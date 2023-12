Día 4: Todo lo líquido se desvanece en el dólar

“Todo lo líquido se desvanece en el dólar es el título que elegimos para esta apertura, parafraseando a Carlos Marx con su definición sobre el carácter dinámico de las cosas -todo lo sólido se desvanece en el aire-”, expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), del jueves 14 de noviembre del 2023.

Las medidas que anunció el martes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, trajeron además de una fuerte ola de aumentos, la licuación de todo aquello que signifique ingresos fijos: como el salario, las jubilaciones, deudas, ahorros o depósitos. Afectarán en mayor medida a la clase media y a la clase baja, inclusive también a la clase media alta y se verán empujados, en el caso de los ciudadanos de clase media, a la pobreza, y en el caso de la clase baja, a la indigencia por el paso del tiempo y con la diferencia enorme entre la subida de sus ingresos y cómo suben sus gastos.

Quién es Luis Caputo, el elegido por Javier Milei para el Ministerio de Economía | Perfil

La licuefacción o licuación es un proceso de cambio físico en el que una sustancia pasa directamente del estado sólido, o gaseoso, al estado líquido, que hace un cambio radical de sus condiciones físicas. Generalmente eso se ve en los líquidos que se los puede solidificar; el ejemplo clásico es el del agua que se puede convertir en vapor a 100° y también en sólido, en hielo, a los 0°. En ingeniería se utiliza la licuación para fundir un metal con el fin de separar sus materiales que lo componen.

Fundir es una palabra que también se utiliza en las empresas o en un motor para decir lo que ya no da más, aquello que se licúa. En economía, se funde lo que ya no da más. Cuando se habla de una licuación se trata de restarle valor a los pesos que están circulando, a los que tenemos el bolsillo y no solo a los que tenemos sino a los que tendríamos que tener en el bolsillo. El Estado y los acreedores licuarán cualquier cosa a pagar en un monto fijo y sin indexación, como un depósito, una deuda en un banco o incluso los salarios. Pero no es simplemente el salario, también son las deudas y depósitos. Todo aquello que haya que pagar sin indexación, todo lo que está en monto fijo, se licua; osea, pasa a perder valor.

La “financiación” del mundo es una característica de los últimos 25 años, del último medio siglo, post caída del Muro de Berlín. Es algo que trasciende la Argentina y significa que en este último periodo los activos financieros mundiales se multiplicaron 10 veces más rápido que los activos físicos y generaron una sensación de “burbuja”, siempre inestable, en el mundo financiero. Por eso venimos teniendo recurrentes crisis como la de 2007 y 2008. Es una característica del posmodernismo y de las últimas décadas, por eso el célebre sociólogo que falleció hace pocos años, Sigmund Bauman, la bautizó como la Era líquida. Él fue muy conocido por la idea de amor líquido, es decir, todo en la Era del posmodernismo cambia más rápido y al cambiar, a este ritmo, es menos sólido.

El “plan licuadora” de Caputo y Milei

Luego del anuncio de las medidas de urgencias por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, hubieron voces que rápidamente explicaron porque estas medidas son una licuación. Vamos a prestar atención a lo que expresó Carlos Melconian y luego a Alejandro Bercovich: "Está acá es un ajuste ortodoxo clásico, más allá que buscan equilibrio fiscal se ha canjeado la motosierra por la licuadora".

Aseguran que, “se viene un ajuste que no lo hemos visto en la historia moderna” | Canal E

No solamente Melconian utilizó la metáfora de la licuadora en lugar de la motosierra. También, en el editorial del economista Alejandro Bercovich el 13 de diciembre señaló: “Esperábamos un plan económico, pero nos encontramos con una licuadora. Esto que anunciaron ayer no es un plan, es un bidón de nafta al fuego inflacionario para licuar sueldos, gasto público y los depósitos en los bancos, la plata que vos tenés en pesos todavía. Devaluación, ajuste fiscal y que los demás se acomoden ese fue el anuncio de ayer”.

Hay que agregarle a Bercovich que además de que licúa lo que nombró, licúa la deuda entre privados como también los ahorros que pueden tener en la casa: todo peso, deuda o servicios que uno haya contraído a pagar; porque, por ejemplo también se licua lo que uno compra con la tarjeta de crédito. Es bastante conocido que muchas personas compran en supermercados con esta tarjeta para pagar dentro de 20 días porque dentro de este tiempo y con una inflación de 20% mensual las cosas van a valer 15% más, es decir, licua el tiempo y todo aquello que uno tiene que pagar o cobrar en monto fijo a determinado momento.

Luis Caputo, ministro de Economía

Cuando pensamos en licuadora no podemos dejar de asociarla con el electrodoméstico que usamos en casa. Más común en los hogares de otras épocas y reemplazada muchas veces por la multiprocesadora, pero es un símbolo. Un ejemplo es esta publicidad de la licuadora Arno que dice: “Licuadora Arno con 5 velocidades para preparar todo lo que desee y lo principal. Arno tiene pulsador. para picar carne, verduras, moler café y nueces, y preparar como nunca la papilla del bebe”.

Quien asumió también que esto es una licuación económica es el propio ministro Caputo. Vamos a escuchar una intervención de él en el programa A dos voces: “Lo que vos estás contando que va a pagar la gente son las consecuencias de la política económica anterior. Lo que estamos haciendo nosotros es al revés para que no se sufra más, lo que contas es lo que ocurre por la insistencia de políticas populistas que no funcionan".

No puedo dejar de sonreír por la falta de creatividad de todos los ministros de Economía y los presidentes porque siempre que asumen dicen que lo que hacen, lo malo, es consecuencia del gobierno anterior. Es decir, su herencia. Ahora en lugar de “ah pero Macri” es “ah pero Massa”. Para Caputo, las medidas fueron bien recibidas por la sociedad. Vamos a escuchar el siguiente fragmento: “El objetivo era hablarle a la gente y que le llegara el mensaje. En ese sentido, se logró. Tenemos mucha comunicación de gente muy contenta porque entendió la génesis del problema. Ayer hemos contribuido a que esa incertidumbre, ese no entendimiento, quedará mucho más claro”.

La licuadora es un electrodoméstico inventado en el año 1922 por el norteamericano de origen polaco que vivió en Wisconsin, Stephen J. Poplawski. Al principio recibió el nombre de "aparato de cocina centrifugador". La bebida preferida de su creador era el batido de leche malteado e inventó este pequeño electrodoméstico porque buscaba un método rápido para poder preparar su batido. Vale la pena marcar que la licuadora es contemporánea de la Ley Seca en EE.UU, por lo tanto, los bares no podían vender alcohol y lo que vendían eran jugos y leche malteada. La licuadora es una consecuencia de la Ley Seca. Inicialmente lo patentó como “Aparato agitador con mezclador ensamblado en el fondo de una taza”. Así era el padre de la licuadora que no imaginó que luego se convertiría en una metáfora de la economía.

En resumidas cuentas, todos los que vivimos en pesos y todos los que tenemos para cobrar pesos sea de ahorros, de deudas, salarios o servicios vamos a tener la mitad de ingresos desde hace dos días. Melconian fue lapidario sobre esto: “Cuándo se vea el efecto de la licuación todo eso va a tener costo, pero no debe ni estar pensado cómo sigue. Creo que ayer se anunció un pedacito, más allá del susto porque la herencia es muy mala. Creo que no se ha cortado con el actual régimen cambiario. El Banco Central se va a involucrar en la deuda importadora y mucho menos en el tema de las leliqs. Ahí se metieron en un lío sin necesidad, porque no va a pasar nada".

Los casos del pasado y el shock a la población

Como decíamos en la apertura de ayer, todos los planes de estabilización tienen un componente de licuación inicial, es decir una transferencia. El Estado por lo general es deudor, tiene la posibilidad de producir las devaluaciones y licuaciones, siempre va a haber una transferencia de aquel que tiene algo que cobrar sin indexación y siempre en las licitaciones hay una pérdida de recursos en un porcentaje importante de la población. Queda ver si ese dolor, costo que se produce a la larga genera beneficios para la mayoría o no.

Como dijimos ayer, hay distintos ejemplos exitosos y no exitosos. Exitosos por lo menos en corto plazo como fue la Convertibilidad, también en mediano plazo fue la licuación que produjo Duhalde que tuvo un ciclo de crecimiento a partir de 2003, inclusive a fines de 2002 antes de Néstor Kirchner y ya con Roberto Lavagna como ministro de Economía. Paralelamente, una licuación totalmente no exitosa y fracasada fue la de Celestino Rodrigo en 1975. En aquel momento, hubo una devaluación del peso que generó aumentos que iniciaron, primero alrededor del 100%, y terminaron con el 180% de inflación en los servicios públicos y con topes salariales. Provocaron una inflación del 24% en 1974 y se fue a 182% en 1975, nosotros ya estamos en 182%, así que, imaginemos lo que puede llegar a provocar esto que vamos a vivir. Por eso le deseamos la mejor de las suertes al ministro Caputo. La historia nos enseña esto.

Qué fue el "Rodrigazo" que mencionó Milei como peligro para la economía | Perfil

Voy a colocar el ejemplo de Rusia. A mí me tocó ser secretario de la Cámara de Comercio Ruso-Argentina porque Perfil tenía una revista con licencia. Yo estaba muy interesado por el pasaje de una economía planificada a una libre en la ex URSS. Lo que hubo fue una absoluta y licuación de todos los depósitos, de hecho, en aquel momento, en 1928, en la crisis de los países asiáticos directamente los bancos cerraron y abrieron con otro nombre, los depositantes perdieron todos sus depósitos. Es decir, también hubo en este pasaje una licuación absoluta de todos los rubros que tenían los rusos en aquel momento.

Queda ver la relación que genera y la reacción en todos aquellos que pueden verse afectados, por ejemplo, el movimiento obrero y qué medidas piensan tomar. La CGT se pronunció con respecto al paquete de medidas del actual ministro y esto señaló Héctor Daer: “Cuando aclaramos que el valor de las tarifas, del transporte o de la luz y el gas iban a ser determinados porque se estaban anunciando, nos trataron de que estábamos en una etapa de inculcar miedo, etc. Hoy a las claras ese es el ajuste y lo que vemos es que no hay plan económico, lo único que existe es un aumento de impuestos que van a la industria. Si los salarios y jubilaciones son pisados, la CGT va a actuar”. Hay que decirle a Héctor Daer que sí hay plan económico y es que los salarios, las jubilaciones y todas las deudas queden pisadas. Ese es el plan económico, uno de licuación de todos los activos fijos y en pesos, presentes o futuros.

Héctor Daer y Pablo Moyano

Vamos a escuchar lo que planteó el senador Mayans, en medio del conflicto que ayer se produjo con la nominación del nuevo presidente provisional en el Senado representando a LLA. José Mayans dijo: “Vemos constituida una nueva mayoría para convalidar esto que el pueblo argentino no votó. Nosotros ya vimos esto con Martínez de Hoz, con Macri y ahora con Milei potenciado, osea se inicia la gestión con una brutal devaluación que obviamente ataca los recursos de los trabajadores. El pueblo votó dolarización, no devaluación”. Es casi cómico lo del senador Mayans. Qué será dolarización en la cabeza de él porque no sé cómo se dolariza sin devaluar, si se hubiese dolarizado todavía sería mucho peor.

Gabriel Rubinstein y el plan económico de Javier Milei: "Era la casta pero el ajuste lo paga la gente"

Llamó la atención la respuesta de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, que tuvo una victoria en el Senado, pudo obtener los votos necesarios para imponer el presidente provisional del Senado y varias de las comisiones. Victoria habló del plan económico y tomó cierta distancia: “No tengo opinión sobre las medidas del ministro Caputo, el presidente de la Nación le ha delegado la economía y él planteó las medidas de urgencia. Tenemos incendiado el país y es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo. La casta vamos a tratarla, pero primero tenemos que tratar que los argentinos no se mueran de hambre. Hay cuestiones que son imperativas”. Muy interesante lo que expresó. El presidente “le delegó la economía” y ella no emitió opinión sobre las medidas del funcionario como si fueran las de un ente autárquico extraño al Gobierno. También es interesante su pronunciación de la “r” de kirchnerismo, no sé si en esa pronunciación hay alguna intensidad especial que algún psicólogo podría interpretar.

Estas medidas tomadas por el nuevo Gobierno, como las que tomó Duhalde en el 2002, me recuerdan un poco a la Crisis Rusa de 1998 que yo antes describía. Prestemos atención a este fragmento: “Este cambio fue un resultado catastrófico de un gigantesco salto sin red alguna. Esta fue una transformación inmediata de la economía soviética que ocurrió el 17 de agosto de 1998. La receta neoliberal fue ineficaz dada por el tesoro de los EEUU, por el FMI y por el banco mundial. También hizo su contribución la Universidad de Harvard a los rusos para salir adelante después de la caída de la ex URSS. Desde 1991, las cosas no salen bien y aunque se maquillaban los datos macroeconómicos no había un rumbo de crecimiento sostenido como se esperaba. Rusia se declaró insolvente, no pudo afrontar la deuda externa y tuvo que devaluar el Rubro, su moneda. El Rubro que se mantenía bajo presión desde mucho tiempo atrás en paridad con dólar americano y esta moneda se fue al despeñadero. Los inversionistas que habían sido atraídos por intereses de hasta un 150% huyeron con su dinero, Cuando las cosas no van bien en un país esto es clásico. La desconfianza de la población con la economía eslava dio como resultado que se pasara al dólar y el sistema bancario colapsó por la famosa fuga de capitales y con el parón repentino de las transacciones hizo aparecer la hiperinflación”.

Como se puede apreciar, no se trata de un fenómeno exclusivamente argentino. De hecho, la “doctrina del shock” fue un libro escrito por Naomi Klein a principios del siglo, hace ya 23 años, en el que planteaba la necesidad producir una sensación de terremoto para que la sociedad acepte, como si fuese un designio de los dioses o de la naturaleza, esta situación de licuación de su capital.

"Ajuste", "shock" e "inflación": qué dijeron los diarios del mundo sobre el discurso de Javier Milei

En la naturaleza, la licuefacción está ligada a los terremotos que también parecen tener una metáfora con lo económico. Según los especialistas, “La licuefacción es uno de los efectos que acompañó a todos los terremotos ocurridos en distintas partes del mundo. Las grietas, volcanes de arena, derrames, han sido muy abundantes en áreas distantes hasta 260 km del epicentro, y afectaron áreas de hasta 4000 km2”. Es decir, cualquier comparación de convertir lo sólido en líquido parece una de las plagas con que los dioses vienen a castigar a aquellos que se portaron mal.

Quiero poner un poquito de humor para recordar algo que ayer transmitiendo y que nos parece una perlita. Es Susana Giménez que hizo una publicidad, si no me equivoco en 1970, “haceme shock”, por la idea de la terapia de shock en lugar de la gradualista. Recordemos lo que decía: “Cadum, nuevo jabón. Jabón shock de frescura. Shock de perfume de limón. Cadum, nuevo jabón desodorante con TTC y con un impactante perfume limón, verdaderamente un shock de frescura en su piel”.

Me confirman que fue en 1970. Años después tuvimos el super shock en 1975 de Rodrigo. En líneas generales lo que se ve es que la receta es similar, en todas partes del mundo, con distintas graduaciones, que busca producir un efecto de empobrecimiento de grandes sectores con la promesa que esas lágrimas que caerán van a fertilizar un futuro mejor.

MDP DC