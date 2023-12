La primera semana de Javier Milei en el gobierno arrancó con un "virtual feriado cambiario" definido por el BCRA, en tantos se aguardaba por los anuncios económicos que dispondría el gobierno. El martes siguió con calma en los mercados, en especial los dólares que no registraron casi operaciones, aunque los bonos comenzaban a mostrar una recuperación. Ya para el miércoles, con la devaluación del 118% del peso y las otras 9 medidas impulsadas por Luis Caputo comenzaron a evidenciarse movimientos más marcados. Por las primeras horas los dólares financieros, en especial el Contado con Liquidación fue subiendo y el paralelo trepó hasta $1150. Sin embargo, ya para el jueves, las cotizaciones se desinflaron por debajo de los $1000, y el oficial siguió en el nuevo valor de $820.

Hay consenso entre los analistas consultados por PERFIL en que el mercado apoyó las definiciones de Javier Mielei en esta primera semana en el gobierno, aunque para la gente le implica un durísimo ajuste que ya comenzó a sentir en los bolsillos con subas del 37% en los combustibles, 50% en la carne y en un clima de enrarecimiento de precios y especulaciones.

Pero, volviendo a los mercados, Lentini señaló que "en el mundo financiero como en el grueso de la sociedad estamos terminando una primera semana con una buena recepción de este nuevo gobierno, más allá de las medidas que se hayan tomado para desregular todo el conjunto de regulaciones existentes hasta aquí", comentó.

Según el analista financiero en el gobierno tienen que ser muy cuidadosos, porque lo que están desarmando es "una construcción de parches sobre parches". En este escenario, "en el mercado se está viendo la deconstrucción de este conjunto de restricciones, además de llevar el dólar a $800", comentó.

Al hacer un análisis de la divisa estadounidense mostró su mirada positiva: "El dólar de 800 de hoy equivale al dólar del inicio del año 2002, que después vimos que bajó, y este es el famoso overshooting esperado por algunos analistas que tiene que ver con que le dé aire al gobierno para los próximos meses", comentó. En esa línea sumó a su análisis "Cuando Néstor asume en el 2003, tuvo hasta el año 2007 más o menos, un tipo de cambio que estuvo estable en lo que sería hoy tal vez unos 700 pesos, entonces el haber devaluado hasta 800 pesos va a hacer más competitivo al país, es decir, más barato para quien esté en el exterior y creo que le va a permitir al gobierno ir acomodando las variables en los próximos meses", adelantó el especialista financiero.

Medidas contundentes para la crisis, pero lejos de ser un plan de estabilización

Algo similar opinó Natalia Motyl, de NM Consultora. "Evidentemente los mercados le dan un voto de confianza a las medidas de emergencia que llevaron adelante el gobierno entrante. El mensaje del gobierno fue claro: las medidas apuntan a evitar la hiperinflación", acotó aunque reconoció que "no obstante, están lejos de ser un plan de estabilización que necesita la argentina por lo que la tendencia dependerá de las reformas que se lleven adelante. Esto fundamentalmente es baja de impuestos y regulaciones que permita amortiguar el impacto de las políticas contractivas para morigerar el alza de precios", señaló.

Las medidas y la baja de la brecha del tipo de cambio

También Andrés Reschini, de F2 Soluciones admitió que hubo un voto de confianza estos primeros días. "En general, los mercados han mostrado una reacción positiva en la primera semana de la gestión", dijo.

En su apreciación, "Las medidas que dieron a conocer lograron una abrupta baja en la brecha cambiaria desde el 180% al 27% al cierre del jueves, aún con una baja en la tasa de pases y un alto grado de liquidez en pesos en el sistema financiero, lo cual representa un importante espaldarazo del mercado a las señales enviadas desde el equipo económico", comentó.

Para el analista de mercados puede que el mercado y la población en general esperaran otra respuesta desde lo impositivo. "Ahora será clave la reacción en el clima social a la hora de 'pagar las facturas', así como también la respuesta a las reacciones del arco opositor y en qué medida se logren sortear los desafíos en el Congreso y con las provincias", adelantó.

Finalmente dijo que "aún quedan dudas en el mercado, sobre todo en torno al sendero planteado para el dólar oficial debido a los altos niveles de inflación que deberemos atravesar, al menos en el corto plazo".

Esperar un poco más para ver la confianza del mercado

Por su parte, Walter Morales de Wise Capital, indicó en su análisis semanal que para ver si el mercado confía o no, habrá que esperar un poco todavía.

"Confianza del mercado la vamos a ver con la liquidación de las exportaciones, la evolución de los precios de los bonos soberanos en dólares, que la brecha cambiaria se mantenga baja y contenida, el interés de los bonos hard dollar para importadores que se van a emitir, y el precio de los Futuros del dólar", señaló.

Dólar a $800: alertan que la dinámica inflacionaria podría licuar la devaluación en pocos meses

Y en esa línea agregó: "Ahora, esperamos que las restricciones CCL/MULC sigan porque el Gobierno en lo financiero no confía en que el ancla fiscal sea suficiente para evitar una corrida hacia los dólares financieros, máxime por la magnitud del stock de pesos existente en el mercado", dijo.

Y para el cierre de su diagnóstico señaló: "Hasta acá tenemos que decir que, los ajustes van a seguir, por lo menos en el tipo de cambio. Es que el sólo pensar en la inflación que se viene, si no hay, que no va a haber, una menor presión impositiva, así como el tipo de cambio real mejoró fuertemente para los exportadores, se va a reducir de manera muy importante hacia abril", vaticinó y agregó:"Hasta me animaría decir que se volvería al punto de partida sin el Plan Económico no tiene un service. Como verán, desacelerar la inflación es clave y ahí, como les venimos diciendo, habría que subir fuerte la tasa de interés aprovechando que las empresas no tienen, en líneas generales, problemas de stock", argumentó.

Acciones y bonos para arriba en la primera semana

A tren de conocer un poco más en detalle qué pasó estas primeras cinco ruedas del mercado, Lentini hizo un racconto con los papeles de las empresas líderes y con los bonos.

"Acciones festejaron al alza como lo esperábamos con el plan de Milei que reduce todo tipo de gasto adicional, al igual que los bonos. Esto tiene que ver con que toda restricción y todo ahorro genera más posibilidad de pago de esos bonos", admitió el analista.

Reapareció Milei en un vivo de Instagram desde la Casa Rosada: donó su último sueldo y habló del plan económico

Ahora bien, no se mostró tan optimista de cara al futuro. "En el año 2025 vamos a tener problemas serios pensando en los distintos bonos y en sus pagos. Ya ha habido informes de bancos de inversión del exterior que ponen en duda la posibilidad de pago de Javier Miley en el año 2025 de todos los compromisos justamente con el resto del mundo", advirtió.

Para ver signos positivos, Lentini afirmó: "Tendremos que ver si a fin de año 2024 si logra generar un superávit. El costo social y político me parece que va a ser grande, pero eso es lo que puede definir la confianza del resto del mundo".

Para cerrar su análisis, se refirió al blanqueo de capitales. "Esto lo hemos mencionado muchas veces; los blanqueos son un poco de aire para cada gobierno que llega y todavía hay muchísimos rumores pero seguramente va a ser una ficha que se va a jugar orientada a robustecer el sistema bancario y financiero nacional estimulando que los privados vuelquen ahí esos dólares sin declarar", completó.