Las definiciones de Luis Caputo: jubilados, naftas, blanqueo, FMI y Ganancias

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la gente recibió "contenta" los anuncios de ajuste en las cuentas públicas realizados por el gobierno, y se mostró confiado en que darán resultado favorable para solucionar los problemas. En ese sentido, dio definiciones sobre jubilados, naftas, blanqueo de capitales, FMI y Ganancias.

Caputo prometió que los jubilados recibirán aumentos "mas altos" por decreto que con la fórmula

Entrevistado por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en el programa A Dos Voces que se emite por TN, el titular del Palacio de Hacienda prometió que los jubilados recibirán aumentos "más altos" que con la fórmula de ajuste previsional vigente, en caso de que el Congreso acepte cambiarla como impulsa el gobierno.

Caputo defendió así la propuesta de cambiar la fórmula para el cálculo de haberes para los jubilados y pensionados, un tema de alto impacto social.

El ministro explicó uno de los puntos más controversiales de su batería de medidas, en especial, la que afectará a los ingresos de los adultos mayores. "Estamos protegiendo al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona", sostuvo Caputo.

Y explicó: "Hoy están en la mínima, cobran algo bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25 y un 40% menos de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula que no sirve, se buscará una nueva. Está previsto un aumento ante este cuadro inflacionario".

Caputo afirmó que los combustibles seguirán aumentando hasta marzo

Tras la fuerte suba del 37 por ciento en el precios de los combustibles, el ministro de Economía admitió que las naftas continuarán subiendo en los próximos meses, al menos hasta marzo.

Caputo aseguró que el ajuste del tipo de cambio se va a trasladar en su totalidad al precio de las naftas. "Un ajuste de esta magnitud prácticamente se traslada en la totalidad", aceptó en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Precisó que el primer mes es del 37 por ciento y "tomarán un sendero cada vez más bajo hasta marzo".

La devaluación superó el 100% con lo cual aún resta un camino de actualización que deberán implementar. La petrolera Shell aplicó este miércoles una suba del 37 por ciento en sus productos y lo mismo harán las otras marcas.

En el festejo del Día del Petróleo que se realizó este 13 de diciembre, los principales referentes del sector destacaron la necesidad de trasladar la devaluación del peso a la industria. "En general el litro de nafta costó un dólar", indicó uno de los presentes, y aseguró que se deberá ir en ese camino.

Eugenio Semino cuestionó las medidas de Luis Caputo: "Van a tener un impacto fuertísimo" en los jubilados

Luis Caputo sobre el blanqueo: "Quienes ingresen dólares al sistema bancario argentino no van a pagar nada"

El titular del Palacio de Hacienda prometió que quienes ingresen sus dólares al sistema bancario argentino "no van a pagar nada".

Caputo incentivó así el blanqueo de capitales y advirtió que quienes saquen sus dólares del sistema bancario "van a pagar 5 por ciento".

Dijo que el blanqueo de capitales "va a ser para todo el mundo". Señaló que "principalmente se va a favorecer al que ingrese sus dólares al sistema bancario". Caputo agregó: "Si lo saca del sistema bancario va a pagar 5 por ciento. Si lo saca del colchón o lo trae de afuera no va a pagar nada".

En ese sentido, reconoció: "Lo que queremos es que los capitales vuelvan porque es muy costoso que se siga fugando. Hay un PBI afuera. Si esa plata estuviera, haría que las cuentas fiscales estuviesen en orden. Estamos tratando de generar las condiciones", precisó.

Además, apuntó contra la administración saliente y enfatizó: "Queremos hacer lo opuesto a lo que se venía haciendo hasta ahora".

Caputo habló de dar marcha atrás con Ganancias

La Argentina pagará el vencimiento de deuda con el FMI del 21 de diciembre próximo, anunció el ministro de Economía, quien además sorprendió al relativizar la idea de que el Gobierno propondrá una reversión en la baja del Impuesto a a las Ganancias.

"Nosotros no dijimos que el Gobierno va a proponer eso", contestó el funcionario cuando le consultaron sobre si el oficialismo presentará esa modificación impositiva en el Congreso -cuya quita había contado con el voto del mismo presidente Javier Milei como diputado-.

"La realidad política es que, obviamente, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque el plan platita le costó 1,1 del PBI a las provincias y 0,8 a Nación", detalló en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Y enfatizó que Ganancias es un punto en debate. "Los gobernadores quieren. Habrá que ver si se restablece, está negociándose. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta", explicó, y pareció deslindar la intencionalidad de la medida por fuera del Ejecutivo.

"Yo también ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto País. No estoy contento. Pero lo tuvimos que hacer porque la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos", explicó.

ED