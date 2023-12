El expresidente del Banco Central, Carlos Melconian, analizó el ajuste tras los anuncios de Luis Caputo. Explicó la diferencia entre "motosierra" y "licuadora", subrayó que “el ajuste no lo paga la casta, lo paga la gente” y planteó cómo se puede parar en el futuro la inercia inflacionaria.

Durante una entrevista brindada este jueves 14 de diciembre a Radio Rivadavia, el expresidente del Banco Nación planteó: “Motosierra significa que eliminas el gasto de la política, de la casta, porque entras a dependencia pública y está llena de gente". El economista afirmó además que los cuadros donde se evidencia la incorporación de trabajadores al estado "no conducen a nada”.

Por otra parte, Melconian aclaró que este sistema de "motosierra" que planteó Milei serviría “cuando vos ya tenés la estabilidad, que no es el caso de Argentina". En ese sentido ejemplificó el problema que tuvo el expresidente Fernando De la Rúa: "Tuvo que bajar nominalmente sueldos y jubilaciones al congreso porque con cero de inflación tenías que bajar 13% el gasto. Ese porcentaje en 180% de inflación es una papita. Se trata de aumentar el gasto por debajo de la inflación y eso no es motosierra, eso es licuadora”.

Caputo dijo que la gente recibió "muy contenta" el ajuste y prometió que los jubilados cobrarán "aumentos más altos"

“Por tercera presidencia consecutiva entramos en el manoseo de la fórmula previsional. La previsión social tiene un gran quilombo con moratorias permanentes, más la irritabilidad que genera la jubilación de una presidenta”, precisó y luego aclaró: “Pero eso no influye en el general”. El economista adelantó: “Todo esto va a terminar en licuación. El gobierno anterior licuó”.

Melconian señaló las acciones llevadas a cabo por el exministro de economía: “Massa redujo un tercio el déficit primario y a la mitad el financiero. ¿Vos crees que contrató a Milton Friedman? ¿Cómo lo hizo? ¡Con licuación! ¡Con recontra licuación! Todos los meses anunciaba mejoras en las jubilaciones y en los planes sociales, ¿entonces me podés decir con todas esas mejoras cómo bajó el déficit? Con licuación”.

Para explicar a qué se refiere cuando habla de “licuación”, el economista detalló: “Le van a dar un aumento nominal a las prestaciones sociales, a los jubilados y a todos los rubros del gasto; ¿Estás ganando 100? Bueno, te vamos a pagar 200. Te doy 100% de aumento. ¿Y cuánto hay de inflación? 200 por ciento. Eso significa que el pan y la gaseosa multiplicó su precio por tres. Entonces yo me voy a dar cuenta que me diste más plata, pero llego a mi casa y compro menos pan. ¿Qué pasó con mi sueldo? ¡Se licuó!”.

“¿Había alternativa a esto?”, le preguntó Marcelo Longobardi a Melconian en el aire de Radio Rivadavia. “Alternativa a algo de licuación no, pero sí en lugar de la motosierra una laparoscópica te puede ayudar a limpiar ineficiencias del gasto público, esto es ir renglón por renglón”, explicó.

Carlos Melconian aseguró que Javier Milei canjeó "la motosierra por la licuadora”

“Corresponde laparoscópica en jubilaciones de privilegio, en un millón y medio de asalariados públicos, en las prestaciones sociales... Pero simultáneamente que no sea a la carga barraca porque si no se profesionaliza la burocracia y el Estado Argentino”, continuó. “Todo el mundo sabía que, cuanto más inflación contra el gasto público haya, mejor. No me hago el langa de criticar esto. Pero no digamos que esto lo paga la política, la casta... siempre lo paga la gente”, cerró.

Programa de emergencia

El economista retomó las palabras del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, donde se refirió a que “esto no es un programa es una emergencia”. Melconian se refirió al programa como “un ajuste cambiario y fiscal clásico, parecido al plan de 2018. Hay cosas que se anunciaron completas, como la devaluación y su connotación fiscal y cambiaria; hay cosas que le faltan números como lo tarifario; hay cosas que no se anunciaron como la ley ómnibus y todo lo que está adentro; la primera cuestión es un paquete de emergencia coyuntural frente a una crisis terminal (todo herencia) y hay que ver que el fogonazo no se descontrole que la recesión no se agudice, tiene un signo de interrogación fenomenal lo cambiario y la implementación”.

“No existe más la motosierra, la casta y todo eso. Estamos en este sincericidio que lo incluye al presidente”. El economista criticó el aspecto comunicacional donde “en ningún momento planteó un horizonte”.

Impuestazos

Melconian se refirió a la palabra “impuestazo” que alude a la decisión del Gobierno de imponer retenciones a las economías regionales y a la intención de dar marcha atrás con la rebaja del Impuesto a las Ganancias sancionada por el Congreso durante la campaña presidencial. También hubo cambios en el Impuesto País que grava con distintos porcentajes las operaciones con dólar.

“Nueva experiencia”

Con esas palabras el economista se refirió a lo que significa que un nuevo partido esté gobernando. “La gobernabilidad es un signo de interrogación”, comenzó. “Casi de la mano de la gobernabilidad viene la implementabilidad. La política es un actor y la implementabilidad juega un rol”, explicó.

“Lo actual tiene que mejorar un montón, el nivel de improvisación es muy alto. Esto era para un shock el primer día con implementación programada”. Y añadió: “la comunicación es muy mala”. El especialista, que acompañó a Patricia Bullrich en la campaña y confrontó con el entonces candidato Javier Milei, resaltó la falta de “la pata heterodoxa. Que es cómo acomodás a la gente para compensar. Vos tenés que demostrar que está escrito, pensado y bajo control”.

“Este régimen cambiario es muy parecido a lo que había. Está a punto de corregir todo esto para dar la sensación de que en algún momento arranca un programa. Tenés que generarle la expectativa a la gente de que hay un plan maestro, que pensaste un país, que estás en la primera etapa. No que después de esto viene un round devaluatorio”, especificó el economista y concluyó: “La improvisación sienta duda”.

NT/ff