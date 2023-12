Caputo habló del ajuste con "cuidado social" y de evitar "la catástrofe de 15.000% de inflación"

El ministro de Economía, Luis Caputo, evaluó este miércoles de manera positiva la reacción del mercado tras los anuncios económicos y recordó que el Riesgo País está en los niveles más bajos registrados en años. Habló del ajuste con "cuidado social" y de evitar "la catástrofe de 15.000% de inflación".

Caputo dialogó con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en el programa A Dos Voces que se emite por TN sobre el programa económico del gobierno de Javier Milei y anticipó detalles vinculados con las jubilaciones, las tarifas y los próximos vencimientos para mantener vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Al mismo tiempo, destacó la baja de la brecha cambiaria.

"El mercado realmente le cree al programa y cree que va a ser exitoso para bajar la inflación en el mediano plazo", dijo Caputo en declaraciones formuladas a la señal de cable Todo Noticias (TN).

"Lo de los mercados hoy fue un voto de confianza enorme", indicó el funcionario y destacó que "la brecha del tipo de cambio oficial con el Contado con Liqui cayó del 200% al 25% hoy".

Además, señaló que "el riesgo país está en los niveles más bajos de hace muchos años".

"En este contexto el BCRA bajó su tasa de referencia. Más de 30 puntos porcentuales y esto en un contexto en el que el mercado sabe que la inflación que viene es más alta", finalizó.

En lo referido al acuerdo con el FMI, el titular del Palacio de Hacienda puntualizó que el pago del próximo vencimiento está "garantizado" y se realizaría el 21 de diciembre.

"Estamos reformulando el acuerdo que estaba caído por el incumplimiento de prácticamente todas las metas de la administración pasada", detalló Caputo en A dos voces.

Luis Caputo. Foto: Captura de pantalla (TN)

"La gente recibió estos anuncios muy contenta", dijo Caputo sobre el plan de ajuste

"Estamos evitando la catástrofe: íbamos a una inflación de 15.000%", precisó el ministro de Economía y ex secretario de Finanzas.

En ese sentido, descartó referirse a plazos para las metas económicas planteadas por su gabinete, mientras remarcó que "el esfuerzo que va a hacer la gente va a tener un sentido".

"La gente recibió estos anuncios muy contenta, porque entendió que el problema es fiscal, porque la política quiere siempre gastar más de lo que recauda", señaló.

Por otro lado, el ministro de Economía hizo alusión a los planes sociales durante la entrevista en TN y afirmó que el ajuste se programó con "cuidado social".

"Tengo el mismo compromiso que el Presidente y vengo a plasmar eso en números. Hemos hecho el ajuste con mucho cuidado social. Hicimos un sobreesfuerzo para poder darle contención a los que más van a padecer en los próximos meses", aseguró.

Luis Caputo. Fotos: NA

Recordó que el martes se anunció que se van a duplicar la Asignación Universal por Hijo (AUH), y se sube un 50% el Programa Alimentar.

Además, recalcó que se congela el plan Potenciar Trabajo "no porque no queramos ese programa sino porque desde Nación no tenemos más recursos para planes provinciales".

"Es Nación la que tiene en sus espaldas el déficit", precisó.

A su vez, subrayó que este programa tiene una gran cantidad de intermediarios.

"Se gasta un 30 por ciento más de lo que se recauda. Es un programa con muchos intermediarios", cerró Caputo en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

El Gobierno va por una nueva fórmula para calcular los haberes jubilatorios

En cuanto a las jubilaciones, Luis Caputo aseguró que los jubilados recibirán aumentos "más altos" que con la fórmula de ajuste previsional vigente, en caso de que el Congreso acepte cambiarla como impulsa el gobierno.

Caputo defendió así la propuesta de cambiar la fórmula para el cálculo de haberes para los jubilados y pensionados, un tema de alto impacto social.

El ministro explicó uno de los puntos más controversiales de su batería de medidas, en especial, la que afectará a los ingresos de los adultos mayores.

"Estamos protegiendo al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona", sostuvo Caputo.

Y explicó: "Hoy están en la mínima, cobran algo bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25 y un 40% menos de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula que no sirve, se buscará una nueva. Está previsto un aumento ante este cuadro inflacionario".

En tanto, Caputo insistió en la necesidad de "poner las cuentas en orden".

Consideró además que, "para muchos, por este martes, fue un despertar de la incertidumbre esa de no entender por qué si nos esforzamos seguimos cayendo en crisis recurrentemente".

CA/ED