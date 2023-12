Vendedores mayoristas de frutas y verduras del Mercado Central denunciaron "una remarcación desmedida y alarmante" de precios, de entre un 186% y un 633%, en productos estacionales y de consumo masivo de la canasta durante las últimas horas.

Así lo informó un comunicado de prensa de la Cámara de Operadores Productores Mayoristas Frutihortícola del Mercado Central de Buenos Aires (COMAFRU). "Al realizar un exhaustivo relevamiento sobre la comercialización de productos estacionales y de consumo masivo de nuestra canasta, hemos identificado una remarcación desmedida y alarmante que incide negativamente en la economía de los hogares", expresó el documento de la entidad.

Esta situación toma lugar tras los recientes anuncios de Luis Caputo, que incluye una devaluación del 118%, que posicionó al dólar oficial por arriba de los $800. y en medio de una suba generalizada en distintos aspectos, en el marco de una política de 'liberación de precios' implementada por el gobierno recientemente asumido de Javier Milei.

En diálogo con PERFIL, el Presidente de COMAFRU, Fabián Zeta, catalogó como "estafa" la divergencia que se puede vislumbrar entre los valores en que las cadenas de supermercados consiguen los productos por parte de los mayoristas y los precios que terminan determinando, finalmente, a la hora de venderles al consumidor final.

"Nosotros estábamos acostumbrados a estas remarcaciones. Lo que no, a que sean tan altas. Es una locura esto. Un abuso total. Le están choreando a los argentinos. Y me tiene preocupado porque si esto pasa con la fruta y la verdura, quién asegura que no pase con los otros artículos", sostuvo.

En sintonía, agregó: "Ven que la ferretería aumentó, que lo textil aumentó y que aumentó todo, entonces dicen 'vamos a meter la fruta y la verdura también'. Nos están robando. No condice el precio que pagan en el Mercado Central con el valor al que lo terminan vendiendo".

A su vez, remarcó la importancia que tienen estos productos en la dieta diaria de la población. "Somos una de las cuatro pata de la mesa de los argentinos y manejamos el producto más masivo de la canasta, que es la Papa. Y eso no se puede remarcar un 400% como está pasando", enfatizó.

¿Cuáles son los productos con mayores remarcaciones en las góndolas?

Papa: adquirida por los minoristas entre 300 y 350 pesos por kilogramo, se vende en góndolas hasta por 1099 pesos

adquirida por los minoristas entre 300 y 350 pesos por kilogramo, se vende en góndolas hasta por 1099 pesos Cebolla: con un costo para el minorista entre 150 y 170 pesos por kilogramo, se ofrece al público a 429 pesos

con un costo para el minorista entre 150 y 170 pesos por kilogramo, se ofrece al público a 429 pesos Zanahoria: a un precio de 250 a 320 pesos por kilogramo para los minoristas, la encontramos a 799 pesos en góndolas

a un precio de 250 a 320 pesos por kilogramo para los minoristas, la encontramos a 799 pesos en góndolas Batata: vendida por los productores entre 350 y 380 pesos por kilogramo, la misma mercadería alcanza hasta 1299 pesos por kilogramo en el mercado

vendida por los productores entre 350 y 380 pesos por kilogramo, la misma mercadería alcanza hasta 1299 pesos por kilogramo en el mercado Tomate: comprado por los verduleros entre 300 y 500 pesos por kilogramo, se vende al público a un exorbitante precio de 2200 pesos

Para cerrar el comunicado, la cámara expresó: "Entendemos y respaldamos el libre comercio, pero no podemos permitir abusos desmedidos que afectan directamente a la economía de los consumidores. Proponemos implementar herramientas de difusión efectivas para concientizar y prevenir este tipo de prácticas, promoviendo la transparencia y la equidad en el mercado". A su vez, solicitó "la colaboración de las autoridades para abordar esta problemática que impacta en el bolsillo de todos los argentinos".

Respecto a este punto, Zeta concluyó: "Nosotros creemos que vamos a llegar a juntarnos con el gobierno. Vamos a colaborar y poner nuestro granito de arena. Tenemos fe que nos van a escuchar. No decimos que vamos a ser la 'locomotora de cambio' pero vamos a trabajar para que esta situación no se agrave".

Cabe destacar que, en las últimas horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación durante el mes de noviembre fue del 12,8%, récord en las últimas tres décadas, con los alimentos como la división con mayor incidencia en todas las regiones del país.

LR