me dije: ‘Se merece un homenaje y que todo el mundo reconozca su carrera musical’”, explicó a medios españoles Richi Castellanos, quien motorizó dicho video. Él y el cantante se conocieron en 1996 y desde entonces se mantienen en contacto.

Isabel Preysler, comenzó con Julio Iglesias un álbum de maridos poderosos; incluso Vargas Llosa.

En teoría, una vez que Julio vea el video, se subirá a las redes sociales para que todos tengan acceso a los mensajes que le enviaron, por ejemplo, argentinas como Susana Giménez. Ella es una de figuras nacionales que se considera amiga del cantante. También hay otros personajes que tienen diferentes links con él como ser el conductor Juan Alberto Mateyko; las Trillizas de Oro, que durante algo más de dos años fueron las coristas de Julio Iglesias en sus giras por el mundo; Los Pimpinela, quien hicieron de España una plaza profesional importante y donde se cruzaron varias veces con él; Mónica Gonzaga quien en algún momento tuvieron una relación más que amistosa, y también Marixa Balli quien hace poco contó cómo fue el vínculo amoroso que tuvo con el cantante, cuando ella era muy joven, y volaba a verlo –invitada por él– al sitio del mundo donde él quisiera. Sí, esa faceta de galán internacional es otro sello de Julio Iglesias. Uno que generó que se dijera que, en su vida, había estado con unas tres mil mujeres; algo después de un tiempoo, él mismo se encargó de desmentir.

Desde 2016, Julio Iglesias no actúa en su España natal.



Buena salud. Hace un par de meses, Julio Iglesias también desmintió un rumor sobre su persona que lo afectó a punto tal que usó su cuenta de Instagram para evitar que se siga expandiendo. “Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, posteó. “De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM (N. de la R.: de puta madre), pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias, y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones... ¡Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad!”. Con el posteo incluyó una foto actual, con unos bigotes que, dijo “me recuerda mucho a mi padre”.

Julio Iglesias estudiaba abogacía y quería ser futbolista profesional pero a los diecinueve años, un accidente vial truncó ese sueño y pasó dos años en recuperación. Pero ese hecho abrió una puerta inesperada. “Ese accidente juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que aún no ha terminado”, escribió Julio al cumplirse en julio último, los cincuenta y cinco años de su triunfo en el Festival de Benidorm (España) que dieron inicio a una carrera como repite, todavía no ha terminado.

Tres ícono de España cumplen 80 en 2023: Raphael, Julio Iglesias, y Serrat.

Desde entonces hasta el presente, Julio Iglesias acumula más de dos mil seiscientos discos de oro y de platino, brindó más de cinco mil conciertos, recibió premios como el Billboard de la Música Latina; el Grammy de la musica en inglés –uno de los idiomas que grabó–, y Grammy Latino; World Music Award, y la Gaviota de Plata de Viña del Mar. Y como reconocimiento a su carrera le otorgaron la Medalla de Oro a las Bellas Artes y la Real Orden de Isabel la Católica en España, la Legión de Honor en Francia y, desde 1985, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles.