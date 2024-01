Saldrá a la luz la lista completa de famosos vinculados con Jeffrey Epstein: hay políticos y empresarios

El nombre de Jeffrey Epstein volvió a aparecer en los principales medios internacionales en las últimas horas, ya que la Justicia de Nueva York estaría a punto de difundir una lista de 177 nombres de famosos, muchos de Hollywood, que tenían vínculo con el magnate ya fallecido.



El multimillonario estadounidense había sido arrestado el 6 de julio de 2019, acusado de abuso sexual, violación y trata de menores, y el 10 de agosto del mismo año se quitó la vida en la cárcel, mientras esperaba una sentencia por sus delitos en Manhattan. Su mano derecha y expareja, Ghislaine Maxwell, está presa, condenada a 20 años por conspirar con él.



El 20 de diciembre de 2023, Loretta Preska, jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York encargada del caso, ordenó que las identidades de la "lista Epstein" se hicieran públicas en un plazo de 14 días a partir de la orden, es decir en estas jornadas, lo que posiblemente condenará a muchas figuras de alto perfil.

Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 cuando iba a ser juzgado. Él y Ghislaine Maxwell fueron pareja a principios de los años 1990 antes de convertirse en colaboradores profesionales y cómplices durante cerca de 30 años.



La resolución corresponde a la última presentación del caso de Virgina Roberts Giuffre, una mujer estadounidense que denunció haber sido abusada por Epstein cuando era menor de edad.



En su decisión, la jueza dijo que algunos de los nombres de la lista no serán revelados, incluidos los de víctimas menores de edad. Por el momento, las personas aparecieron en los documentos judiciales bajo los alias de "John" y "Jane Does".

Los nombres que se revelarán incluirán tanto a personas acusadas de delitos como a aquellas que realizan acusaciones, así como a algunas que fueron testigos potenciales de los hechos.

Los nombres que podrían aparecer en la "lista Epstein"

Podría haber empleados de Jeffrey Epstein o personas que visitaron su casa, como el expresidente Bill Clinton, o que viajaron en su avión privado.

Otra personalidad que se sabe que podría aparecer en esta revelación es el príncipe Andrés de Inglaterra, que se sabía en la previa que tenían vinculaciones personales con el empresario y fue acusado por "agresión sexual e imposición intencionada de angustia emocional". Ese caso se resolvió extrajudicialmente sin admisión de responsabilidad por una suma de 12 millones de dólares. El príncipe siempre negó cualquier delito. Pero el diario Miami Herald emprendió entonces acciones legales para acceder al expediente e investigar la red de Epstein.

Entre otras personalidades vinculadas con Epstein que podrían aparecer se encuentra: la actriz Naomi Campbell, Woody Allen, Mick Jagger, Courney Love, Chris Rock, Kevin Spacey, el comentarista de extrema derecha Benny Johnson, Graham Allen, un realizador de transmisiones de video en directo de derecha, Brigitte Gabriel, fundadora del grupo antimusulmán ACT for America, entre otros.



Algunos medios especulan con la presencia de Donald Trump y también mencionan al ex agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, que también apareció muerto en la celda en la que quedó preso por lo mismo de Epstein.



En redes sociales, surgieron menciones inesperadas sobre diversas personalidades, que incluyen al conductor Jimmy Kimmel, quien reaccionó enojado ante acusaciones de un exjugador de fútbol americano.



Se trata de Aaron Rodgers, que en el programa Pat McAfee Show, afirmó que algunas personas, incluido Kimmel, esperaban que ciertos asuntos no salieran a la luz.

Kimmel le respondió a través de Twitter, donde desmintió cualquier conexión con Epstein y le advirtió al deportista sobre sus palabras imprudentes que podrían poner a su familia en peligro, amenazandolo incluso con acciones legales.



Aún no se sabe si los documentos dirán algo significativo sobre estas personalidades u otras personas. Sin embargo, líderes y analistas de la derecha han abordado la próxima revelación de manera categórica y sin matices.

“Para algunos de nosotros, no es sorpresa que Bill Clinton sea mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein. Lo dijimos hace mucho tiempo, pero nos etiquetaron de teóricos de la conspiración”, escribió en X la republicana Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, y agregó: “Los pedófilos deberían estar en la cárcel, no en listas secretas del gobierno”.

Quién fue Jeffrey Epstein

Surgido de una familia neoyorquina de clase media, Epstein escaló en el mundo de las finanzas y se convirtió en un magnate multimillonario que forjó relaciones con personalidades famosas de todo tipo, incluidas fuertes figuras de poder.

El multimillonario era dueño de la isla "Little St. James", que abarca aproximadamente 29,13 hectáreas. Allí forzó a menores de edad a ser sus esclavas sexuales.



Epstein también contaba con propiedades en Nuevo México, París y las Islas Vírgenes. Hasta 2008, año de su primer condena por delitos sexuales, el magnate era visto como un multimillonario con importantes contactos, se codeaba entre la élite financiera, política y cultural de la sociedad.



En 2005, la policía de Palm Beach en Florida comenzó a investigarlo después de que un padre denunciara que abusó sexualmente de su hija de 14 años. Posteriormente, decenas de mujeres, ahora adultas, denunciaron abusos sexuales, y otros delitos, llevados a cabo por Epstein.

