Desde que Javier Milei asumió la presidencia mostró un brutal pragmatismo en política exterior, tal como demostró al acercarse al gobierno de China en sus primeros días como presidente, dejando atrás el ruido que generaron sus declaraciones durante la campaña electoral.

Consciente de la vital importancia que tiene el gigante asiático en las finanzas argentinas, Milei puso primera y envió una solicitud a Xi Jinping para destrabar el intercambio de divisas -swap-, poco después de haberse reunido con la delegación del presidente chino presente en Buenos Aires para la asunción presidencial.

En busca de inversiones: Javier Milei se reunió con la enviada de Japón para "fortalecer la relación"

Se trata de un momento crucial para la nueva administración argentina, que requiere de la liberación de esos fondos para hacer frente a los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para garantizar el flujo de importaciones, entre otras obligaciones que deberá afrontar el país en el corto plazo. El acuerdo había sido ampliado a un equivalente a 6.500 millones de dólares en el tramo final de la gestión de Alberto Fernández y su desembolso quedó en stand by en medio del cambio de gobierno.

Pragmatismo y relaciones diplomáticas

Desde el balotaje presidencial en Argentina, China mantuvo la cautela frente a Milei, una postura ya característica del gigante asiático en materia de relaciones internacionales. Una actitud que venía sosteniendo pese al malestar que generaron los dichos del entonces candidato presidencial, como la “China asesina” de sus ciudadanos, y la posibilidad de una ruptura del vínculo bilateral.

Javier Milei asumió la presidencia ante la mirada de mandatarios y delegaciones extranjeras.

Fue dos días después de la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre que Xi Jinping felicitó a Milei por el triunfo electoral con una carta, su usual vía de comunicación. Milei, por su parte, le agradeció las felicitaciones y "los buenos deseos" en una publicación en X. "Le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China", cerró el flamante presidente argentino, en un mensaje que llevó paños fríos al otro lado del Océano Pacífico.

En virtud de la política china del win-win (todos ganan), que la relación llegue a buen puerto le interesa a ambos. A China le interesa mantener una buena relación con Argentina, un socio clave de cara a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta comercial que impulsa Beijing. También para que se lleven a cabo de los numerosos proyectos que empresas chinas tienen en el país.

La importancia del vínculo con Argentina quedó en evidencia con la delegación enviada a la asunción presidencial de Javier Milei, encabezada por Wu Weihua, dos días después de que tomara el mando de la Rosada. La reunión, en tanto, fue "sorprendentemente buena", según detalló el propio Milei a la prensa.

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, fue la encargada de aceitar el vínculo entre Milei y el presidente chino, Xi Jinping.

Según detallaron fuentes del círculo diplomático a PERFIL, el pragmatismo que demostró el nuevo presidente libertario, que se mostró afín a acercarse a China pese a estar en las antípodas ideológicas, tiene que ver con una necesidad comercial evidente.

"Argentina no puede darse el lujo de tener disensos demasiado explícitos sobre China", indicaron. "China no es una democracia, no respeta los derechos humanos y controla federalmente a 1.300 millones de habitantes. Es un universo diferente al de Argentina pero eso no quita que habrá que llevarlo de manera pragmática. Comercialmente, nosotros a China la necesitamos", agregaron.

Esto incluye a la cuestión sobre Taiwán, la isla capitalista que la China continental reclama como propia en virtud de la política de Una Sola China, un principio cuyo reconocimiento es un requisito sine qua non para todo el que quiera relacionarse con el gigante asiático.

El presidente de China, Xi Jinping.

BRICS, alineamiento con EE.UU. y Malvinas: claves de la política exterior de Javier Milei

"Relaciones en buena forma"

Del lado chino evitaron responder sobre el ida y vuelta por el swap sino-argentino, pronto a resolverse en estos días, luego de que trascendiera el supuesto pedido de Xi Jinping a Javier Milei para destrabar el giro de los fondos.

Además, Beijing disipó rumores respecto a un supuesto distanciamiento entre Milei y el gobierno de China, en especial después de que la canciller Diana Mondino le bajara el pulgar al ingreso de Argentina a BRICS. "Los dos países son socios estratégicos integrales y nuestras relaciones bilaterales están en buena forma", indicó la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, después de que finalizara la reunión entre el enviado de Xi y Milei.

"China valora el crecimiento de sus relaciones con Argentina desde una perspectiva estratégica y de largo plazo. Estamos dispuestos a trabajar con el nuevo gobierno de Argentina para el desarrollo sostenido y estable de la asociación estratégica integral China-Argentina", cerró.

Gi